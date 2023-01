"Es tierra de nadie": reclaman mantenimiento de calles en Los Caldares

Las calles de tierra que se vuelven imposibles de transitar luego las lluvias son un problema que afecta a muchos de los barrios alejados del centro bahiense. Y en esta ocasión es el reclamo de los vecinos de Los Cardales, en la zona de Indiada al 3.200.

El área comenzó a ser edificada hace un tiempo relativamente corto, alrededor de un año y medio, pero desde entonces “no tocaron las calles” y la situación afecta a las familias que ya viven en el lugar y a varios comerciantes.

“No sabemos qué hacer. Nos tiene cansados la situación”, dijo en diálogo con La Nueva. Favio García, vecino del lugar, quien contó que los reclamos a la delegación municipal de Harding Green no dan frutos.

“Ya hablamos un montón de veces con el delegado, que es Pablo Landeiro. Un día te dice que no hay gasoil, otro que no hay máquinas, otro día que son alquiladas. Necesitamos que abran las calles, o que las arreglen, porque ya están abiertas pero no pasan una máquina ni locos”, dijo.

Se trata del mismo grupo de vecinos que en septiembre pasado cortó calle Moreno frente a EDES reclamando que la empresa prestataria les brinde el servicio de electricidad. Tras ello, se les instaló el tendido eléctrico, pero las viviendas siguen sin conexión.

“Hay que estar continuamente cortando la calle, cosa que no queremos hacer, pero si nos obligan vamos a cortar Indiada”, adelantó García, resignado porque “por las vías diplomáticas, legales, no hay solución”.

El vecino agregó que son alrededor de 40 las familias afectadas. “Acá hay fuentes de trabajo. Está el negocio de herramientas, la distribuidora de alimento balanceado, el depósito de alimento balanceado, hay otro que se está terminando de construir para alquilar, hay familias que están haciendo sus viviendas…”, dijo.

“Queremos una solución porque acá se trata de hacer lo que corresponde, por eso pagamos impuestos, tasas y servicios, todo. Y sino, que nos digan cuanto es y lo pagamos, pero no estamos en el medio del campo”, agregó, indignado.

García señaló además que el problema no afecta solo a su área. “No es en mi calle solamente, sino en Harding Green en general. No se mantiene nada. Yo hablo por lo nuestro porque es lo que nos afecta, pero si das una vuelta por el barrio, está todo igual”, manifestó.

Y remató: “Esto es tierra de nadie”.