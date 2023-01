Se viene una gran avenida en Bahía, abren nuevos locales y llegan los “bici–bebedores”

--Buen día, Juan, ¿cómo sobrellevás el verano bahiense?

--Por ahora vamos bien, mucho mejor que otros años. Pero toquemos madera, bien sabés que enero es terrible y que los servicios suelen tener problemas.

--Quienes no van a tener problemas este año son ustedes, los de la banda roja. No paran de sumar jugadores. Este año seguro se les da.

--Podrías ser un poco más evidente en tus intenciones de mufarnos, José Luis. Resultás muy obvio. Incluso podrías ocuparte de la cantidad de buenos jugadores que a ustedes se les van libres. Por ejemplo.

--Creo que este no va a ser nuestro año, despreocupate, Juan.

--Bueno, veo que seguís con ganas de tirarnos mala onda. ¿Por qué mejor no pasamos a nuestros temas de cada domingo?

--Dale, ¿por dónde empezamos?

--Por donde quieras, mientras no tengas intenciones de hablar del dólar blue o de que en 2022 tuvimos la cuarta mayor inflación del mundo, solo superados por Venezuela, Zimbabue y Líbano, todo bien.

--¿Por? ¿Ahora te da cosa hablar un domingo de temas bajón?

--Capaz es la edad, amigo. Fijate que nosotros tuvimos 94,8% y otros países de la región muchísimo menos: Brasil (5,5), Bolivia (3,1), Uruguay (8,1), Paraguay (8,2), Chile (12,8)… ¡Qué envidia!

--Ok. Entonces podrías empezar con alguna primicia como la del domingo pasado, la del helipuerto en La Carrindanga.

--No todo el año es carnaval, José Luis, pero algo siempre te traigo.

--Hace más de 40 años que nos juntamos en esta misma mesa, así que eso lo tengo más que claro. Te escucho.

--Bueno, algo te vine comentando pero ahora ya está confirmado: Bahía va a tener una nueva avenida, una arteria troncal que va a unir varios barrios.

--Me interesa. Avanti.

--Finalmente se licitó la pavimentación de calle Necochea, entre Cambaceres y Juan Pablo II.

--¿El tramo que va desde el predio del club Argentino hasta la autovía?

--Exacto, son unos dos kilómetros y medio, si no vi mal.

--Pasame datos de quiénes cotizaron.

--Dos empresas: una, Ingeniería y Arquitectura SRL, cotizó con una rebaja del 0,01% del presupuesto oficial, que es de casi 316 palitos, y la otra, Rimsol S.A., con un aumento del 32 por ciento. Así que no creo que haya muchas dudas sobre cuál resultará adjudicataria.

--Me habías dicho que la obra se hará con fondos del municipio, ¿luego los frentistas deberán pagarla? Te pregunto esto porque buena parte de la traza da a las tierras del Club Argentino.

--Sí, como toda obra, una parte abonan los vecinos, incluido Argentino. Te digo más, con ese club la comuna está en negociaciones porque se pavimentó en 2020/21 calle Cambaceres y se les hizo un plan de pagos porque el monto era muy grande.

--¿Me equivoco si digo que con esta obra nacerá una nueva gran avenida en Bahía?

--No, para nada. Tanto esta como la de avenida 14 de Julio, que comenzará en febrero, son las dos grandes inversiones 2023 en materia de calles estructurales. Acordate que se sigue con la idea de integrar a muchos barrios que están creciendo y en la misma sintonía se actuó con Tres Sargentos y Parera, por ejemplo.

--Bien, sigamos con las novedades.

--Dale, ya que estamos con tema obras tengo otra interesante para comentarte. En el marco del programa Argentina Hace, Nación y la Muni acordaron la realización de las obras cloacales en casi 60 cuadras del barrio Patagonia, con intervención obviamente del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA).

--Bahía necesita más de este tipo de inversiones.

--Ni lo dudes, pero algo es algo.

--Che, el domingo pasado me dijiste que empezaban con algunas obras en el Mercado Municipal.

--Y así es. Comenzaron varios trabajos de remoción de marquesinas, sobre todo por cuestiones de seguridad, en la parte exterior del edificio.

--Pero algo más debés tener.

--Estamos en enero, José Luis, aunque ya te puedo adelantar que el mes que viene se terminan los pliegos con la UTN para las obras de electricidad, gas y red de incendio en ese edificio.

--Bien, pero seguí, que no decaiga. Y te aviso que, como me anticipaste, ya comenzó la semipeatonal de Alsina, así que no vale repetir noticias.

