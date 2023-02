Larreta: "Tiene que haber PASO en Juntos por el Cambio"

Maximiliano Allica mallica@lanueva.com Jefe de Noticias de La Nueva. Analista político y conductor del programa de actualidad "Allica y Prieta a las 12" que se emite por La Nueva Play. Ha hecho coberturas políticas en el país y en el extranjero.

Próximo a volver a Bahía Blanca entre fines de febrero y comienzos de marzo, uno de los principales referentes del Pro y seguro competidor por la presidencia este año (aunque él aún no lo oficialice), Horacio Rodríguez Larreta, dialogó con La Nueva. en las oficinas de la Jefatura de Gobierno porteño en la Ciudad de Buenos Aires, donde dejó una serie de importantes definiciones de cara a lo que viene.

Mientras la mesa nacional de Juntos discute si habilta las PASO dentro de la coalición en todas las categorías o impone que la mayoría de las listas sean de consenso, Larreta se mostró favorable a una competencia lo más amplia posible.

Incluso, en un exagerado escenario de 6 precandidatos presidenciales, entre los aspirantes del Pro, la UCR y la Coalición Cívica, dijo que hay que competir, sin limitaciones para nadie.

También habló sobre nuestra ciudad y la región, de su relación con Héctor Gay y Nidia Moirano, de los "eslóganes facilistas" que atribuye a Javier Milei y de la situación del exministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, actualmente investigado por los chats de Lago Escondido. Remarcó que está "orgulloso" del trabajo realizado en ese área.

--Este año podría suceder que Juntos por el Cambio gane las elecciones nacionales. Independientemente de los nombres, ¿qué es lo primero que tiene hacer un presidente que asuma el 10 de diciembre?

-- Yo no creo en eso, en una "primera medida". Tenemos que hacer un plan integral. Si yo te pregunto a vos qué es más importante, ¿la salud o la educación?, ¿la educación o la seguridad? Argentina necesita un cambio integral, profundo. Tenemos que producir más, exportar más, abrir nuevos mercados a través de nuestra diplomacia, trabajar en la logística necesaria, como el ejemplo de los caños hacia Bahía Blanca para llevar el gas de Vaca Muerta. Ahora bien, necesitamos estabilidad, con este nivel de inflación nadie va a invertir en Bahía ni en Argentina.

También tenemos que capacitar a nuestro capital humano, cambiar el sistema educativo, sino en Bahía Blanca no va a haber técnicos que puedan vender el gas hacia afuera. Tenemos que cambiar el sistema laboral, que quedó arcaico. Se cambiaron las costumbres en el mundo a partir de la pandemia. Entonces, ¿qué es más importante? Todo. No hay una sola medida, un parche. Si solucionamos solamente la inflación y no nos ocupamos de que la Argentina crezca, esa misma inflación vuelve en un año. Acordate con el Plan Austral, que fue muy exitoso para bajar la inflación los primeros meses, pero al año y medio tuvimos inflación de vuelta. Debemos tener esta visión integral de cambio, un cambio profundo.

--En los últimos años de gobierno de Cristina hubo una inflación promedio aproximada del 25%, en los dos últimos años de Mauricio Macri llegó al 50% y ahora estamos en casi 100%. ¿Cómo se logra controlar la inflación?

--Dentro del plan integral hay un capítulo importante, que es la estabilización de la Argentina. Pero, de vuelta, no es la estabilización sola. Si la Argentina no vuelve a crecer, si no se inserta en el mundo, si no exportamos más y con eso generamos más divisas y dólares, no hay manera de estabilizar al país. Como te digo, dentro del plan integral, por supuesto que estabilizar significa que no podés seguir gastando todos los años más que lo que tenés.

--¿Y cómo se achica el gasto? Porque la mayoría de los dirigentes políticos está de acuerdo en que se encuentra desfasado, pero evidentemente es muy difícil acomodar esos números.

--Como hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, donde tenemos equilibrio e incluso hemos tenido años con superávit. Hoy tenemos equilibrio luego de años difíciles, venimos de la pandemia en la cual tuvimos que invertir muchísimo en el sistema de salud. También hicimos una inversión muy grande en seguridad, hoy tenemos el nivel de delitos más bajo en la historia de la ciudad y lo manejamos con equilibrios. ¿Por qué no puede manejarlo la Nación también con equilibrio? Hay que hacerlo. Hay que terminar de gastar más de lo que tenés, el gasto financiado con la maquinita se traduce en un 6-7% de inflación mensual.

--Decís que Argentina necesita generar más dólares para trabajar en la estabilización de la economía. Hace poco te habías expresado en forma similar y Javier Milei, probablemente otro protagonista importante de este 2023, te respondió que en Argentina no faltan dólares sino que sobran pesos.

--Es un juego de palabras. Hablemos en serio. Argentina necesita exportar más, hoy estamos exportando el 17% del Producto (PBI). El promedio de los países del mundo es del 30%. Y el promedio de los países que tiene una buena dotación de recursos naturales, como nosotros, es el 40%. La Argentina debe exportar más para generar más dólares, no compremos eslóganes facilistas.

