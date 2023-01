Alcohol cero: "La ley no está vigente porque no está publicada en el Boletín Oficial", dijo Moyano

"La ley de Tolerancia Cero al volante todavía no está vigente porque no fue publicada en el Boletín Oficial y no es algo que invente yo, sino que así lo establece el derecho".

Con esas palabras, el titular de Control de Transito de la comuna, Martín Moyano, contradijo al ministro de Transporte bonaerense Jorge D`onofrio, quien en diálogo con LU2 aseguró que la norma ya rige en los 135 municipios de la Provincia.

"El ministro está confundido porque hay un principio de derecho que cuando una ley es sancionada debe ser publicada en el Boletín Oficial, y en este caso ,todavía no hay nada. Más allá de que esté promulgada, va a entrar en vigencia una vez que se publique", aseguró.

En diálogo con Panorama, por LU2, D'Onofrio contó además que "mañana se va a publicar la reglamentación, explayándose con el tema de sustancias, marcas mínimas y el informe que acompaña del ministerio de Salud".

La afirmación echó por tierra la incertidumbre de la gente y, en consecuencia, la inmediata aplicación por parte de los municipios."Los municipios deben aplicarla plenamente porque es una ley de orden público y no requiere reglamentación", aclaró el ministro.

La norma actual elimina el grado permitido de 500 miligramos de alcohol por litro de sangre para los conductores (y 200 para los motociclistas), y estipula diversas penas para los que la incumplan, como la retención e inhabilitación de la licencia para conducir, arresto, multas y obligación de concurrir a cursos especiales de educación y capacitación.

De acuerdo a lo manifestado, D'Onofrio sostuvo que están interpretando "un impacto muy positivo en la sociedad".

"No es por estas primeras horas del año, porque no tenemos datos duros, sino por el debate previo en la legislatura y en la sociedad --continuó--. La cantidad de infracciones por alcoholemia viene descendiendo sostenidamente en el último semestre y eso lo atribuimos a que la gente empieza a tomar conciencia".