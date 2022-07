"Tenía 20 años, era hermosa y le salvó la vida a su hermana", contó la mamá de la joven asesinada

La mamá de Agustina Galarza, la joven asesinada ayer al recibir dos disparos de arma de fuego a la salida de una fiesta, en Darregueira al 2.500, dijo esta mañana que ella "seguramente conocería al dueño de la casa, pero a los detenidos no" y que "lo único que pido ahora es justicia".

"Hasta donde yo sé, mi hija estaba trabajando en Relievee y de ahí se fueron a un after en esa casa con su hermana y las amigas de siempre", relató Rocío.

"Lo único que les puedo contar es que mi otra nena me dijo 'mami, Agustina me sacó del brazo cuando había una balacera y cuando me doy vuelta se desplomó'. Ella la salvó a su hermana", continuó.

El hecho ocurrió pasadas las 7 de la mañana del domingo, en una vivienda del barrio Thompson. Según explicaron fuentes oficiales, dos personas que pasaron en un auto por la cuadra donde ocurría la fiesta, dispararon varios tiros y dos de ellos impactaron en la joven.

En diálogo con Panorama, por LU2, la mamá señaló "no sé si tengo bronca; lo único que pido ahora es justicia, nada más".

"El comisario fue el que me dijo que el que disparó fue un policía que estaba de licencia", aseguró.

El policía al que acusan de disparar contra la vivienda fue desafectado de la fuerza de seguridad por disposición de Asuntos Internos. Al oficial Rodrigo Jorge Delgado le fueron requeridos y retirados la credencial y el chaleco correspondientes, además del uniforme policial.

Además, se conoció que un hermano suyo fue aprehendido pero no por el homicidio sino por el delito de encubrimiento.

Más adelante Rocío mencionó: "Me dijeron que eran cuatro, que empezaron a hacer quilombo adentro y que los sacaron".

"Agustina le dijo a una amiga que se quedaba un rato más. Al rato vuelven estos tipos en un auto y empiezan a tirar de afuera. No sé, pero por lo visto estaba cerca de una ventana. Cuando la trasladaron al hospital ya no tenía signos vitales", detalló.

Seguramente conocería al dueño de la casa, pero a los detenidos no. No sé si era la primera vez que iba a esa casa, pero hacía un montón que mi hija no salía, estuvo en pareja casi dos años. Estaba mal y yo le decía que empiece a disfrutar, que tenía 20 años, era hermosa, no tenía maldad con nadie", siguió.

"No sé cómo voy a seguir; lo único que sé es que quiero justicia y que esto no quede así", completó Rocío.