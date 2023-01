Feliz debut de Germán Andrés en Villa Mitre: "Fue un partido especial"

Fernando Rodríguez Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Hizo saltar al banco una y otra vez. Germán Andrés terminó con 4-9 en triples y 16 puntos en total, con tres bombazos decisivos en el último cuarto. El escolta tirador resultó una bocanada de aire fresco en medio del calor, en la contundente victoria de Villa Mitre ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

—¿Fue un debut deseado?

—La verdad que se dio todo: un buen debut a nivel personal y de equipo. Eso me deja muy contento. Fue un partido especial, por volver al club, a defender la camiseta de Villa Mitre y por mi debut en la Liga Argentina. La verdad que estaba ansioso, con ganas de que llegara el día.

—Sabías que el equipo prácticamente no había ganado de local. ¿Notaste un cambio?

—Sabía que habían perdido varios partidos en los últimos minutos, pero quedó demostrado que entrenando con el equipo completo, salió casi a la perfección lo que propuso Lichi. Era clave volver a ganar de local.

—Entraste bien las dos veces. ¿Estabas con mucha confianza?

—La verdad que me tengo mucha confianza y tanto Lichi como los chicos también me la dieron, me dijeron que me desenvuelva normalmente, que hiciera mi juego. Y creo que es la mejor manera que puedo rendir, para sumar un granito de arena al equipo.

—¿Era una prueba para vos y, a la vez, tenías la necesidad de demostrar en tu debut?

—Cuando me llamó Lichi me entusiasmé mucho, porque estaba esperando hacía tiempo la oportunidad de jugar la Liga Argentina. Y estoy tranquilo a la hora de tomar decisiones.

—Pudiste tomar tiros a distancia, también romper al cesto y sacar faltas o descargar. ¿Te sorprendió la oposición, la cual puede llegar a incrementarse a medida que te vayan conociendo?

—Sabía que iba a pasar, por no ser conocido en la Liga Argentina y saqué ventaja de esa situación. Tengo que tratar de aprovecharlo los primeros juegos. Una vez que me conozcan, trataré de buscar alternativas.

El martes, en Pico, tendrá la segunda prueba.