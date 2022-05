Carlos Mungo, clarito: "El jugador está convencido de nuestra propuesta"

Por Fabián O. Rodríguez

farodriguez@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Desde aquel 9 de septiembre de 2018 a hoy, pasaron 99 partidos. Carlos Mungo llegó a Villa Mitre con el objetivo de cumplir el anhelo de pegar un salto de categoría.

Tras su muy buen trabajo en Sansinena, el orientador formado en Bella Vista comenzó a idear un equipo sólido que estuvo a punto del ascenso hace un par de temporadas, en aquella tan comentada final ante Güemes de Santiago del Estero.

Cipolletti fue el primer mojón para el DT --éxito en El Fortín 1 a 0, con gol de Maximiliano Tunessi-- que hoy estará cumpliendo 100 partidos con la tricolor, marca que no muchos puedan alcanzar en un fútbol argentino muy ciclotímico.

Mungo hizo un repaso de su estadía en la entidad villamitrense, sin dejar de valorar este buen comienzo de temporada tras el 4 a 0 ante Desamparados en casa y de cara al choque de esta tarde ante Camioneros como visitante.

"Siempre los buenos resultados hacen que las cosas sean más agradables. Pero siempre hemos tenido el mismo modo de desarrollar el trabajo", dijo a modo genérico.

--Camino a los 100 partidos, el presente de equipo es muy bueno. De hecho vienen de una goleada y una actuación muy sólida.

--Habíamos tenido buenos partidos, pero no habíamos convirtiendo todo lo que generábamos. Nos pasó en Cerri con Sansinena (éxito 2 a 1) y en nuestra cancha con Ciudad de Bolívar (2-1). Un gol hace que el rival se embalentone, te genera dudas a vos y dejas puntos en el camino.

“Siempre hay cosas para corregir, tanto en las victorias como en las derrotas, pero fue un partido muy bueno colectivamente, sin una figura determinante", sostuvo el DT.

--El comienzo es muy distinto al de la última temporada. ¿Eso genera confianza?

--Seguro que es así, pero la temporada pasada tuvimos 12 bajas, de los cuales 9 jugadores eran titulares. Jamás vamos a poner una excusa, pero pudo una relajación inconsciente en general luego de haber estado tan cercar de lograr el ascenso. Era como que en algún momento, más allá de las derrotas, íbamos a reaccionar y que sería pasajero. Por eso, en este torneo hicimos hincapié en el mensaje de tratar de estar enfocados desde el primer partido.

"Lógicamente, muchas veces tardan que las ideas del cuerpo técnico le lleguen al jugador. Y como nosotros pusimos la vara muy alta, seguramente nos hemos equivocados en la toma de algunas decisiones. De cualquier manera, también estuvimos en la pelea. Lo que pasa que no estar peleando el primero o segundo lugar parece poco debido, insisto, a lo que se generó cuando estuvimos a pasos del ascenso", amplió Carlos.

--Y en el último cotejo demostraron que la caída en Cipolletti fue sólo un mal paso.

--Si bien volvimos tristes por el resultado, porque no queremos perder en ninguna cancha, nos ocupamos de que sólo fuera eso y no preocuparnos más de la cuenta.

--Van apenas 6 fechas de un torneo extenuante y con escaso premio.

--Estamos teniendo un gran torneo, pero de cada zona descienden dos equipos y asciende uno solo a la segunda división.

"Además, este es el único torneo que se juega de esta manera. En la Primera Nacional hay 37 equipos y hasta el 35 se salva de todo; inentendible. No hay premios para los equipos del Federal A, alguna Promoción, algo...".

--Parece una utopía, pero a veces no se mira hacia el Interior.

--Además, acá si salimos primero u octavo es casi lo mismo porque apenas tenés la ventaja de cancha. Hay muy poco premio para los equipos de esta divisional.

"Y no lo digo porque me haya tocado en contra, como cuando perdimos la final con Güemes y enseguida tuvimos que jugar con Sportivo Belgrano. En el último torneo, jugamos en Salta (Gimnasia y Tiro) saliendo octavos y estuvimos en partido hasta el final.

"Como suelo decir: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. La B Metro tiene 17 equipos y tiene un ascenso. Obviamente, hoy puede ser que sea más atractivo desde lo televisivo, pero deberían ser más justos con los equipos del interior".

--¿Olimpo y Villa Mitre asoman como los principales candidatos?

