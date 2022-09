Abren nuevos locales comerciales y el puerto puso la mira en el hidrógeno verde

Por Juan Florin

jflorin@lanueva.com

Buen día Juan, ¿estuviste en la despedida de Ponzio?

--No, pero me dijeron que fue muy emocionante. Así despedimos nosotros a los grandes…

--Claro, como a J.J. que no pisó nunca más el Monumental…

--Uh… no te pongas tan agresivo que recién nos sentamos José Luis.

--Ja, ja, sólo fue un comentario porque empezaste sacando pecho amigo, aunque sin decir nada de lo que pasó ayer con Talleres.Pero dale, no hay que hacer leña del árbol caído, así que vamos a lo nuestro: ¿vos crees que Alberto Fernández quiere regular las redes sociales para que no lo critiquen cuando prueba una guitarra en Nueva York?

--Mmm… No lo sé, si sé que nosotros acá permitimos los comentarios, y si bien muchos son trolls partidarios y militantes, también están los que aportan contenido interesante.

--¿Y en cuanto a lo de Alberto?

--No nos sumemos a las críticas de la oposición pero me parece que la situación del país no da, ni por asomo, para andar con la guitarrita.

--¿Del alegato de Cristina Kirchner no vas a decir nada?

--Qué podemos decir nosotros de la acusación y la defensa, dejemos que la Justicia actúe y confiemos en ella.

--Te noto muy cauteloso, pero bueno, mientras pedimos la primera ronda de café metámonos de lleno en los temas locales ¿Viste la tremenda construcción que están levantando los Mormones en avenida Cabrera?

--Sí, ya el tamaño de las grúas que trabajan en el lugar te da una idea. Ahora creo que entenderás por qué vine haciendo hincapié durante mucho tiempo en esta obra.

--Podrías recordarme algunos datos.

-- Ok, la compra del predio, que ocupa más de tres hectáreas, rondó los 2 palitos verdes. La estructura de un solo piso tendrá aproximadamente 1760 m2 y contará con un edificio auxiliar de unos 2300 m2.

--Bueno, pasemos a las novedades comerciales, seguro que algo interesante trajiste para comentar.

--Sí claro, aunque algún día podrías traer vos también alguna primicia.

--Ok, te tiro una yo antes. ¿Viste que hay movimiento en el local de calle Chiclana que dejó Balbi, casi enfrente del Bingo?

--Sí, lo último que te conté es que esa cadena se mudó a calle Donado, donde estaba Famularo, cuando absorbió a esa tradicional firma.

--Bueno, allí, en Chiclana, abre Balbi Hogar. Se trata de un desprendimiento de la empresa fundada por Ernesto Tito Balbi, en 1957, en Jujuy. En el nuevo local van a comercializar artículos de decoración y para el hogar. Ah, lo más importante, a corto plazo van a tomar personal. ¿Conforme?

--Impecable José Luis. Ahora voy yo con otra novedad, tal como me pediste.

--¿A ver?

--Para vos, que sos amante de los embutidos, te paso un dato que me dio mi amigo, el “Colo” del Noroeste.

--Avanti.

--En calle Don Bosco al 1700 está a punto de abrir su local comercial una fábrica cuya mortadela, entre otros productos, ha trascendido fronteras.

--Es verdad. Un verdadero clásico. Pensá que ese establecimiento abrió en 1954. Su fundador fue Erich Schwengle, un joven alemán, soñador y cansado de las penurias de la guerra, que llegó a Bahía solo con su experiencia en la fabricación de fiambres y sus incansables ganas de trabajar. Como verás, hoy vine con el librito de historia, ja,ja.

--Ya veo…

--Bueno, pero sigamos con la actualidad. Capaz sabés qué están haciendo en Alsina al 300.

--Lo que sé es que no me prestás atención cuando te hablo. Hace un mes te comenté que se había demolido una antigua casona, perteneciente a una familia patricia de Bahía, para construir allí una serie de locales comerciales.

--Sí, ya sé, pero no me refiero a ese inmueble.

--Mmm… entonces debe ser el señorial edificio que están terminando de acondicionar en esa misma cuadra.

--¿Tenés más datos?

--Sí, cuatro médicos instalarán una clínica geriátrica con los últimos adelantos técnicos.

--No se te pasa una amigo.

--Espero que a vos no se te pase la conferencia que darán el martes 11 de octubre, en el Teatro Municipal, Carlos Melconian y Santiago Kovadloff.

--Sí, eso ya me lo contaste. Seguro Martín, mientras sigue atentamente de cerca el movimiento económico de la ciudad, debe estar ajustando los últimos detalles del acto que la Cámara del Comercio realizará ese día.

--Sí, y por eso te insisto en el tema, ya tiene reservada más de la mitad de la capacidad de la sala. Es una excelente oportunidad para escuchar a dos disertantes de primer nivel en estos momentos del país.

