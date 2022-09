Romera cuestionó el corte de calle y también apuntó al Frente de Todos: "Me gustaría saber dónde están"

En el marco del acampe iniciado anoche por el Polo Obrero en la primera cuadra de Alsina, el cual se extenderá hasta las 14, el secretario general del Municipio, Pablo Romera, criticó con dureza tanto al Polo Obrero como al Frente de Todos.

"El desgobierno es total y la situación económica y social no da para más. En Bahía el Polo Obrero cortó calle Alsina, los recibimos, escuchamos los motivos del reclamo, pero les dejamos en claro que si no liberan la calle vamos a presentar un amparo en la Justicia", dijo.

Agregó que "no puede ser que un conflicto entre piqueteros y organizaciones sociales afines al gobierno afecte a todas las ciudades del país. En Bahía los laburantes no pueden circular con libertad porque al señor Eduardo Belliboni (líder nacional piquetero) se le canta. No podemos permitir más estos atropellos inconstitucionales que nos afectan a todos. Resuelvan sus intereses en el ámbito que corresponde sin joder a la gente y los trabajadores".

Desde la comuna aseguran que la protesta tiene que ver con problemas de orden nacional como la alta inflación y la falta de empleo. Por ese motivo cuestionó al peronismo.

"Me gustaría saber dónde están Federico Susbielles, Marcelo Feliú y todos los dirigentes locales del kirchnerismo que miran para otro lado y no hacen nada. Para bancar a Cristina y el ajuste de Sergio Massa siempre están, pero para los problemas reales de la gente NO".