Huella de carbono: ¿Por qué la Provincia tiene la oportunidad de ser pionera en el país?

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

“Es un proyecto que debe ser del Estado y no sólo de un sector. Vamos a trabajar para que el Gobierno provincial comprenda la importancia que reviste empezar a medir la huella de carbono para tener un diagnóstico del territorio, habida cuenta que hay compromisos internacionales que la Argentina debe cumplir para reducir gases de efecto invernadero. Y porque estamos convencidos de que hay que empezar a trabajar para tener un desarrollo y medio ambiente sostenible”.

Lo dijo el senador provincial Andrés De Leo (Coalición Cívica-ARI), a propósito del proyecto que procura la presentación obligatoria de la huella de carbono para cuantificar la emisión de los gases de efecto invernadero, considerando que es el causante del cambio climático.

Se trata de una reedición de otro proyecto presentado en 2019, que sólo había tenido un dictamen de la comisión de medio ambiente sobre fines de 2021. No contó con el acompañamiento del oficialismo y perdió estado parlamentario.

“Ahora, con algunas modificaciones de acuerdo con la nueva conformación del Gobierno provincial a partir de la creación del ministerio de Medio Ambiente, la idea es insistir. Ya hemos acordado con el presidente de la comisión de Presupuesto, Marcelo Feliú, en hacer una evaluación técnica del proyecto dentro de la comisión, donde llevaremos especialistas. Sería importante que el Gobierno tenga voluntad, al menos, en analizarlo”, agregó.

“¿Plazo de aprobación? Dependerá de la voluntad del Ejecutivo para habilitar el tratamiento con sus legisladores”, dijo De Leo.

“¿Para qué medir la huella de carbono? Es para precisar, en forma protocolizada, cuántos gases de efecto invernadero ponemos en el medio ambiente en función de las actividades que se llevan adelante, tanto económicas, como de servicios y demás”, sostuvo.

“¿Por qué tiene importancia? Porque a partir de esto se genera un diagnóstico y se pueden empezar a realizar planes y acciones mitigatorias, justamente, para reducir los gases de efecto invernadero, que son los que están provocando el calentamiento global del planeta”, insistió.

En tal sentido, De Leo comentó que la provincia tiene la oportunidad de ser pionera no sólo en la Argentina, sino en gran parte del mundo para empezar a avanzar con este tipo de acciones, ya que no son tantos los Estados en el mundo que lo hacen.

“Más allá del compromiso que debemos tener con el medio ambiente, no hay que olvidarse que la Argentina los ha asumido en ámbitos internacionales. Los ratificó en 2015 y, luego, en la cumbre de Glasgow, en noviembre de 2021, el presidente (por Alberto A. Fernández) prometió una reducción desde aquí a 2030. Si no tenemos ese diagnóstico, es imposible determinar cuáles serán los pasos a seguir”, explicó.

—¿Cómo sería el formato de medición?

—Quedará en manos del Ejecutivo. Existen mecanismos muy sencillos para medir la huella de carbono pero la idea es, justamente, que con los protocolos y las técnicas vigentes que hay en el mundo, en la Argentina y, particularmente, en Bahía Blanca, se pueda determinar cuáles son los procedimientos. Con la reglamentación se precisará cómo son los procedimientos y los mecanismos de presentación.

“Lo que hace la ley es establecer la obligatoriedad, y una hoja de ruta, sobre cómo son las actividades que deben incorporarse para la medición de la huella de carbono”.

—Algunas empresas están hablando de esto e, incluso, comenzaron a asumir responsabilidades. ¿Cuál es el grado de este compromiso?

—Hasta aquí está claro que, a diferencia de años anteriores, diría que no tener un compromiso hoy con este tema implica una mala publicidad para las compañías. En este sentido hay que aprovecharlo, porque creo que hay ciudadanos que demandan cada vez más decisiones respecto del tema y no sólo lo hacen ante los gobiernos, sino ante las empresas.

“No me cabe la menor duda de que más adelante seguramente los consumidores irán mostrando preferencias por aquellas firmas que muestren compromiso con el medio ambiente y, además, creo que en un futuro, no muy lejano, así como hoy tenemos una medición en los productos de consumo alimenticio donde se establece, por ejemplo, la calidad nutricional y los componentes que los integran, me parece que en algún momento los consumidores van a demandar la hoja de ruta respecto de cómo se mide la huella de carbono. Y en cuánto contribuye el sistema de producción en la reducción de los gases de efecto invernadero. Seguramente vamos a ir hacia productos con trazabilidad con huella de carbono”.

—¿Cuáles son los beneficios para el ciudadano de a pie?

—Cualquier actividad humana genera huella de carbono y gases de efecto invernadero, con lo cual con el consumo de bienes y servicios el beneficio que tendrá el ciudadano tiene que ver, justamente, con el activo social y el cuidado del medio ambiente donde los humanos habitamos.

“Por otro lado, la ley establece, por lo menos a priori, la posibilidad de que la Provincia de Buenos Aires pueda tener un régimen de estímulo impositivo para las empresas que se comprometan con la medición de la huella de la carbono. En este sentido, seguramente habrá que ir avanzando con beneficios impositivos para las compañías que utilicen no sólo huella de carbono, sino que tengan compromiso con la reducción de gases efecto invernadero”.