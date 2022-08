Larreta respaldó el pedido de juicio político al presidente y habló de la negativa de Manes: "No sé por qué no lo apoyó"

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

"Estamos recorriendo todo el país, escuchando a la gente, trabajando en desarrollar un plan para la Argentina, para la provincia de Buenos Aires, con Diego Santilli, que está acá conmigo y también para Bahía y todo el sur de la provincia".

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta volvió hoy a Bahía Blanca luego de su última visita en abril para encabezar una reunión con dirigentes de su espacio, además de caminar las calles y contactarse con vecinos. Su llegada se da dos semanas después del paso por esta región de Patricia Bullrich, con quien se proyecta que podría competir en la interna presidencial de Juntos el año que viene.

De todos modos, en diálogo con La Nueva., Larreta volvió a esquivar definiciones acerca de candidaturas. "Me imagino siendo parte del equipo que va a transformar a la Argentina. Por eso le pongo tanta importancia a tener un plan. Después las candidaturas personales... veremos. Falta para eso, lo importante es que tengamos un equipo".

Crítico de las recientes declaraciones de Alberto Fernández acerca del fiscal Diego Luciani y el fallecido Alberto Nisman, Larreta volvió a apuntar contra el presidente y la vice, Cristina Kirchner.

"Las declaraciones del presidente fueron una barbaridad, una gran irresponsabilidad, un avance del Ejecutivo sobre la Justicia. Y el Congreso tiene entre sus facultades y sus atribuciones este paso que dio Juntos ayer de pedir el juicio político. Es la voluntad que expresó todo nuestro interbloque. Los presidentes de cada bloque condenaron muy fuerte lo dicho y yo coincido con ellos. Realmente son inadmisibles las declaraciones del presidente y también en su momento las de la vicepresidenta, quien no hace más que echar leña al fuego, alimentó el odio, las divisiones y las agresiones", dijo.

Acerca de la negativa del diputado radical Facundo Manes a sumarse al pedido de juicio político --fue el único legislador de Juntos en oponerse--, sostuvo: "No sé por qué lo hizo. La verdad que no vi los fundamentos. Yo estoy de acuerdo con todas las declaraciones de ayer de nuestro jefe del bloque Cristian Ritondo, de Maxi Ferraro (Coalición Cívica), de Mario Negri (UCR), escuché declaraciones de Ricardo López Murphy y de Margarita Stolbizer y las comparto. En el caso particular de Manes, no sé bien cuál fue su fundamento".

El dirigente porteño manifestó que para Juntos lo más importante de cara al año próximo es la elaboración de un plan para no quedarse en la construcción de una coalición con meros fines electoralistas, que luego no sepa cómo avanzar si le toca ser gobierno.

"Definitivamente estamos trabajando en un plan todos juntos. De hecho, lo lideran las cuatro fundaciones, una de cada partido: la Fundación Pensar del PRO, la de la Coalición Cívica, la Alem del radicalismo y la fundación del peronismo republicano que representa Miguel Pichetto. Cada mes hay una reunión plenaria sobre diferentes temas. Vamos a llegar con un plan consensuado para la Argentina, pero también para cada región, porque uno de los desafíos es que volvamos al federalismo. No puede ser que todo se centraliza, el kirchnerismo ha concentrado todos los recursos en el gobierno nacional y, además, lo usa para condicionar políticamente. Nunca fuimos tan unitarios como ahora. Por eso es tan importante que haya un plan para toda esta región del sur de la provincia, con todo el potencial que tiene, pero que lo desarrollen los bahienses, no alguien de Buenos Aires que diga lo que hay que hacer acá".

Acerca del cambio de perfil que le podría imprimir Sergio Massa al gobierno del Frente de Todos, consideró:

"Hasta ahora ha habido un cambio de nombres dentro del mismo equipo de gobierno. Las mismas personas cambiaron de roles. Hasta que no presenten un plan claro, un rumbo, es muy difícil opinar. Ha habido algunas medidas aisladas, inconexas. Acá no se hizo un plan, una sola medida no nos va a salvar".

Y añadió que el nuevo ministro de Economía no mantuvo contactos con él desde su asunción.

"Ya lo dijimos muy claramente, toda coordinación de políticas se tiene que plasmar en el Congreso. Ahora tenemos una discusión muy importante cuando se presente la Ley de Presupuesto, que claramente es uno de los pilares de la construcción de un plan. Bueno, ahí tenemos una oportunidad muy clara para buscar consensos, pero siempre dentro del Congreso".

Finalmente, sobre los recientes embates de Elisa Carrió a distintos referentes de Juntos --sus últimas declaraciones apuntaron a una supuesta orden de Bullrich de espiarla con la Policía Federal durante el gobierno de Cambiemos--. Larreta también eludió las definiciones altisonantes:

"Los debates tenemos que darlos internamente. Nuestro objetivo es consolidar la unidad y, en ese sentido, estamos más fuertes que nunca".