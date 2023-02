“Pretendemos que los jóvenes conozcan su propósito y se preparen para la vida”

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Del Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Trabajó en la revista Encestando (1985-2000). Actualmente, desde 1987 es redactor de la sección La Ciudad del diario La Nueva Provincia. Es periodista especializado en el sector agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa). Responsable página web de la Asociación de Ganaderos (AGA).

“Liderar para inspirar tiene que ver con buscar, en nosotros mismos, al líder que sirva de inspiración para el resto de los jóvenes”.

Florencia Ciccola, bahiense de 35 años, fue elegida recientemente presidenta de la JCI Argentina (Junior Chamber International, de acuerdo con la sigla en inglés), la organización de más de 310 jóvenes —desde los 18 hasta los 40 años— que representan a 12 secciones locales en diferentes sitios de la Argentina.

“Estamos en un crecimiento constante porque hay cada vez más interesados en participar. Básicamente, los jóvenes desarrollan el liderazgo trabajando en cuatro áreas distintas, generando proyectos y acciones que tiendan a mejorar la comunidad local en el campo individual”, añadió.

“Allí nosotros trabajamos mucho en la formación respecto de sus necesidades, ya que no estamos sólo abocados a algo específico”, afirmó.

“Detectamos que, en estos últimos años, la juventud demandaba habilidades blandas y temáticas de oratoria. Y así desarrollamos cursos de formación en las ciudades donde estamos con nivel secundario y universitario, sumando temáticas de argumentación y debate”, sostuvo Ciccola.

“Luego tenemos un campo de negocios y empoderamiento económico de la comunidad; un campus internacional y otro comunitario, el que más manejamos junto al de desarrollo individual”, comentó.

“Decididamente, este año la organización a nivel internacional pretende que los jóvenes conozcan su propósito y se preparen para la vida”, aseveró.

“¿Cuál es el mensaje? Que ingresen a la organización para conocer, para expandir su propósito y lo que quieran alcanzar en su vida a través de las diferentes oportunidades que ofrecemos”, expresó.

Ciccola —en diálogo con La Nueva.— dijo que no sólo es el desarrollo de proyectos para mejorar la comunidad, sino tomar oportunidades de liderazgo y crecer en la organización en los planos local, nacional e internacional.

También recordó que, desde 2014, viene elaborando el tema del liderazgo.

“Mucho tiene que ver con la búsqueda del propósito, pero también con lo que significa ser un líder hoy, o el líder que el mundo o la comunidad necesita, y tratar de buscar en los jóvenes, que tienen la fuerza, la pasión y la creatividad, de la cual no dejo de sorprenderme, para dar respuesta ante los desafíos y las dificultades que se presentan”, explicó.

“Es cierto que hay muchos recursos que no tenemos, pero siempre la creatividad está ahí para salvar cualquier dificultad u obstáculo. Esto es ejemplo de valores; es decir, trabajar con miras a qué vamos a dejar en la comunidad no sólo como organización, sino como seres humanos que habitamos y nos desarrollamos”, argumentó la titular de la JCI.”, agregó.

“El mensaje que tratamos de transmitir es que se pueda a inspirar a otros jóvenes a ser mejores dentro de la organización, pero también fuera de ella”.

“Aún con la diferencia de edad que tengo con los jóvenes, me he encontrado con una muy buena recepción y todos están motivados; eso me contagia. Hablarles es algo que me gusta”, indicó.

Ciccola recordó que la JCI es una organización que nació en 1960 en la Cámara Argentina de Comercio y que, más allá de los vaivenes de estas épocas, siempre se abocó al liderazgo en los jóvenes.

“Por momentos, al ser internacional ha tomado una postura hacia la búsqueda de la paz o el desarrollo de proyectos comunitarios”, aclaró.

—¿La creatividad de nuestros jóvenes se incentiva, a veces, por la falta de recursos?

—Creo que sí. Siempre lo referencio con una frase: ‘Lo atamos con alambre’. Viene de ahí, del recurso que nos falta, que lo tenemos que hacer funcionar, queremos que así sea y ahí debemos aplicar creatividad. El argentino siempre se destaca por esta cualidad y esto lo pude comprobar en varios de los sitios del mundo que he visitado”.

