El concejal libertario que propuso ordenar las protestas callejeras trató de "pusilánime" al Municipio

El concejal Martín Barrionuevo (Avanza Libertad) se grabó esta noche en el acampe del Polo Obrero frente al Municipio y trató de "pusilánimes" a los funcionarios.

"Los pusilánimes del @MunicipioBahia, pudiendo tener una ordenanza para proteger manifestantes y transeúntes, se esconden en el presupuesto y jurisdicción, y dejan que menos de 100 personas tomen por la fuerza la calle principal", dijo el concejal libertario que a mitad de año presentó un proyecto para "ordenar" las protestas sociales en la ciudad.

"Cuando presenté el proyecto para regularizar las marchas me dijeron 'eso no pasa acá, es en Capital', también me dijeron que no había presupuesto para pagarle a la Guardia Urbana, allá están, al fondo, van a estar toda la noche custodiando el acampe", expresó Barrionuevo en el video.

"También me dijeron no tenemos plata y gastan 56 millones en 5 días para ir a Mar del Plata. Pongámonos los pantalones largos, tenemos que empezar a ser un pais y una ciudad en serio. Dicen que no es potestad de la ciudad y le están tomando por asalto la calle principal", agregó.