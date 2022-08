Protesta y corte de calle de vecinos de Los Cardales frente a EDES: la respuesta de la empresa

Un grupo de vecinos y frentistas del barrio Los Cardales, en la zona de Indiada al 3.200, realizaron una protesta y corte de calle en la sede administrativa de EDES SA en Bahía Blanca, reclamando que la empresa prestataria les brinde el servicio de electricidad. Además, protestaban porque la empresa había cortado el suministro en algunas viviendas que facilitaban energía a edificaciones ubicadas en sector.

Los manifestantes, que cruzaron cuatro camionetas sobre toda la calzada en Moreno 79 durante más de media hora -lo que obligó a derivar el tránsito de esa calle sobre Vicente López-, solicitaban que un representante de la firma los recibiera porque, señalaron a “La Nueva.”, “hace tres años que estamos pidiendo la conexión y no nos dan respuesta”.

En tanto, desde la empresa señalaron que "personal operativo de esta empresa distribuidora detectó, dentro del procedimiento habitual de conexiones irregulares, que en calle Indiada al 3.300, y Sívori, del 3.100 al 3.200, los vecinos se encontraban conectados al servicio eléctrico de manera irregular e insegura".

"Dos integrantes del grupo en cuestión fueron recibidas por personal del área comercial, y se les comunicó que desde el año 2017 está pendiente una obra que debe concretar el particular que comercilializó los terrenos de la zona en cuestión, y proceder posteriormente al conexionado regular contemplado en el marco regulatorio existente", se explicó a través de un comunicado.

Por su parte, los vecinos no descartaron que mañana vuelvan a realizar una medida similar en caso de no recibir una respuesta satisfactoria, aunque esta vez sería sobre Indiada, a la altura del ingreso al barrio. “Hay algunos que usurpan una manzana y en una semana tienen mágicamente el tendido eléctrico, con el medidor solidario; y nosotros hace tres años que estamos dando vueltas”, explicaron.

Los manifestantes aseguraron que la electricidad llega “hasta la esquina del barrio” y que un par de vecinos les facilitan la electricidad.

“En su momento compramos los terrenos, edificamos locales comerciales y viviendas particulares, y estamos pidiendo el suministro eléctrico. No queremos cortar la calle, pero no nos dan bolilla -advirtió Favio García, uno de los manifestantes-. No estamos pidiendo que nos regalen algo”.

Al respecto, señalaron que la falta de energía en ese sector provoca que los robos se multipliquen, tanto en los edificios en construcción como en las casas de familia ya habitadas.

Favio García (izq.) y Leandro Salas, frente a las oficinas de EDES.

“El miércoles me entraron a robar y me desvalijaron: cada vez que salgo de mi casa tengo que irme con todo lo que tenga valor. Y a eso se suma todo el malestar que le generan a mi familia”, comentó Leandro Salas, otros de quienes protestaban.

Además, remarcaron que se les paga la electricidad a los vecinos que la están compartiendo.

“EDES dicen que estamos robando, cuando es un vecino quien nos da la energía y tiene medidor. Nosotros le pagamos a él nuestro consumo. Después, si es ilegal o no que te presten electricidad, es otro punto. Pero, ¿cómo hacemos para trabajar sin electricidad?”, señalaron.