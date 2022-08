Derecho animal: “Hay progresos, pero tenemos que trabajar en la educación”

El objetivo es crear nuevos derechos para proteger a los animales no humanos.

Fallos judiciales sin precedentes, como el que hace pocos días reconoció a la puma "Lola Limón" como animal no humano sujeto de derecho, posicionan a nuestro país entre los referentes en la temática, aunque todavía hay mucho por hacer.

En la Argentina, los profesionales dedicados a esta rama del Derecho trabajan a fin de crear, por medio de la jurisprudencia, nuevos derechos para la protección de los animales.

Así lo explicó la abogada Graciela Regina Adre, directora del Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados de esta ciudad, quien destacó los "progresos y pequeños cambios" positivos en la materia.

Resaltó los casos emblemáticos de la orangutana "Sandra" y la chimpancé "Cecilia", que generaron un cambio en la manera de percibir a los animales.

"Hubo otros casos, como el de un perro que había sido muerto en Entre Ríos, donde una jueza también lo declaró sujeto de derecho, y el de la consideración de (la perra) 'Tita' (asesinada por un policía en Chubut) como familia multiespecie", precisó Adre.

"Ahora hay una ordenanza en Tilcara (Jujuy) que no solo designa a los animales como seres sensibles, sino que además los considera familia multiespecie, lo cual implica que hasta el hospital público debe brindarles atención", agregó.

"Esto es para ver cómo en diferentes lugares se va gestando el cambio, que va a ser lento porque hay que cambiar muchas cabezas desde el punto de vista del derecho y legislativo. Ninguna ley se encarna en una sociedad si sus integrantes no la aceptaron. Por este motivo tenemos que trabajar arduamente en la educación", opinó la entrevistada.

"No debemos ilusionarnos. A veces uno deja la lucha por creer que los logros son suficientes, pero no es así porque se está produciendo también una cuestión de gatopardismo que plantea (Giuseppe Tomasi) di Lampedusa en El gatopardo, que dice que 'si queremos que todo siga igual, hay que cambiarlo todo'", indicó.

Adre se refirió a "cuestiones nominales", por ejemplo la designación de los animales como "seres sintientes", que son inútiles si no se respaldan con "otras legislaciones, prácticas y relaciones que tengamos con los demás animales".

"En muchos aspectos todavía se sigue hablando de la excepcionalidad humana, pero ya (en el siglo XIX Charles) Darwin había demostrado que tenemos un ancestro común, es decir que no somos nada excepcionales", continuó la docente de la UNS.

La abogada, por otro lado, dijo no notar demasiado interés en los derechos de los animales por parte de los abogados bahienses, y describió cómo se comporta la comunidad bahiense frente a temas vinculados con las especies no humanas.

Perros, gatos y palomas

"El gran trabajo de las ONG animalistas locales, durante muchos años, logró que haya un nivel de empatía y comunidad con perros y gatos inexistente en otros puntos del país, como también el cierre del zoológico. Hay conductas que el bahiense no aceptaría y le resultarían agresivas para su propia integridad. A nadie en Bahía se le ocurría ir caminando por la plaza y patear a un perro", amplió.

"Sin embargo quedan muchos aspectos que ni siquiera se rasparon en la superficie, como por ejemplo el año pasado con el tema de las palomas. La secretaría de Ambiente (municipal) asumió una actitud totalmente contraria a la ética, cruel y nefasta al encerrarlas en jaulas y dejarlas morir. La sociedad bahiense no sintió eso como algo agresivo ni nos respaldó en la campaña que hicimos", enfatizó.

Adre sostuvo que es "imprescindible" actualizar la ley de maltrato animal (14.346), sancionada en 1954, pero entiende que ahora no sería "oportuno".

"La ley actual no fue modificada pese a que hay muchos proyectos e intentos, pero no es el momento oportuno porque no están dadas las condiciones para que sea aggiornada", dijo.

