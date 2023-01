Un aumento de precios que se las trae, el regreso de una plaza histórica y llegan las cámaras lectoras de patentes

--Buen día José Luis, ¿hoy comienzan el camino al tricampeonato?

--Ja, ja, ahora veo que sos vos quien quiere mufarnos. Igual te confieso que me hubiese quedado un poco más sin fútbol, disfrutando lo que fue haber ganado el Mundial. ¿No pensás igual, Juan?

--No tengas dudas, todo pasa muy pronto, aunque eso siempre estará vigente.

--Claro, como la inflación.

--Uh... no pongas el dedo en la llaga por favor, hoy es domingo...

--Bueno, solo tenés que hacer las compras para darte cuenta, y ahora en febrero sumale los aumentos que se vienen en alquileres, combustibles, tarifas, prepagas y telefonía.

--Ya lo sé, no me lo recuerdes.

--Sólo falta que me hables del dólar.

--No, esta vez paso, pero tengo una perlita inflacionaria, a nivel local, que te va a dejar con la boca abierta José Luis.

--Uh... pará, mejor sentémosnos y pidamos el primer par de cafés. No quiero que me agarres con la guardia baja. ¿De qué se trata?

--Te cuento. El viernes me crucé al Colorado, al hijo del carnicero, y me reconoció que la carne sufrió un aumento muy brusco estos días. Acordate que el precio se había quedado muy atrás.

--Es verdad, ya llevaba siete meses sin aumento y ahora era lógico que le toque. Pero no me la dibujes más y decime cuánto aumentó. ¿Puede ser?

--Un 30/33 por ciento.

--¿Eh? Es broma ¿no?

--No, es más, te diría que va a seguir aumentando porque nadie quiere vender. Después pasa que la hacienda sale toda junta y los precios se normalizan, pero ahora es realmente una locura.

--¡Tal cual, es un aumento enorme, un misil al bolsillo!

--Y si, el productor estaba mal porque no le daba la conversión del precio del alimento con lo que vendía el kilo vivo, pero ahora se desmadró. Veremos si esta semana se normaliza para abajo o para arriba. Lunes, martes y miércoles serán días clave.

--Bueno, después de este golpazo que me diste, realmente no sé que decir. En Italia, por ejemplo, si algo sube tanto de precio dejan de consumirlo al toque hasta que vuelve a bajar, pero acá eso es imposible.

--En Argentina pasa lo contrario, muchos compran para cubrirse de futuros aumentos, pero ojo que no es tan lineal el tema de los precios en nuestro país, tiene muchas variables.

--Claro, y acordate: si sube la carne sube el pescado, etc. Pero cambiemos de tema, no nos enrosquemos más Juan.

--Dale, mejor. Seguro que si pregunto por el precio de la polenta, también me dicen que aumentó. Así que proponé vos por dónde seguimos.

--Ok. El otro día me dijiste algo, pero quedó en el aire, sobre la remodelación de la plaza Pellegrini, conocida por muchos como placita Moreno o 9 de Julio. ¿Tenés algo en concreto?

--Sí, anotá, así no me volvés a preguntar. El lunes 13 de febrero se licita la puesta en valor. Se van a destinar unos 90 millones de pesos.

--¿Va a ser la plaza del básquet?

--Ojo con el concepto porque en su momento hubo un proyecto para hacer una plaza integral de básquet, una idea que planteó la Asociación Bahiense de ese deporte y que prometió esponsoreo, pero eso nunca se concretó.

--¿Entonces?

--Entonces la Muni va a hacer una remodelación importante pero no es exactamente la plaza del básquet. Eso quedará para una segunda etapa, buscando darle más entidad a ese proyecto, pero ahora será lo básico para poner en valor dicho espacio público.

--Quiero detalles. ¿Qué van a hacer ahora?

--No te conformás con nada. Bueno, anotá: en primer término se van a respetar los niveles existentes y se eliminarán los muros delimitadores para integrar la plaza a las veredas.

--Digamos que habrá desniveles naturales.

--Sí, en pendientes. También se sumará equipamiento, arbolado y nuevos caminos, iluminación pública y particularizada peatonal, rampas de accesibilidad, espacios de estar con mobiliario urbano, incorporación de juegos y una estación de salud con equipamiento deportivo, cancha de básquet 3 contra 3 y sector de estar contenido por pérgolas metálicas, entre otras mejoras.