—¿Cuál debe ser el perfil del líder joven?

—Nosotros no perfilamos, ya que no buscamos ese molde. Tratamos de que cada uno encuentre, en su individualidad y en su personalidad, el líder que quisiera tener. Es decir, no hay que esperar a que venga alguien a darnos lo que necesitamos, sino en convertirnos nosotros en eso que creemos que el mundo necesita.

“Obviamente que está cargado de nuestros valores y que, como organización, priorizamos la libertad y el servicio. Trabajamos mucho en la empatía y en valores altruistas que, creemos, necesita un líder. Pero insisto: no condicionamos a un modelo de liderazgo, sino tratamos de que cada uno lo busque en su interior y lo vaya desarrollando con diferentes habilidades.

—¿Cómo son los jóvenes bahienses?

—Aquí existe la vocación de servicio. Hay muchas oenegés trabajando con quienes ofrecen tiempo de su vida para darle algo mejor a otro. Creo que, en líneas generales, nuestra ciudad es muy solidaria.

“Acá también hay importantes universidades que, hoy, se desenvuelven muy bien respecto de la responsabilidad social. Eso se traduce en un alumnado comprometido.

“La JCI de Bahía Blanca trabaja con la UNS y con la UTN, y también con instituciones privadas que educan a distancia. La realidad es que no son pocos los chicos que se suman solidariamente para colaborar.

“Ahora, la JCI no se dedica a desarrollar actividades en merenderos y comedores, propias del asistencialismo, ya que no es su esencia, pero sí colaboramos en la medida de nuestras posibilidades. En tal sentido, lo cierto es que estamos trabajando muy fuerte para que las organizaciones locales argentinas puedan cumplir con algo que, siento, es una deuda que tenemos pendiente: tener más presencia en el área comunitaria. Hay muchas oportunidades allí para interconectar a las partes intervinientes. El foco está ahí”, escribió.

Ciccola recordó que la JCI tiene una membresía vitalicia, que se les da a aquellas personas que han tenido una actuación destacada como miembros y que, de este modo, pasan a ocupar una senaduría dentro de la organización.

“En Bahía Blanca hay varios senadores de Cámara Junior. Son personas que tienen entre 70 y 90 años de edad y que, para mí, son el reservorio de la experiencia. Estar conectada con ellos y con los jóvenes, y poder ser un nexo entre la experiencia y la creatividad, es algo grandioso”, aseguró.

Bahía Blanca será la sede de la convención nacional

Ciccola permanecerá en la presidencia de la JCI hasta el 31 de diciembre venidero.

Actualmente, está rindiendo los últimos finales de la carrera de abogacía y, además, estudia Relaciones Internacionales. Desde hace 12 años trabaja en el Ministerio Público Fiscal, en Bahía Blanca. Es madre de Vito, quien tiene 5 años, y está en pareja con Leandro Santomassimo.

Por su actual cargo, y aún con anterioridad, viaja por diferentes ciudades argentinas, así como del exterior. En este sentido, este fin de semana se encuentra en Santo Domingo (República Dominicana), donde se realiza el primer encuentro del área América. Allí se reúnen los presidentes nacionales del continente para acordar la metodología de trabajo del corriente año.

“Dentro de la organización mundial la Argentina tiene una banca; nosotros también decidimos el curso de la organización. Por ejemplo, hace poco se definió presentar ante las Naciones Unidas una declaración de deberes para jóvenes líderes, algo que ha tenido bastante receptividad”, comentó.

Ciccola en Santo Domingo, en una imagen de ayer, viernes.

“Asimismo, Bahía Blanca será sede de la convención nacional durante el fin de semana largo de octubre próximo. Será una movida importante para los jóvenes locales de la JCI, quienes ya están trabajando en ese sentido”, añadió.

Ciccola recordó que la Cámara Junior bahiense tiene a su cargo, desde hace alrededor de 20 años, la entrega de los premios a los 10 jóvenes sobresalientes de la provincia de Buenos Aires, donde también existe una instancia a nivel nacional que se desarrolla en varias provincias. La ceremonia en el territorio bonaerense será en abril próximo.