"La gente se queja porque (los autores) no van a prisión, pero pensar en elevar las penas podría ser perjudicial", añadió.

"Desde lo jurisprudencial utilizamos mucho lo que la ley establece que es 'sufrimiento innecesario'. Nos sirve como herramienta para englobar un montón de prácticas que le provocan al animal no humano sufrimiento innecesario", completó.

No obstante, la profesional dedicada al Derecho Animal resaltó que con la sanción de la norma mencionada, Argentina fue "pionera" no sólo desde el punto de vista legislativo sino también jurisprudencial.

"Porque, por ejemplo, Europa no tiene para nada la jurisprudencia que tenemos con respecto a los animales. Nosotros hemos avanzado mucho más", afirmó.

Mesa de abordaje

Adre manifestó que luego de 2 años de pandemia, fue difícil reanudar en 2022 la Mesa de abordaje de la problemática de fauna urbana del Concejo Deliberante, conformada por los colegios de Abogados y Veterinarios, veterinaria y zoonosis, las ONG animalistas, la Policía, el Ministerio Público Fiscal y el juzgado de Faltas de esta ciudad.

Las dificultades se presentaron a raíz del alejamiento de sus bancas de los ahora exconcejales Leandro Santomassimo y Gustavo Mandará, "creadores e impulsores" de la iniciativa en 2018.

"En marzo de este año presentamos al Concejo una nota para institucionalizar la mesa y que se designaran ediles para coordinar, desde la perspectiva del cuerpo deliberativo, una mesa que no sólo debe sesionar en el recinto sino también pertenecer al Concejo", consideró la fuente consultada.

"Hay que institucionalizar una herramienta de debate fundamental, porque la mesa es un ámbito donde nos podemos sentar a dialogar y llegar a los puntos en común. Logramos tener reuniones una vez por mes y así conseguimos la continuidad necesaria para que se produzca este ámbito de debate, donde todos los actores están involucrados", agregó.

En sus primeros años de funcionamiento, la mesa de abordaje -dijo- tuvo un desempeño satisfactorio y de hecho se "extendió a nivel nacional" con réplicas en Trenque Lauquen y Córdoba.

"Si me hubiesen preguntado hace 2 años, cuando evitamos la reanudación de las carreras de caballos, hubiera dicho que Bahía estaba a la cabeza del derecho animal en el país. Pero, lamentablemente, después no avanzamos mucho y ese podio lo perdimos".

"Éramos un referente porque a nivel nacional tuvimos el primer equipo de trabajo en causas de malos tratos y crueldad contra animales en una fiscalía general", enfatizó la vocera.

"Además en 2019 Bahía Blanca, que no es capital de provincia, se hizo merecedora de que se realizara el tercer encuentro de abogados de derecho animal, por el gran trabajo que estábamos haciendo", acotó.

Inscripción en la cátedra

Entre el 22 y el 31 de este mes estará abierta la inscripción para la quinta edición de la cátedra de Derecho Animal que se dicta en la Universidad Nacional del Sur.

La novedad de este año es el retorno a las clases presenciales dirigidas a alumnos de la carrera de Derecho o de posgrado.

Serán 15 encuentros con presencialidad y el resto de las clases tendrán carácter asincrónico, sumando un total de 64 horas.

"Queremos lograr ese ámbito del derecho también en Bahía Blanca y que más abogados se sumen a esta nueva rama. La cátedra está abierta a todo aquel que quiera asistir como oyente porque la UNS es pública", aclaró Adre.

Derecho animal comenzó a dictarse en 2015 como cátedra libre de la Universidad Nacional del Sur.

"Progresamos, en 2019 fue extracurricular y a partir de 2020 logramos que fuera una curricular optativa, es decir los alumnos de Derecho tienen que completar determinada cantidad de optativas en la carrera".

"En 2021 la cátedra fue de 64 horas completas vía virtual, porque tuvimos muchos invitados internacionales y nacionales, y la oportunidad de brindarla a todo el país y al mundo", finalizó Adre.