Salió el tráiler de Bones And All, con Timothée Chalamet como caníbal

Timothée Chalamet regresa a la pantalla grande como un caníbal enamorado en la nueva cinta de Luca Guadagnino, el director de éxitos como Call Me By Your Name y Suspiria. Justamente, fue este cineasta quien lo llevó a la fama mundial luego de la obra de 2017 que protagonizó junto a Armie Hammer, la cual le valió su primera nominación al Oscar. Posterior a este trabajo, le llegaron ambiciosas propuestas cinematográficas como Mujercitas, Dune, Don’t Look Up, The French Dispatch y Wonka, la nueva película en camino en la que interpretará al famoso chocolatero.

Bones and All está basada en la novela del mismo nombre de Camille DeAngelis, la cual se centra en una pareja de caníbales que hace un recorrido por los Estados Unidos y a la vez emprenden un viaje hacia la madurez.

Taylor Russell y Timothée Chalamet encarnarán a esta particular pareja. Al reparto se suman Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz y Mark Rylance. Además, cuenta con un guion escrito por David Kajganich, quien anteriormente había trabajado con Guadagnino en Suspiria y A Bigger Splash, por lo que se convirtió en uno de los colaboradores habituales del cineasta.

Esta película, que ya estrenó su primer tráiler, llegará al Festival de Cine de Venecia y luego se estrenará en los cines en el mes de noviembre. (NA)