--Primero pedile a Tito otra ronda de cortados, venimos bastante austeros…

--Tus deseos son órdenes, encima pago yo.

--Ja, ja. Te tomo la palabra. Bueno, otro temita que te puede interesar es el de la plaza Pellegrini.

--¿La de Tucumán y Moreno? ¿Qué pasó?

--Nada, solo que este martes se carga el llamado a licitación para la puesta en valor de ese espacio público, una obra largamente reclamada. Acordate que es un espacio verde que fue sufriendo pérdidas muy importantes, tanto en sus pérgolas como en su arbolado.

--Recordame qué van a hacer.

--La idea es conformar un espacio que tenga a la historia del básquet local como protagonista, que sirva como recurso para el turismo y una manera de despertar la marca ciudad de Bahía Blanca y el básquetbol. Seguramente habrá esculturas, figuras, etc, con una representación temática.

--Bien, anotado, pero tirame alguna novedad comercial. Yo sé que enero es difícil, pero vos siempre algo tenés.

--Me alegra que entiendas que en esta época Bahía decae bastante. De todas maneras tengo algo.

--¿A ver?

--¿Te acordás dónde estaba La Chacarera, probablemente una de las mejores parrillas de la ciudad?

--Sí, claro, en calle Fuerte Argentino. De hecho hace mucho tiempo ese local estaba en obra.

--Exacto, bueno, ahora acaba de abrir allí un pub – cervecería, realmente muy bien puesto.

--Buen dato.

--Sí, y te traje uno más. Me dicen que en la otra cuadra del histórico café bar Miravalles, en Cerri al 800, va a abrir un bodegón que se llama La Estación.

--Muy bueno, pero no me dejés con eso solo.

--Mirá, las malas lenguas me dijeron que su impulsor es el Negro Scarano, el mismo que tenía el Aguila y el Aguila Roja, y la especialidad será comida de bodegón: milanesa con papas fritas como las cortaban los abuelos, etc.

--No sabía nada. La mejor de las suertes entonces para estos nuevos emprendimientos, aunque seguramente la ley de alcohol cero no los ayudará demasiado…

--Como a todos.

--¿Bajó mucho el consumo de alcohol?

--Cómo saberlo, amigo. En realidad no sé si te diste cuenta que este verano hay menos gente dando vuelta que otros, quizás porque los bahienses cuidan más el mango o porque se fueron antes de vacaciones. Fijate que Monte Hermoso, que siempre explota en la segunda quincena, en la primera ya está lleno.

--Puede ser, pero el otro día quise ir a uno de los nuevos carritos del parque y había como 40 minutos de cola para conseguir una mesa.

--Lo único concreto, por lo que me dice la gente del sector gastronómico es la baja en la venta de alcohol, sobre todo en el caso de las personas mayores, que ya dejan de lado su copita de vino y optan por gaseosas, limonada o agua.

--Me da la sensación de que los jóvenes son más prevenidos en cuanto a los controles, saben cómo localizarlos…

--Una nueva modalidad entre los jóvenes y no tan jóvenes es la de los “bici-tomadores”

--¿Eh?

--Sí, como lo escuchás. Cada vez más escucho de gente que opta por subirse a la bici si tiene que ir a tomar una cerveza o a un festejo. y ni hablar de los que prefiere concurrir a locales gastronómicos de cercanía. Veremos qué pasa, pero el gran problema sigue siendo que después de las 0 no hay servicio de ómnibus y cuesta mucho conseguir un taxi, entonces hay gente que queda fuera de circuito.

--Juan, te cambio de tema, ¿puede ser?

--Claro.

--El otro día me quedé pensando: así como hace unos días hablamos del gran movimiento de cargas registrado por el puerto bahiense en 2022, me parece que algo de Rosales tendrías que comentarme.

--Tenés razón. El Consorcio de Gestión conducido por Rodrigo Aristimuño no se quedó atrás y logró un récord histórico, con 12.600.000 toneladas de crudo movilizadas en 2022. Acordate que el récord total había sido en 2015, con 12 millones y moneditas.

--Vaca Muerta tracciona, ¿no?

--Uff… y desde ya te adelanto que este año también pinta muy bien para la estación portuaria rosaleña.

--Te referís a la radicación de la pesquera Conarpesa.

--No solo a esa importante inversión. Acordate que el domingo pasado te dije que avanzaban muy bien las obras para duplicar la capacidad del oleoducto que trae el crudo desde Neuquén. A eso ahora sumale otro poroto importante.