--No quiero ser insistente, pero contame alguna otra buena comercial, de esas que siempre tenés en la manga

--Ok. Te cuento que el rey del fast food viene batiendo récord tras récord y no para de crecer.

--Se me viene a la mente Diego, el de la cadena estadunidense.

--El mismo. Ya tiene en mente el “plan 2030“, como lo llama en su mesa chica. A cuánto asado lo invitan no para de afirmar desde hace unos años que, a su entender, Bahía es la ciudad del futuro. Invirtió fuerte y contrató 75 personas para los Kioscos barco y el de Alem que estaban abandonados, pero ahora va por más.

--Contame

--Arranca el año que viene un plan de remodelaciones importante siguiendo el proceso de transformación digital a nivel mundial de la Marca. Vas a vivir la misma experiencia de compra que podés tener en Hong Kong o Nueva York.

--Bueno, si él lo dice por algo será, conocimientos y experiencia no le faltan.

--¿Por dónde seguimos? ¿No fuiste a Monte a celebrar el Día Nacional de la Primavera?

--No, pero me dijeron que sobre todo fueron muchos chicos y pocos adultos.

--Entre quienes hicieron las valijas estuvo Federico Susbielles, pero viajó bastante más lejos. Vi una foto donde estaba, junto al gerente de Ingeniería del Puerto, Federico Franchini, y Adrián Forte, miembro del directorio del Consorcio de Gestión, en el puerto de Rotterdam.

--Exacto y tengo buenas noticias porque se trabaja en un acuerdo para avanzar en lo que tiene que ver con el hidrógeno verde. Acordate que ese puerto holandés, a futuro, va a requerir importar ese combustible y, por otro lado, tiene relación con muchos ámbitos y mercados que también lo van a necesitar con miras a los objetivos europeos de sustentabilidad 2030 -2050.

--Susbielles siempre ha dicho que el puerto de Bahía Blanca posee una potencialidad especial para la producción de hidrógeno: energía eólica, gas, étc.

--Exacto y ya hay una reunión agendada para el mes de noviembre, en Buenos Aires, para seguir avanzando en el tema. Por lo que sé, existe gran expectativa.

--Ya que estamos con tema puertos, ¿finalmente quedó conformado el directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Rosales?

--Sí, junto a Rodrigo Aristimuño, a cargo de la presidencia, el ente estará integrado, ad honorem, por seis directores: por el Municipio de Coronel Rosales lo conformarán la directora de Producción, Mónica Ricciardi, y Gustavo Bellozas. En representación de quiénes realizan actividades productivas dentro del puerto lo integrarán Gustavo Mazzaferro, por la CGT y el ingeniero Naval y Mecánico Agustín Catá Caruso, por la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN). En tanto, por el ministerio de la Producción tomarán parte del directorio los concejales del Frente de Todos Rodrigo Sartori y Virginia Giorno.

--Veo que entidades como la Unión del Comercio, la Industria y el Agro de Punta Alta (UCIAPA) y la Cámara de Talleres de Reparaciones Navales, que también pugnaban por una silla en el directorio, no accedieron.

--Y sí, algo de bronca existe. Incluso el propio intendente rosaleño, Mariano Uset, consideró que había poca representación del sector productivo, pero por lo menos, después de tres años de espera desde que se creó el Consorcio, ya tiene su directorio, el cual podrá tomar decisiones.

--Se vienen buenos tiempos para Puerto Rosales…

--Los actuales ya son buenos, fíjate que al aumento de las exportaciones de crudo se le suma la radicación de Conarpesa, pero se estima que todo esto irá creciendo. De hecho comenzó la ampliación del oleoducto y resta que se efectivice la extensión de la concesión a Oiltanking para que se concreten otras inversiones, como por ejemplo una terminal para grandes buques.

--Bien, mientras pedimos otra ronda de café comentame alguna otra novedad bahiense.

--Dale. Supongo que te acordás de María Cecilia Bravo, la mujer que desde hace años quiere ser chofer de línea urbana de colectivos en Bahía Blanca.

--Si claro. ¿Qué pasó?

--El jueves a la tarde el juez Pablo Federico Bostal, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 5, resolvió, en lo que me parece una medida totalmente acertada, que las empresas deben dejar de discriminarla, es decir, le deben avisar cuando hay puestos vacantes e informar el resultado, pero no admitió el pedido que había hecho Bravo para que la contraten. Según el magistrado, esto violaría la libertad de contratar.

--¿Las empresas dijeron algo?