--Una plaza con historia ¿no?

--Mucha. Acordate que entre 1862 y 1885 allí funcionó uno de los cementerios que tuvo la ciudad, rodeado por un muro de 2,50 metros de alto, hasta que se habilitó el actual, en la loma de avenida Pringles. Incluso hay quienes hablan de un fantasma...

--Jaa... ¿en serio? Contame.

--Sí, en serio. Las leyendas dicen que no todos los cadáveres fueron exhumados e incluso una menciona el caso de Constance Mallory, una mujer tildada de bruja, muy conocida en aquella época, que un día apareció asesinada y fue sepultada en el lugar, Con el paso del tiempo se comenzó a construir el relato de las apariciones, pero esa es otra historia.

--Como dice el dicho popular, yo no creo.. pero que las hay las hay.

--Uno de los tantos mitos urbanos, amigo.

--Impecable lo tuyo, pero seguí con las novedades. Dale, que en un ratito vamos por otro café.

--Ok. Una que me parece importante es que el jueves el intendente firmó la adjudicación de todas las obras en la avenida 14 de Julio, es decir, pavimento, iluminación y arquitectura. En febrero comenzarán los trabajos y durarán entre 6 y 7 meses, con una inversión de 400 millones de pesos.

--Me enteré que el Concejo Deliberante aprobó la obra de calle Necochea.

--Sí, la que te comenté días atrás.

--Claro, pero vi que en otros barrios se quejan porque dicen que se concentran las obras en esa zona de la ciudad.

--En Alsina 65 dicen que hay sectores que están creciendo mucho y necesitan obras de interconexión. De todas maneras, en la página web de la Comuna, en Gobierno Abierto, tenés un mapa interactivo de la ciudad donde se pueden ver las obras de pavimentación y repavimentación desde 2016 a 2022, allí podrás tener una idea concreta de cómo se distribuyen y no esperar que yo te aclare todo.

--Ja, ja, está bien.

--Otra obra aprobada es el enlace de la ruta 3 y avenida Dasso.

--A propósito, decime algo de la futura rotonda de calles Rincón y El Gualeguay, en la zona de Rafael Obligado, cerca de la planta de Coca – Cola.

--Empieza en febrero, ya fue adjudicada a la empresa Coince.

--Y las obras de las semipeatonales en el centro van bien ¿no?, pero no sé nada de las previstas en Villa Mitre.

--Sí, van bien, y ahora empiezan en La Villa, tanto en Garibaldi como en Falucho, así que decile a tu amigo Ariel que se quede tranquilo.

--Ja, ja, seguro va a poder degustar una pizza tradicional con mayor comodidad.

--Por supuesto, y seguro vendrán más locales gastronómicos para que pueda elegir.

--Raro que hasta ahora no tiraste nada de alguna inauguración comercial.

--En enero no abre un negocio importante por semana amigo, pero te comento que el negocio de pizza del Parque de Mayo, en realidad la franquicia de una conocida marca nacional que posee un empresario del autotransporte de pasajeros, ya está listo y abrirá a mediados de febrero. En cuanto al local de la hamburguesería local en ese paseo, la inauguración será a comienzos de marzo.

--Bien, todo muy lindo, ¿pero te puedo cambiar de tema Juan?

--Seguro, vos mandás.

--¿En qué quedó el tema de la renovación de las cámaras de seguridad?

--Lo último que sé es que se firmó el acuerdo que restaba con Vialidad Nacional para la instalación de los portales donde se instalarán lectoras de patentes. Son cuatro que se instalarán en rutas nacionales y resta el acuerdo con Provincia para la 51 y a 3 Norte, completando así los seis accesos a Bahía.

--¿Eso va a estar conectado con el centro de monitoreo?

--Claro, y con lo que está montando la Policía Federal. Acordate que el nuevo centro de monitoreo va a estar en la esquina de Saavedra y O’Higgins, en los nuevos locales que se hicieron en esa esquina. Un lateral ya fue ocupado por expuesteros del Mercado Municipal y en los dos centrales estarán, a partir de marzo, esas instalaciones de monitoreo.

--Buen dato Juan, pero aprovecho para preguntarte qué sabés del traslado del Tribunal de Faltas al edificio histórico que perteneciera a La Oxígena, en Brown y Misiones.