--¿Cúal?

--Días atrás el gobierno le concedió a Oiltanking la prórroga que buscaba para operar el sistema de depósito y despacho de crudo hasta 2037.

--¿Y?

-- Y bueno, esto es lo que la empresa quería para poder iniciar su plan de expansión, que incluye la construcción de seis grandes tanques para petróleo en Rosales. Pero eso no es todo.

--Seguí entonces.

--El proyecto abarca también la construcción de un puerto.

--¿Un puerto?

--Bueno, en realidad una terminal. Se trata de un muelle, ubicado a 1.900 metros de la costa, para la operación de grandes buques petroleros. Tendrá dos sitios de atraque, uno para barcos de gran porte, orientado a la exportación, y otro interior, para buques de cabotaje. ¿Qué tal?

--Ojalá se concrete y pronto. Si a este le sumamos el proyecto de la refinería local para exportar por Galván, la zona tendría dos puntos para despachar al mundo el crudo neuquino.

--Con el paso del tiempo te iré contando más de estas cosas, pero si me apurás, hoy te diría que hasta faltan tierras en la zona costera bahiense para albergar los proyectos en danza. Hay que ver cómo se traducen en hechos las palabras, pero se advierte gran movimiento. Tiempo al tiempo.

--Y sí… estas cosas no son de un día para el otro, llevan mucha gestión. Veremos qué pasa.

--Claro, ojalá todo esto sirva para sacar de la malaria a mucha gente, hoy la situación no está nada fácil.

--También el gobernador Kicillof le dijo el otro día a La Nueva, en Claromecó, que sobre marzo – abril se conocerán varios anuncios importantes.

--Sí, se refirió a la megaplanta de GNL de YPF y Petronas y a una ampliación de Mega. El runrún de inversiones es fuerte. Habrá que ver qué pasa.

--¿No te llamó la atención que en la reunión con el gobernador, a la cual concurrieron Susbielles, Feliú y Godoy, no haya asistido Alejandro Dichiara?

--No pudo asistir porque estuvo internado por una neumonía. De todas formas, el gobernador, al inicio de sus palabras, le mandó un saludo especial y un deseo de pronta recuperación.

--¿Ahora el Langa ya está en su casa?

--Sí. Otro que estuvo con complejidades de salud fue Osvaldo Barcelona, el hombre fuerte de YPF, que se recuperó y pudo estar en Claromecó junto al gobernador.

-- Bien. ¿Del puerto local nada?

--Un dato para destacar. Si bien la llegada de componentes para parques eólicos dista mucho de lo que fue años atrás, el arribo de aerogeneradores se mantiene. Lo interesante es que el otro día llegaron equipos Vestas para un parque eólico en el norte de la provincia de San Luis.

--Pero debe haber como mil kilómetros de distancia.

--Sí, pero igual llegaron a Bahía. Se trata de nuevo proyecto de la empresa PCR.

--Tremendo hinterland el del puerto local.

-- Seguramente, el hecho que desde 2019 Vestas tenga su centro de capacitación y warehouse para Sudamérica en el parque industrial de Bahía Blanca, tuvo algo que ver.

--Esta es una de las cosas de Bahía que no trascienden mucho.

--Exacto, ese centro tiene el objetivo de brindar servicios de mantenimiento a los proyectos eólicos erigidos en la ciudad y la zona, así como en la región patagónica y países como Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay y Perú.

--¿Qué más?

--Que un gremio nacional, liderado por un sindicalista bahiense, obtuvo una nueva suba de sueldo y “megabono” de más de 210.000 pesos.

--Mucha plata, dame detalles.

-- Se trata de la Federación de Obreros, Especialistas y empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República Argentina (FOESSITRA), que lidera Daniel Rodríguez. Lograron, además, que la negociación salarial se establezca trimestralmente, lo cual les permite seguir de cerca la inflación.

--Bien, ahora sí, vamos levantando campamento.

--Dale, pero no quiero dejar de comentarte que el otro día, a los 90 años, falleció el histórico dirigente de SMATA, Ever Sonaglioni.

--Mis condolencias a la familia de quien fuera uno de los máximos dirigentes gremiales de las últimas décadas y un saludo a los afiliados del sindicato de mecánicos.

--Bueno, ahora sí, José Luis, zarpemos.

--Dale, andá a disfrutar de la parrilla y nos vemos el próximo domingo.