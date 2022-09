Conductores, molestos por el acampe: "¿Dónde está el derecho de circular libremente?"

Una de las críticas más recurrentes a las manifestaciones que se llevan a cabo habitualmente, tiene que ver con los inconvenientes y demoras que generan en el tránsito. Y el acampe que desde ayer el Polo Obrero lleva adelante en la primera cuadra de calle Alsina no es la excepción.

“A mi entender, el corte es ilegal. Nuestra función es trabajar y pedir que se retiren de la calle”, dijo esta mañana el secretario municipal de Gobierno, Marcos Streitenbeger, luego de la reunión que mantuvo con representantes del Polo Obrero junto a otros funcionarios de la comuna.

Si bien el paro de hoy en las escuelas provinciales hizo que se disminuya el número de vehículos que circulan por el centro en hora pico, el tránsito se vio afectado por la manifestación.

Minutos antes del mediodía decenas de vehículos debían esperar al menos tres semáforos para cruzar la intersección de O'Higgins y Chiclana.

“Me entero ahora, ¿dónde hay un corte?”, dijo un conductor que circulaba por calle O'Higgins y aguardaba para doblar a la derecha por Chiclana. “Ayer vi que había un acampe. Me molesta, claro. Me molesta para circular. ¿Adónde está el derecho de circular libremente?”, sostuvo.

“Siempre atrasan todo, qué va a ser –dijo otro hombre sobre la manifestación–. No sabía que estaba acá. Justo me encuentro con esto ahora. Tienen derecho a protestar, pero también respetando a los demás”.

Otro hombre que aguardaba sobre O'Higgins a bordo de una camioneta, preguntó por qué los vehículos no eran desviados desde calle Brown. "Mirá el embotellamiento que hacen. No sabía que estaba el corte. Está bien, no tengo drama que reclamen, pero que corten de allá así no nos hacen dar la vuelta".

Mientras algunos evitaban el embotellamiento doblando por Colón desde Estomba, muchos vehículos quedaban atorados por varios minutos sobre Chiclana para poder cruzar la intersección con Alsina. "No tenía ni idea que estaba el corte ni sé por qué es", dijo un hombre.

"Creo que no es la medida, que no es la forma", opinó un taxista desde la parada sobre la plaza Rivadavia. "Hay un montón de formas para reclamar. No puede entorpecer a todo el ámbito bahiense".

"A nosotros nos complica bastante, porque hacer un viaje para salir, son 40 minutos. Para volver, igual", cerró.