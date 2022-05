Difícil para Olimpo: recibe a un rival que cambió de DT y renovó las expecativas

Aunque no jugó nada bien en su última presentación y prácticamente no generó situaciones de gol, Olimpo no baja la guardia y menos que menos sus pretensiones como líder de la Zona Sur del torneo Federal A.

Hoy, por la fecha 7, el aurinegro, uno de los tres invictos del Grupo, recibe a Sansinena, que arrancó la semana de entrenamientos con nuevo entrenador, porque Darío Bonjour, que no dirigía oficialmente desde diciembre de 2018, se convirtió en el reemplazante del salteño Sergio Mazza.

El albirrojo de Cerri marcha en la 15ª posición sobre 17 participantes: 4 puntos (un triunfo, un empate y 4 derrotas) en media docena de presentaciones, con el agravante de que se encuentra apenas un escalón más arriba de la franja que lo separa con el tan temido descenso.

El cotejo se inicia a las 15.30 y el árbitro designado es Marcelo Sanz, de la Liga de Coronel Vidal.

Por la misma programación, Villa Mitre visitará a Camioneros y Linieres tendrá libre.

El tricolor, que se hospedó en Lanús, también se presentará a las 15.30 en el predio del Camión, en Esteban Echeverría. Allí el juez principal será José Díaz, de Villa Mercedes.

Los de Carlos Mungo son únicos escoltas, a dos unidades del vanguardista, con el que se debetirá a duelo en la novena jornada.

Dicho sea de paso, la fecha 8 se llevará a cabo entre semana (seguramente todos los encuentros se disputen el miércoles 11), aunque el programa de partidos todavía no fue oficializado por el Consejo Federal.

Ese día, Sansinena será local ante Independiente de Chivilcoy y la Villa esperará a Estudiantes de San Luis, mientras que Olimpo irá a Ciudad Bolívar y Liniers jugará contra el otro elenco puntano, Juventud Unida, como huésped.

Resultados de anoche

* Estudiantes SL-Ciudad Bolívar.

* Desamparados-Cipolletti.



Se juega hoy

* Sol de Mayo-Peñarol de Chimbas, a las 15 (Nicolás Ibarnegaray, de Comodoro Rivadavia).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

* Independiente de Chivilcoy-Huracán LH, a las 15.30, (Maximiliano Macheroni, de Rosario).

* Círculo Deportivo-Juventud Unida de San Luis, a las 16 (Jonathan Correa, de Córdoba).

* Argentino de Monte Maíz-Ferro de General Pico, a las 19 (Lucas Caballero, de Villa Constitución).

LIBRE: Liniers.

Posiciones

1°) Olimpo, 14 puntos.

2º) Villa Mitre, 12.

3°) Camioneros, 11.

4º) Sol de Mayo y J. Unida, 10.

5°) Cipolletti, 9.

6°) Estudiantes SL, 7.

7°) Ferro GP, Independiente y Argentino, 6.

10°) Circulo, Liniers, Desamparos y Peñarol, 5.

14°) Sansinena y Ciudad de Bolívar, 4

17°) Huracán LH, -9.