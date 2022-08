Confesó que vendía drogas y lo condenaron a 4 años y medio de cárcel

Un joven que confesó que estaba vendiendo drogas cuando fue detenido durante un control policial realizado en el Parque de Mayo, fue condenado en un juicio abreviado a 4 años y medio de prisión.

El fallo, resuelto por el Tribunal en lo Criminal Nº 2, recayó en Emanuel Martín Espinoza.

La causa se inició en un procedimiento realizado por personal de Drogas ilícitas de nuestra ciudad el 23 de marzo de 2019, cuando en el interior del paseo público bahiense los policías advirtieron la presencia de un motociclista que se acercó de manera sospechosa a un automóvil.

Los efectivos identificaron a los conductores y hallaron en la mochila de Espinoza marihuana y una balanza.

"En el momento se realizó el secuestro de su teléfono celular, del cual surgen numerosas conversaciones que daban cuenta de la actividad ilícita que desarrollaba", indicaron fuentes de la Fiscalía General.

En febrero de 2020 la policía allanó dos domicilios (Libertad al 200 y Mendoza al 2.100) y se produjo el secuestro de dinero, teléfonos, una balanza digital, marihuana y cocaína, entre otras cosas. Algunos días después Espinoza se presentó acompañado por su abogado y quedó detenido.

Al momento de declarar ante el fiscal Mauricio Del Cero, el imputado afirmó que “al no tener trabajo, no tenía plata, entonces empecé a comercializar cocaína y marihuana para poder mantener mi vicio. Como sale del teléfono, comercialicé del 8 de enero hasta el 23 de marzo, que fue cuando me aprehendieron. Me hago cargo que estuve comercializando y que eso estuvo mal”.