--El abogado José Luis Malet, de Bahía Sapem, dijo que esa empresa no analiza la capacidad técnica de postulantes para ser choferes; Francisco Costa (Fournier), explicó que allí prestan servicios 8 mujeres, lo que descarta discriminación, además, se formó una bolsa de trabajo y cuando se requirió personal nunca le dieron el nombre de Bravo, mientras que Ricardo Campaña (San Gabriel), cuestionó por que se demandó solo a algunas empresas de servicio urbano y sostuvo que no se especifican los actos discriminatorios.

--No me transcribas el fallo, pero seguro tenés algún otro párrafo que merezca ser destacado.

--Sí, para el juez Bostal, entre otras consideraciones, “resulta oportuno adoptar acciones positivas que señalen pautas para ir erradicando las prácticas discriminatorias que sufren las mujeres en razón de su género”.

--Bien. La semana pasada trajiste varias novedades en materia de obras e incluso pateaste el hormiguero con la falta de inversiones desde ABSA y el peligro de un nuevo verano sin agua. ¿Algo más esta semana?

--Sí, a partir de reuniones de trabajo con vecinos de Villa Miramar, la Muni va a mejorar las canchas de fútbol y el predio ubicado en la intersección de Charcas y Pablo Lejarraga. Por lo que me dijeron, la fase 1 contempla lo esencial para que la cancha funcione y pueda participar en la Liga Municipal. Incluye nivelación de todo el terreno, senda peatonal elevada (sobre Charcas esquina Pablo Lejarraga), cerco perimetral y torres de iluminación basadas en energía solar.

--Por lo que decís habrá una fase 2.

--Sí, y contiene las propuestas surgidas en las reuniones que tuvieron Pablo Romera y Federico Tucat, junto al delegado Javier Prenassi, con los vecinos: salón de usos múltiples, vestidores, vegetación, estacionamiento. También surgió la idea de agregar dos canchitas de fútbol 7 y evaluar la posibilidad de realizar la instalación de riego.

--Días atrás me diste la fecha de licitación de la ampliación de avenida 14 de Julio. ¿Qué pasa con Rafael Obligado?

--Es una obra similar que, por su envergadura, también demandará aportes de la Nación. Igual, por lo que pude averiguar, en esa zona ya se han encarado otras prioridades, como por ejemplo cloacas en el barrio El Polo, Villa Gloria y San Miguel. Incluso se hizo un nuevo Centro de Salud. Las obras viales se dan más en la zona norte porque allí ha habido una mayor expansión de la ciudad. Ah, si querés tengo una fecha confirmada.

--Decime. Esta semana se firma un convenio entre la Comuna y Nación, por una gran obra de cloacas en un tercio del barrio Patagonia. Abarcará, aproximadamente el área entre la plaza y la excurva de Gálvez, donde hay factibilidad. El área próxima a Pilmayquén deberá seguir esperando.

--Ok. Ayer leí en La Nueva. que Bordeu viene con todo por la vuelta de la presencialidad ¿no?

--Tal cual. Se ve que el descanso de dos años por la pandemia genera una expectativa inusitada para la semana que viene.

--Me sorprendió la cantidad de animales anotados.

--Entre bovinos, ovinos y criollos el aumento es del 31 %. Y desde lo comercial e industrial se vendieron todos los stands interiores y exteriores.

--¿Confirmaron algo más?

--A lo que te había comentado la semana anterior, donde se destaca el espectáculo de humor del Gato Peters para la tarde del domingo, luego de los discursos, se suma el regional de alambradores clasificatorio para el campeonato nacional. La final también será el domingo, pero el viernes y sábado habrá cursos y talleres, todo gratuito claro.

--Y hasta ahora el clima parece que acompañará…

--Si es así será una buena oportunidad para disfrutar de nuevas alternativas de food trucks, las que se han duplicado. Serán más de 40 en nuevos espacios asignados en la ampliación del predio de la Sociedad Rural.

--Bien, ¿algo más?

--Sí, quizás no lo sepas, pero producto de las denuncias recibidas, en lo que va del año, la OMIC logró recuperar 27 millones de pesos en beneficio de los consumidores.

--Explicame.

--Se realizaron 1.169 expedientes y más de 1.800 audiencias de conciliación en las cuales se pone un letrado a disposición del consumidor sin costo alguno. Entre los rubros que más se recuperó dinero figuran las multas por demora en la entrega de autos 0km (más de $ 12 millones), las denuncias por viviendas industrializadas (casi $ 6.400.000), las estafas financieras y bancarias $ 5.400.000 y el resto tiene que ver con viajes cancelados en pandemia, condonaciones de tarjetas de crédito o renovaciones de las mismas, algún reclamo puntual de obra social, etc.

--Bien, ahora sí, levantemos campamento que se hizo tarde y todavía no compré los ravioles.

--Es verdad, dale. Nos vemos la semana que viene.

--Chau Juan. Andá a prender el fuego, pero primero un fuerte abrazo mañana para todos los whitenses en su día. Hasta el próximo domingo.