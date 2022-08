El barrio Universitario, una crisis que espera una respuesta

Se sabe que los tiempos de la justicia son ajenos a los tiempos del resto de los humanos. Con plazos que terminan por desnaturalizar muchos reclamos y situaciones, al punto que hay respuestas que llegan cuando ya ni siquiera hay alguien esperándolas. La justicia lenta no es justicia, se dice con razón.

Un caso singular es el generando en nuestra ciudad con los barrios Universitarios, Pacífico y Napostá, donde en 2011 un grupo de vecinos presentó un amparo buscando frenar lo que consideraron un desproporcionado aumento en las construcciones multifamiliares.

La presentación objetó modificaciones que la municipalidad incorporó al Código de Planeamiento Urbano (CPU) buscando corregir esa situación, ante lo cual la justicia tomó una decisión rápida de consecuencias inesperadas.

Dejó sin efecto las modificaciones mencionadas al CPU pero además resolvió que tampoco podía recurrirse a la normativa anterior, es decir que todos esos barrios quedaron imposibilitados de gestionar cualquier tipo de construcción, estableció una veda casi total justamente en el sector de la ciudad con más demanda edilicia.

A esto su sumó además una presentación similar por parte de la Sociedad de Fomento del barrio Universitario, con lo cual la situación se volvió cada vez más engorrosa.

Han pasado once años de esa situación y la justicia no sólo no ha resuelto la cuestión, sino que además el expediente está paralizado, en punto muerto desde hace años.

Ahora la sociedad de fomento del barrio manifestó su decisión de retirar su presentación judicial, lo cual es una señal favorable al conflicto.

La postura coincide con la propuesta del municipio de discutir un nuevo CPU para toda la ciudad. Es de esperar que el mismo no se convierta en una nueva excusa para dejar sin respuestas a la construcción, acaso la industria histórica local más importante