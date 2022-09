El peor final: Google Stadia cerrara sus servidores en enero del 2023

por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Stadia vino a proponer algo que nadie mas hacia y muchas veces, y hablando desde la experiencia, ese vanguardismo termina no siempre resultando en la revolución que uno busca generar. Buscar en un momento de auge de las consolas que todavía estaban luchando con sus exclusivos removerlas de la ecuación, es cuando mucho, poco realista.

El servicio de Google Stadia buscaba que el gaming estuviese alojado, y se pueda disfrutar de manera muy apacible, desde la nube. Una idea sumamente revolucionaria que toma mucho prestado de los ya conocidos servicios de streaming, como pueden ser Netflix y Spotify.

Bueno... claramente nada de eso resulto.

Al igual que Ícaro poco a poco Stadia fue encontrando mas dudas que certezas, con un catalogo que se quedaba a la mitad de su competencia. Las fallas en el servicio cada vez se fueron haciendo mas evidentes y ya no había mas humo para poder esconder la verdad, el servicio era un fracaso.

Es por eso que en el dia de ayer y tras un breve anuncio, desde Google nos compartieron una breve descripción de que pasara con los juegos de los usuarios activos que si los habían adquirido, al igual que como regularmente sucede en Epic, Game Pass o Steam.

¿Durante cuánto tiempo podré seguir jugando a mis juegos en Stadia?



Stadia y los servidores de los juegos permanecerán operativos hasta el 18 de enero de 2023 para que puedas seguir jugando hasta entonces a cualquier producto de tu biblioteca.

¿Todos los juegos funcionarán como se espera durante este tiempo?



Habrá algunos problemas con la jugabilidad durante este periodo, especialmente en aquellos juegos que requieran comercio, pero la mayoría de juegos deberían funcionar como siempre.

¿Qué pasará con el progreso de mis juegos? ¿Puedo llevar el progreso a otras plataformas?



Se podrá en aquellos juegos que tengan soporte con la función cross-progression en otras plataformas, pero desgraciadamente eso no afecta a la mayoría de juegos.

¿Recibiré un reembolso?



Google ofrecerá reembolsos por todas las compras de hardware de Stadia (mando de control, Founders Edition, Premiere Edition y packs de Google TV) realizadas a través de Google Store. También reembolsará todas las transacciones de software (juegos y compras de contenidos adicionales) a través de Stadia. Sin embargo, no se reembolsarán las suscripciones de Stadia Pro.

¿Tengo que devolver mi hardware para recibir el reembolso?



La mayoría de compras de hardware realizadas directamente desde Google no tendrán que devolverse. En las próximas semanas se facilitarán más detalles sobre cómo obtener un reemboloso por las compras de hardware de Stadia.

¿Cómo y cuándo recibiré mi reembolso?



Google está trabajando en ese proceso y todavía tiene que definir cómo realizará los pasos para cada uno de los países y las diferentes situaciones. La intención de Google es que todo se lleve a cabo antes del 18 de enero de 2023.

¿Me reembolsarán mi suscripción de Stadia Pro?



No se reembolsará ninguna suscripción de Stadia Pro. A los que ya tuviesen una suscripción activa a partir del 29 de septiembre de 2022 no se les cobrará nada por el acceso a su biblioteca Pro o el resto de bonificaciones durante el período de cierre.

¿Por qué ya no puedo comprar juegos? ¿Puedo comprar transacciones en ellos?



La tienda de Stadia se ha cerrado y se ha deshabilitado todo el comercio en la plataforma Stadia, incluyendo las transacciones.

Ya no tengo la misma forma de pago que utilicé para hacer las compras. ¿Cómo obtendré un reembolso?



Google ofrecerá más detalles por correo electrónico a aquellas personas afectadas para que escojan una nueva forma de pago.

Pagué con una tarjeta regalo y desde entonces la he tirado. ¿Cómo obtengo mi reembolso?



Al igual que en la anterior pregunta, Google ofrecerá más información al respecto por correo electrónico a aquellos que se vean afectados por este hecho para que seleccionen una nueva forma de pago.

Pedí algo por anticipado. ¿Me cobrarán?



Todos los pedidos anticipados futuros se cancelarán y no se cobrarán. En el caso de que se haya cobrado, se reembolsará el dinero.

¿Puedo devolver el hardware a tiendas físicas?



No, las tiendas físicas como Google Store o Best Buy no podrán procesar devoluciones ni reembolsos.