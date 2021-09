Felicitas Barbero: “De chica soñé con estar en la Selección Argentina”

“Siempre me gustó el vóleibol. Un día me llevaron a Liniers a probar y me encantó. Desde ese día no lo dejé más, empecé a mejorar, aprender, viajar y crecer como jugadora”.

Como toda nena de 10 años que comienza a practicar un deporte, los objetivos de Felicitas Barbero eran divertirse, hacer amigos y aprender un deporte muy atractivo a la vista.

Sin embargo, “Feli” también aspiraba a más, por eso haber quedado en la lista definitiva de Las Panteritas para disputar el Mundial Sub 18 de México es hacer realidad su sueño.

La actual jugadora de Olimpo se convertirá el próximo lunes en la primera jugadora surgida de nuestra ciudad en disputar un certamen ecuménico (previamente lo hizo Juan Bucciarelli, nacido en nuestra ciudad, aunque radicado en San Juan desde muy chico).

“De chica soñé con estar en la Selección Argentina. La participación me llena de orgullo. Entrené mucho, no faltaba a los entrenamientos, iba al gimnasio del club y también a uno de manera personal y siempre traté de mejorar día a día”, le dijo a La Nueva, la punta receptora.

Perseverancia y constancia fueron las principales cualidades que tuvo esta joven promesa argentina de 1,85 metros y 16 años (dará ventaja de dos años en el Mundial) quien está a días de escuchar el himno nacional en tierra mexicana.

“Desde chica me encantó jugar al vóleibol, por eso agradezco a Liniers, donde aprendí a divertirme y a vivir las primeras experiencias, y a Olimpo, donde pude competir en muchos torneos. No me quiero olvidar de mi actual entrenador, Héctor Gallardo, por su dedicación y pasión, y al club por tener todo lo necesario para entrenar”, comentó con mucha emoción.

Feli, cree que su servicio puede hacer daño

La espera no fue fácil para todos los chicos y chicas que practican deportes y sueñan con vestir la albiceleste.

La pandemia puso en jaque la disputa de los Campeonatos Mundiales, de hecho, Argentina clasificó a través del ranking que confecciona la Federación Internacional.

Sin embargo, el entrenador Roberto Woelflin pudo tener a gran parte de este plantel en el proyecto Club Argentina Andalgalá (del cual también formó parte la bahiense) que disputó la Liga Argentina, realizó varias concentraciones y desde el pasado 7 del corriente se metieron en la burbuja previa a partir hacia México.

“En la pandemia los profes de la Selección nos entrenaban por Zoom. Estuvo bueno porque eso nos permitió seguir en contacto”, recordó Feli.

Feli, con la 2 del Chivo, en sus inicios en la actividad

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar



Muy concentrada

—¿Cuándo te diste cuenta que podías quedar entre las 12?

—Me tomé las concentraciones con muchas ganas, fui tratando de crecer día a día y escuchar siempre a los entrenadores lo que me pedían que mejore. Hasta el último corte, que éramos 16, todas teníamos posibilidades de estar en el Mundial.

—¿En quién pensaste cuando el entrenador te dijo que ibas a México?

—Sentí una alegría inmensa. Estaba nerviosa esperando el último corte y por suerte pude quedar entre las 12. En el momento que dieron la lista pensé en todos los que me apoyaron y me apoyan día a día, como mis padres, mi entrenador y mis amigas.

—¿Cuánto sirvió esta última concentración en Tucumán para quedar definitivamente entre las convocadas?

—En Tucumán de Gimnasia nos trataron muy bien y la gente nos dio mucho cariño. En lo personal, traté de hacer las cosas lo mejor posible y como siempre, tuve días buenos y otros no tanto. Todas las concentraciones sirven, porque se entrena doble turno durante 10 o 15 días. Vimos muchísimos videos de nuestros entrenamientos para seguir corrigiendo lo que nos falta y fue muy bueno para el crecimiento de todas, individualmente y como equipo.

Momento de hisopados, previo a partir hacia México



Su aporte

—¿Qué sentís que podés brindarle a esta Selección?

—Soy la más chica del equipo y si bien el entrenador lo debe saber mejor que yo, considero que puedo aportar mucho en bloqueo y saque.



“Las zonas son duras”

—¿Cuáles son las chances de Las Panteritas en el torneo?

—Realmente no conozco cómo juegan los rivales de la zona. Obviamente que Rusia, Brasil, Bulgaria y Eslovaquia son seleccionados muy buenos y con mucha trayectoria en el vóleibol. Las chances se irán viendo día a día según cómo se desarrolle el Mundial.

—Por nombres es una zona durísima.

—No pude analizar los rivales, pero sí sabemos que son equipos con mucha altura. Creemos que todas las zonas son duras, pero el cuerpo técnico tiene mucha confianza en nuestro equipo.

“El grupo está muy bien, unido y esperando vivir una experiencia única. En lo personal quiero dejar todo, crecer y sumar experiencia de juego contra otros países".

—¿Qué se te viene a la cabeza pensando en el Mundial?

—Quiero que al equipo le vaya muy bien, que dejemos todo por Argentina y si me toca entrar dar todo lo que tengo.

—¿Qué significa ser la primera bahiense en estar en un Mundial?

--No tenía ese dato, aunque me llena de mucho orgullo.

Durante la concentración en Tucumán

—¿Qué podés decirles a aquellas nenas que sueñan con seguir tus pasos?

—Que se diviertan mucho y que siempre habrá días buenos y malos. Hay que entrenar, tratar de jugar muchos torneos, que hagan lo que le dicen sus entrenadores y también que vayan al gimnasio, se alimenten bien y entrenen tratando de mejorar cada día.

—Pasaron muchas cosas desde que empezaste a hoy. ¿Cómo vivís este hermoso momento personal?

—Hoy quiero disfrutar y agradecer a todos los que conocí. Tengo muy lindos recuerdos y amigos desde que empecé a jugar hasta ahora. Recuerdos como las tardes de vóleibol en Perla Negra, en Monte Hermoso, los viajes con mis clubes, los torneos y las Copas Argentina, y tantas amigas que hice en este camino. Además, no me quiero olvidar de los entrenadores que me enseñaron muchísimo.

Con la valija llena de ilusiones, Felicitas está a pocas horas de hacer realidad su sueño.

El programa de Las Panteritas

Mundial U18: Fixture definido para Las Panteritas en la primera ronda en México 🇲🇽



Fixture Argentina🇦🇷 Primera Ronda



🗓️ Calendario (hora argentina)

20/9 22hs ARG vs Bulgaria

21/9 19hs ARG vs Brasil

23/9 19hs ARG vs Rusia

24/9 22hs ARG vs Eslovaquia pic.twitter.com/F61T8BOb7X — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) September 17, 2021



La comitiva que viajó a México

El plantel estará conformado por Juana Giardini, Valentina Vaulet, Milena Margaria, Felicitas Barbero, Nicolas Pérez, Julieta Aruga, Sofía Lezcano, Agustina Campanella, Avril García, Carmela Ríos, Josefina Ossvlad y Victoria Caballero.

Además, de Woelflin, el cuerpo técnico se completa con el ayudante Leonardo Nocenti, el PF Pablo Trabadelo, el estadístico Nicolás Ippolito, la médica Alejandra Valdéz, la kinesióloga Florencia Siciliano y el manager Víctor Ríos.