--Yendo puntualmente al proceso electoral que se viene. El año pasado, un sector del Frente de Todos proponía suspender las PASO. Desde Juntos por el Cambio se reclamó que eso no correspondía porque estábamos ya con las elecciones en el horizonte. ¿La mesa nacional de Juntos, cuando establezca las reglas internas de competencia, tiene que habilitar PASO en todos lados? ¿O depende de cada caso?

--Sí, tiene que haber PASO. Es la gente la que elige y define. Ya hemos utilizado la PASO, yo llegué a jefe de Gobierno con una interna con Gabriela Michetti. En la elección anterior (legislativas 2021) hubo primarias en 17 provincias, se produjo competencia y se manejó con mucha responsabilidad, con propuestas, sin agresiones personales. Y al día siguiente todos los adversarios de la PASO estaban trabajando juntos. Ese esquema funcionó muy bien y ganamos la elección. Con lo cual sí, tiene que haber. Así va a ser.

--Los intendentes del Pro en la Provincia, en una reciente cumbre en Olavarría, pidieron que en sus distritos no haya primarias sino que los jefes territoriales designen a los candidatos.

--En todos los distritos donde existen las PASO, hay derecho a presentarse y el que quiere se presenta. Nadie va a tener limitación. Por supuesto, habrá lugares donde se llegue a un acuerdo. Pero no forzarlo ni prohibir que alguien se presente ni nada por el estilo.

--Elisa Carrió anunció en las últimas horas que quiere ser precandidata a presidente dentro de Juntos. ¿Te sorprendió o es algo que se venía hablando?

--No me sorprendió, yo lo venía hablando con ella. Con Lilita tenemos un muy buen acuerdo, estamos trabajando hace muchos años acá en la Capital, ahora estamos desarrollando junto con ella el armado de un plan nacional. Los equipos están trabajando juntos y la unidad está fuera de discusión. Con Carrió tengo muy buena relación personal, la respeto mucho y tenemos un acuerdo muy sólido, inquebrantable.

--En el caso de Bahía Blanca, tenemos un intendente del Pro, Héctor Gay, que está cumpliendo su segundo mandato y asegura que no va a volver a presentarse a la reelección. Todo indica que la elegida para disputar la sucesión dentro del espacio Pro es la senadora Nidia Moirano. ¿Qué opinión tenés de ambos?

--Buenísima. Cada vez que he ido a Bahía Blanca, y fui varias veces, siempre lo hago de la mano de Héctor. En definitiva somos los dos intendentes y tenemos muchos temas de laburo en común. Lo respeto mucho y también respeto su decisión, que la conozco, de no presentarse, pero sí de seguir trabajando en el espacio. Es parte del equipo y no tengo dudas que va a tener un rol protagónico en lo que viene. Y también respeto mucho y valoro a Nidia. Entiendo que su candidatura aún no se oficializó, pero la respeto y la banco mucho.

--¿Y tenés diálogo con algún otro de los potenciales aspirantes a intendente de Bahía Blanca?

--Mi relación es con Héctor, básicamente. Como intendente, como jefe del distrito, como jefe de la sección, donde está trabajando con muchísima dedicación y compromiso. Así que mi relación primera es con él, pero también con Nidia. Tengo buena relación con el equipo de ellos. Las veces que fui nos reunimos con todo el equipo, intercambiamos ideas. La verdad que hay un muy buen trabajo.

--Hablemos del rol de Bahía Blanca en lo que viene, como puerto de salida de los productos de Vaca Muerta, al igual que Puerto Rosales.

--Va a haber mucho trabajo. Solamente con el primer gasoducto se podría exportar gas, y evitar importar, por un monto de 1.500 millones de dólares. Eso cuando se conecte el caño, solo para arrancar. Con lo cual hay un potencial enorme. Pero yo creo que tenemos que ir por más, tratar de exportar productos petroquímicos, o sea, el gas elaborado. Bahía Blanca tiene el polo petroquímico más grande de la Argentina y con la provisión de gas adicional de Vaca Muerta podría ser mucho más grande. Todo eso es trabajo bahiense, todo eso son divisas para la Argentina. Todo eso es parte del plan de desarrollo que la Argentina necesita, porque tenemos una oportunidad que es que el mundo, a causa de una situación trágica como la guerra, necesita nuestros productos.

Ahora, para poder llevar el gas en barco tiene que haber plantas de licuefacción. Eso también es una enorme cantidad de trabajo para la construcción de la planta. Imaginate todo el desarrollo que se genera a partir de que Bahía Blanca es la salida de Vaca Muerta. Es fantástico, uno de los pilares del desarrollo de nuestro país. Vaca Muerta es el segundo yacimiento de hidrocarburos no convencionales más grande del mundo y todo eso va a salir por Bahía.

--De acuerdo con el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, el gasoducto del que estamos hablando se está haciendo porque este gobierno tuvo la voluntad de hacerlo, a diferencia del anterior.

