Barbero jugará el Sudamericano con Argentina: "Ahora me siento más preparada"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Una lesión en el tobillo le impidió a Felicitas Barbero disfrutar desde adentro la consagración de Olimpo en el voléibol local días atrás.

No obstante, luego de ese mal trago llegó la buena: la bahiense fue confirmada en el plantel de la selección argentina Sub 19 que disputará el Sudamericano en Bolivia.

“Me puso muy contenta la noticia”, admitió la jugadora aurinegra, quien será una de las 14 argentinas que participará del certamen en La Paz, Bolivia.

Hasta alcanzar este logro, Feli fue atravesando distintas concentraciones nacionales.

“En principio fui tomando las concentraciones como crecimiento y desarrollo personal. Cuando empecé a ver que cada vez había más posibilidades y me consideraban me fui metiendo más con querer ir al Sudamericano y dejar el desarrollo y el crecimiento un poco más de lado”, admitió Barbero.

El Sudamericano se jugará del 3 al 7 de octubre y otorgará tres lugares al próximo Mundial de la categoría, con sede y fecha a definir.

Las selecciones participantes del certamen serán Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Bolivia y se enfrentarán entre sí en el Coliseo Julio Borelli.

Gracias a su talento, esfuerzo y dedicación, el año pasado Barbero jugó el Mundial Sub 18 en México, siendo la primera bahiense en conseguir este importante logro.

—¿Qué rol sentís que te fueron dando esta vez en el equipo?

—Creo que soy la que más experiencia tiene en este plantel, porque vengo concentrando desde 2020 y en el grupo soy una de las más experimentadas. Creo que ese rol es el que ocupo más que nada.

—¿Qué te da esa experiencia?

—Creo que viví cosas que otras chicas no, ya jugué dos Ligas Nacionales con la Selección, el año pasado fui al Mundial, quizás no con tanta participación, pero con la experiencia de un grupo más grande y fui sumando cosas y experiencias que jugando en el club no tenés.

—¿Qué te dejó ese Mundial?

—Si bien no tuve tanta participación porque era otro grupo, ahora me siento mucho más preparada para esto. Fue una experiencia increíble jugar contra equipos internacionales por primera vez y ver que acá en Argentina con el club sos buena, pero en el mundo hay millones de equipos y jugadoras increíbles. Ahora soy de las más grandes y siento que los entrenadores me ven con esa experiencia y me siento un poco más responsable.

—¿Esa experiencia hace que puedas disfrutar un poco más de todo esto que te está pasando?

—Sí, me sirve para tomármelo más con calma, para dar lo mejor de mí y que después sea decisión de ellos (los entrenadores). Como principal, apuntar al crecimiento y que después ellos tomen la decisión.

Con ella alentando desde afuera, Olimpo venció días atrás a Bahiense del Norte por 3 a 1 en las finales del Torneo Apertura de la Asociación Bahiense de Voléibol.

Esa también resultó una experiencia distinta para Feli y el equipo.

“Me lesioné el tobillo en una concentración y no pude estar. Creo que el equipo dio lo mejor ante un rival que es bastante fuerte, fue una gran final. De algún modo fue feo estar en el banco, pero también lo disfruté”, admitió.

El lunes 19 de este mes, Felicitas formará parte de una nueva concentración previo a viajar a Cochabamba, donde el equipo argentino disputará una serie de amistosos en busca de llegar de la mejor manera al Sudamericano.

Desde afuera viviendo las finales ante Bahiense.

—¿Qué significa para vos volver a estar en la Selección?

—Siempre es hermoso representar al país. Lo vivo hasta con más presión que antes, porque solo hay tres cupos para el Mundial y contra algunos equipos como Brasil, Perú y Colombia, que son los más fuertes, creo va a estar complicado, pero creo que el equipo puede clasificar tranquilamente.

—¿Cómo viste al equipo durante las concentraciones y en los amistosos?

—Bien. Nos estamos preparando hace un montón; hay tres chicas que ya jugaron el sudamericano, hicimos amistosos que nos prepararon mucho.

—¿Qué virtud le ves pensando en ir en busca del objetivo?

—Creo que es el bloqueo y el saque porque es un equipo, con algunas jugadoras bastante altas, pero el fuerte está en el saque porque le pegamos todas y en el bloqueo porque vamos todas arriba.

Con esas fortalezas, Felicitas y todo el Seleccionado Sub 19 viajará en los próximos días a Bolivia con un sueño: clasificar al Mundial.

Bahía estará bien representada…