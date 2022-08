Finlandia: circuló una foto de dos amigas de la primera ministra en topless dentro de la residencia oficial

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, se vio envuelta en una nueva polémica. En las últimas horas, circuló una imagen en la que se ve a dos de sus amigas en topless durante una celebración dentro de la residencia oficial.

El hecho ocurre días después de que se difundieran videos que muestran a la mandataria en una fiesta con alcohol y bailes polémicos, lo que generó debates entre los finlandeses y repercusión a lo largo del mundo.

La nueva imagen tomada en Kesäranta –tal es el nombre de la residencia oficial– fue difundida a través de TikTok. En ella, las dos mujeres se tapan sus pechos con un cartel que dice “Finland”, mientras se dan un beso frente a una pared de color azul, similar al fondo del espacio que utiliza Marin para brindar conferencias de prensa.

Ante las repercusiones, la primera ministra reconoció que la fiesta se desarrolló en la residencia oficial y pidió perdón.

"Creo que esa foto no es apropiada, me disculpo por ello. No deberían haber tomado esa foto, pero por lo demás no ocurrió nada extraordinario durante aquella noche”, expresó ante los periodistas.

También precisó que esa foto corresponde al 9 de julio pasado, cuando asistió con un grupo de amigos a un festival de rock y luego los invitó a la residencia oficial.

"Estuvimos en un sauna, fuimos a nadar y estuvimos en el jardín, pero no entramos al edificio principal. Sólo usamos los aseos para invitados de la planta baja, que es donde al parecer se tomó esa foto", agregó.