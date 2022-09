Desempleo en Bahía: advierten que la muestra es reducida lo que "vuelve más imprecisas las estimaciones"

El Indec comunicó ayer los datos de desocupación a nivel nacional, informe que incluyó los índices divididos por regiones, los cuales arrojaron una baja del desempleo en Bahía Blanca que pasó del 7,6 % en el primer trimestre de este año a 6,7 % en el segundo. Del mismo modo se registró un descenso en el país, donde la cifra se instaló en 6,9 %.

Se trata de unas 10 mil personas en nuestra ciudad que buscan empleo y no lo consiguen, en función de los números ofrecidos por el organismo estadístico.

No obstante, desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, dependiente del Conicet Bahía Blanca, se advirtió que "la cantidad de hogares encuestados en el aglomerado Bahía Blanca-Cerri (BBC) se ha ido reduciendo desde 2016".

El IIES, en un informe habitual que publica sobre desempleo con la firma del economista Gustavo Burachik, señaló que "naturalmente, durante los dos trimestres de mayores restricciones por la pandemia de COVID 19 (segundo y tercero de 2020) el trabajo de campo se vio drásticamente limitado, pero la cantidad de hogares encuestados en la ciudad solo se ha recuperado parcialmente en los trimestres siguientes".

Y advirtió: "En el primer trimestre de 2021 se encuestaron 419 hogares, 13% menos que a fines de 2019 y 25% menos que en el tercer trimestre de 2016. Esta disminución en el tamaño de la muestra de hogares vuelve más imprecisas las estimaciones".

En cuanto a los rasgos salientes de la evolución laboral en nuestro distrito, en función de los últimos datos, el IIES explicó que se pueden resumir en los siguientes puntos.

Primero, que el empleo se incrementó, superando no solo los registros prepandemia sino incluso todos los registros para los segundos trimestres desde el comienzo de la serie en 2003. Por su parte, la desocupación bahiense continuó disminuyendo. El segundo trimestre es el sexto consecutivo en que se registra una disminución.

Por otro lado, sin embargo, ni siquiera en el período de restricciones más agudas por la pandemia (segundo trimestre del 2020) la desocupación bahiense había alcanzado los elevados picos registrados a nivel nacional.

Respecto de los datos de empleo por sexo y edad, se subrayó que "estos han dejado de publicarse a nivel de los aglomerados individuales en el informe de prensa del Indec desde la pandemia".

De este modo, "las bases de microdatos permiten calcular las tasas para Bahía Blanca-Cerri correspondientes al primer trimestre de este año pero su lectura debe hacerse teniendo presente las reservas señaladas al principio de este informe sobre su precisión".

Como suele ocurrir, la situación laboral de los jóvenes de hasta 29 años es bastante más desfavorable que el promedio. Y el desempleo de las mujeres bahienses de esa edad triplica el promedio (21 % de desocupación en ese segmento), mientras que el porcentaje de ocupadas es menos de la mitad del promedio.

Los hombres de este segmento muestran asimismo un panorama laboral más crítico que el promedio, aunque la diferencia es menos pronunciada, ya que el índice de desempleo es del 11 %.

Vale recordar que se considera desempleada a la persona que busca trabajo y no lo consigue, no a aquella que no tiene trabajo pero tampoco lo busca.