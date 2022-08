“Veo jugar a las chicas y me emociono, siento orgullo por ellas”, dijo la capitana de Olimpo

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Luego de comenzar perdiendo la serie, Olimpo logró dar vuelta la final ante Bahiense del Norte y se coronó campeón del torneo Apertura de primera división de Damas, que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol.

Tras ceder en el primer punto (1-3), ganó los dos restantes (3-0 y 3-1) y dio la vuelta olímpica en el Norberto Tomás, que vibró en la definición con un muy buen marco de público.

"Estoy súper feliz, ya estoy más cerca del retiro que de otra cosa, pero me encanta acompañar a las chicas. Todos los logros son con mucho esfuerzo, las chicas entrenan doble turno todos los días; creo que esto es súper merecido", señaló la capitana Hilén Gasparini.

—Me contaba Héctor (Gallardo, el DT) que hubo una charla clave después de ese primer partido, ¿Qué hablaron?

—Y ese es un poco mi papel, por ser la más grande. Yo siempre digo que podemos tener un partido horrible técnicamente, no nos puede salir nada, pero la actitud adentro de la cancha no se negocia y siempre podemos aportar desde algún lado. Creo que se ajustó desde ese lado.

—¿Qué significa para vos y para el grupo este título?

—A mí me emociona, me dan ganas de llorar, porque se me acerca la despedida, entonces lo disfruto al máximo. Estoy súper feliz. Y para el grupo es muy importante porque son todas muy chicas y ganar en una categoría más grande da el doble de felicidad. Y, además, contra un rival que tiene mucha experiencia y sabe jugar al vóley.

Un fuerte dolor en los gemelos le impidió a Hilén jugar una parte del cuarto y decisivo set de la final. En su lugar ingresó -de gran manera- Nicole Barria, quien no había visto acción en la serie.

"Sentí una felicidad enorme por ella. Demuestra la calidad humana que tiene el grupo y que todas estamos súper capacitadas para entrar y reemplazar a cualquiera", dijo la capitana.

Con más de dos décadas ligadas al vóley, Gasparini disfruta de sus últimas temporadas desde adentro.

"Espero poder jugar unos añitos más, que me de el físico. Hoy veo jugar a las chicas y me emociono, siento orgullo por ellas porque me veo identificada cuando era chica, con todo el esfuerzo que hacen para entrenar y viajar. Para mí representa un montón, porque las acompaño desde otro lado, es más en lo humano. Estoy feliz por ellas y creo que tienen muchísimo futuro", cerró.