--No, no. Van pocas fechas y será un torneo durísimo. Son competencias de rachas. Nos tocó arrancar bien con Olimpo, pero es normal que puedas tener algún bajón en pleno campeonato.

--Al menos en estos pocos partidos se nota que los dos elenco están bien enfocados, son dinámicos, con muchas llegadas y gol.

--Eso es verdad, pero también es muy difícil tener un equipo de punta y que no te lleguen. Si querés ser protagonista, tenés que defender mano a mano, arriesgar mucho por las bandas…

"Y en nuestro caso, el jugador está convencido de nuestra propuesta; de la intensidad que hay que tener para recuperar la pelota. Fijate que el segundo gol nuestro (ante Desamparados) es un recupero detrás de mitad de cancha y, tras las transiciones, llegamos con mucha gente", agregó.

--Imagino que estás conforme con el plantel que conformaste.

--Sin dudas. Dentro de nuestras posibilidades, conformamos un buen plantel. Por ejemplo, a Tapia (Ricardo) lo habíamos enfrentados muchas veces y a Nico Peralta hacía tres años que lo quería traer, pero justo había tenido una chance de salta a la B Nacional. Tampoco es fácil elegir y que salga todo bien.

"Acá es un día a día. Y le va a tocar jugar al que esté mejor. Necesitamos una buena competencia interna y eso es fundamental para el crecimiento del equipo. Estamos muy contentos porque Fabián (Dauwalder) volvió a jugar en la Liga del Sur, tuvo dos lesiones muy duras y, de no haber sido así, hoy seguramente estaría jugando en otro nivel. No tengo ninguna duda".

--Cuando vuelva Dauwalder vas a tener una franja derecha muy competitiva.

--Ojalá los tengamos a todos. Por ejemplo, en la final contra Güemes en la final, quedaron afuera del banco Laumann, Enzo González, Scaserra, quienes habían sido titulares en varios partidos. Ojalá que sea un plantel extenso porque eso te da variantes. Y le tenemos mucha confianza a varios de los chicos que están arrancando los partidos.

–¿Qué te sugiere Camioneros?

--Camioneros tiene algo que no tienen otros: varios chicos de 21 años que juegan en formativas de AFA. Además, mantuvieron la defensa, sumaron a un arquero de experiencia como Chiarini (Julio) y jugadores con experiencia en el ascenso. Es un equipo importante, pero mucho no lo conocen porque no están en el día a día. Livio Prieto (el DT) ya hace un tiempo que trabaja en el club y conoce a los chicos. Es un equipo que está bien armado.

"Todos los años uno se ilusiona con dar un salto"

"Todos los años uno se ilusiona. No me va a dejar mentir nadie porque el primer día cuando me paré al frente del plantel de Villa Mitre, dije que veníamos a buscar el ascenso. Creo que es algo que todos los técnicos tienen en la cabeza", sostuvo Carlos Mungo.

Luego, el DT recordó los mejores partidos vividos en 99 dirigidos.

"Hubo varios clásicos ante Olimpo muy lindos y hasta disfruté mucho el que me tocó estar en mi casa (Covid), pese a que a los 3 minutos ya estaba llamando porque había arrancado mal.

"Después el partido que hicimos contra Newell’s por la Copa Argentina fue tremendo, como el que también jugamos contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Ese fue lejos el mejor partido de aquel torneo, pero no pudimos convertir y el árbitro nos retó bastante, ja, ja", agregó.

"Y por último, me acuerdo mucho del partido que le ganamos a Cipolletti 1 a 0 con una volea de “Falucho” Herrera (Carlos). Grité mucho ese gol porque no podíamos ganar. Fue un día de lluvia, lo ganamos sobre la hora.

--Muchos dicen que la Zona Norte es la más fuerte. ¿Es tan así?

--San Martín tiene un jugador muy desequilibrante como Cristian Ibarra, jugador clave en el ascenso de Chaco For Ever. Según tengo entendido que Racing juega muy bien y Sarmiento de Chaco, al que vi contra Juventud Antoniana, cuenta con muy buenos jugadores. Y es verdad que tienen otro respaldo económico, pero no si la Zona de allá es mejor que la de acá.

LA FRASE

"Logramos mejorar en cuanto a la intensidad porque es algo que nos gusta ver en nuestros equipos. Pero hay que seguir trabajando y corrigiendo cosas".