--Ya se estableció el cronograma de trabajo, las obras comenzarán en marzo y tendrán que estar listas en septiembre para concretar la mudanza definitiva. Los dos jueces de faltas de algún modo son los que marcan lo que hay que hacer y se reunieron con las áreas de Infraestructura y Economía.

--Un tema del que no hablamos más es el de Amazon. ¿Cero novedad? No me vas a decir que están esperando un cambio de gobierno nacional...

--No lo sé. Lo único concreto es que escrituraron las tierras que compraron. Hasta ahora la prórroga solicitada sigue vigente.

--¿Del puerto nada?

--Ayer vi una nota en “La Nueva.” donde Susbielles se refirió a los grandes proyectos en danza. En realidad no brindó detalles porque los acuerdos de confidencialidad firmados se lo impiden, pero dejó entrever algunas cosas.

--Contame.

--Por ejemplo, que el proyecto de YPF y Petronas para construir una planta de GNL es realmente enorme y requiere mucho trabajo previo. También dijo que se avanzó con TGS y Excelerate para facilitarles tierras y otras cuestiones que requieren para construir una planta de GNL.

--¿Serían dos plantas?

--Esa es la idea, veremos... Los próximos meses serán claves.

--Evidentemente, la obra del gasoducto tiene un fuerte impacto positivo en el puerto y área industrial de la ciudad.

--Sí claro, es lo que venimos diciendo hace un par de años. Estos proyectos van de la mano de la traza elegida para el gasoducto Kirchner, porque permite que haya más gas para industrializar. Por eso también está en danza la ampliación de Compañía Mega.

--Y ni hablar de la ampliación del oleoducto a Puerto Rosales.

--Claro, a tal punto que, como dijo Susbielles, Bahía Blanca también se convertirá a corto plazo en un puerto dedicado a la exportación de petróleo. Atenti con eso.

--Me hablás mucho de proyectos energéticos, pero qué pasa en materia cerealera, ¿ya no hay más?

--Al revés, todas las terminales están mejorando sus instalaciones y existen nuevos proyectos, pero tiempo al tiempo, veremos cómo avanzan. Mientras tanto, por si no sabías, el puerto encaró un plan de obras histórico, con una enorme inversión en lo que hace al mantenimiento de infraestructura.

--Especialmente en las postas de inflamables ¿no?

--Sí, ahí se invertirán más de 2 mil millones de pesos en una renovación total, pero también hay mejoras en el Muelle Multipropósito de White, la renovación de red de agua y lucha contra incendios en Galván, y una obra esperada por la comunidad.

--¿Cuál?

--Me refiero a las obras en Puerto Piojo, en la dársena de pescadores, que permitirán ampliar el paseo portuario y sumar metros para que la gente pueda disfrutar del mar más próximo. Esos trabajos ya comenzaron.

--Bueno, antes de ir levantando campamento, contame algo de la temporada turística en la región.

--El domingo pasado te tiré un montón de data de Monte Hermoso y Pehuen Co. ¿Ya te olvidaste?

--Noo... para nada, pero seguro algo más tenés.

--Mirá, de Monte sólo ratificarte lo que te dije: esta viene siendo una temporada buenísima. El martes me di una vuelta y realmente estaba lleno, lo mismo la ruta. Ojalá febrero siga así, contribuiría a cerrar una temporada récord, que incluso comenzó antes que otros años y muy probablemente se extienda.

--¿De Sierra nada?

--También, mucho turismo, y me dicen que algo novedoso es que anda mucha gente paseando de noche, algo raro para la Comarca Serrana. Igual, en Sierra se está dando un proceso, para nada masivo, pero sí constante, de radicación de nuevos habitantes. Incluso la mejora que recibió la localidad en cuanto a Internet por fibra óptica contribuyó en ese sentido.

--No entiendo.

--Claro, conozco varias personas que con la pandemia empezaron a hacer home office y ahora, que el servicio es mucho mejor que antes, se quedaron a vivir. Sólo viajan a Bahía o Buenos Aires para lo necesario.

--Bueno, zarpemos amigo, ya se hizo tarde y seguro vos tenés que prender el fuego. ¿O ahora que me dijiste lo que aumentó la carne vas a meter el asado en el freezer?

--Noo, eso jamás, habrá que disfrutar mientras se pueda. Dale, hasta la próxima semana.

--Chau, Juan, y no te olvides de la cuenta.

--De la cuenta y de la propina, como siempre, je, je.