--Eso es la grieta, basta de grieta. Es la que nos ha llevado a una Argentina con la inflación que tenemos, con un sistema educativo deteriorado. Terminemos con la grieta. Basta de pelea. Trabajemos para adelante, planeemos este gasoducto pero también el próximo para llegar con el gas al sur de Brasil, casi hasta Río de Janeiro. Trabajemos en conjunto, miremos para adelante. Si el próximo gasoducto pudiera empezar a construirse con este gobierno, que empiecen, que empiecen ya y no nos peleemos más y no discutamos. Son cosas para la Argentina, que van a quedar por los próximos 30 años. El gasoducto es de la Argentina, un proyecto de todos los argentinos. Podemos discutir por qué lo empiezan ahora y no hace dos años, ¿pero qué sentido tiene? Lo que necesitamos es que se concrete. Ojalá que esté listo para este invierno y, sino, para el otro. Y ya empecemos a planear lo que viene.

--Diego Santilli, en una de sus últimas visitas a Bahía Blanca, dijo que si le toca ganar en la Provincia de Buenos Aires va a ser el gobernador de las autonomías municipales. ¿Eso es efectivamente posible?

--A mí me gusta más hablar por los hechos que por los discursos. Esto que dijo Diego lo hemos hecho en la Ciudad con las comunas, salvando las distancias. Por ejemplo, antes todo el sistema de mantenimiento de plazas se manejaba desde este edificio. En una ciudad con 3 millones de habitantes como tenemos hoy, ahora lo maneja cada comuna y funciona mucho mejor. Lo mismo con el sistema de arbolado y las obras pequeñas. No es que lo proclamamos o solo lo prometemos: lo hacemos.

Y también, si querés otro ejemplo, en el gobierno de Mauricio Macri se hizo el gesto de autonomía más grande en muchas décadas, que es el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos nuestra propia policía: lo hicimos, no es que lo decimos. Esto que dice Diego a lo largo de toda la Provincia, nosotros lo hacemos acá y a partir de eso tenemos la legitimidad de proponerlo, porque nos funcionó. Con el traspaso de la Policía hoy tenemos la tasa de delito más baja de la historia en la Ciudad de Buenos Aires.

--Un tema crítico para el espacio político que vos representás tiene que ver con los chats del viaje al Lago Escondido de jueces, directivos de "Clarín" y un funcionario importante del gobierno porteño, el ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, hoy en uso de licencia. ¿Qué evaluación hacés de su situación?

--Primero, Marcelo fue víctima de que le pincharon los mensajes del Telegram. Eso es gravísimo. Imaginate que te pinchen a vos tus mensajes con tu familia, con tus amigos. Es un atentado a la intimidad. La Justicia tiene que estar actuando rápidamente para encontrar quién pinchó esos mensajes personales, porque le pasó a Marcelo y mañana me puede pasar a mí, a vos, a cualquiera. Eso es lo más grave de todo. Yo estoy preocupadísimo de que en Argentina pueda suceder una cosa así.

Segundo, Marcelo, por la dimensión pública que tomó el tema, y por preservación personal y familiar, pidió una licencia por tres meses. Recién va uno, con lo cual dejemos correr el tiempo, dejemos que las cosas se tranquilicen. Hay que ver cómo estará él desde el punto de vista personal. Justo hoy tuvimos una reunión con todo el equipo de Seguridad. Los resultados del trabajo de Marcelo y de todo su equipo son admirables. Hoy Buenos Aires es la capital más segura de Latinoamérica. Hace 10 o 12 años teníamos más delito que Montevideo o Santiago de Chile. Hoy estamos en menos de la mitad y cada año sigue bajando. Eso es producto del trabajo de Marcelo D'Alessandro y antes de Diego Santilli, que era el que ejercía el ministerio. Sí, estamos orgullosos de lo que hicimos.

--¿Y Dalessandro te sigue asegurando que el contenido de los chats es falso, editado?

--Primero, hubo un dictamen que dice que los chats son adulterables, es decir, una vez que te los pincharon se pueden modificar y editar. Así que tiene validez lo que él dice.

--Lo último, vuelvo al tema electoral. Vos decías que todos deben tener la posibilidad de competir. Ahora, ¿es posible una PASO presidencial, por ejemplo, que incluya a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Elisa Carrió, Gerardo Morales, Facundo Manes? Es un montón de gente.

--¿Por qué no? Podría haberla perfectamente. A veces en las primarias de Estados Unidos hay ocho candidatos y en los debates están todos ahí. Ahora, ¿vos me preguntás si yo creo que es el escenario más probable? Posiblemente no, pero que podría pasar, no hay ninguna duda.

--Y vas a competir por la presidencia, eso ya es seguro.

--Falta poco para las definiciones, estoy terminando de recorrer el país. Voy a ir a Bahía Blanca en las próximas semanas, este fin de semana voy a La Rioja y a San Luis. Estoy aprendiendo mucho, preguntando, así que cuando termine toda esa recorrida tomaré las decisiones que haya que tomar.