Vecchi y Vázquez y un nuevo desafío: debutan en la Liga Federal Femenina

El básquetbol femenino de Bahía Blanca volverá a poner sus ojos en la competencia nacional, al producirse esta noche el debut de Maitena Vázquez y Paloma Vecchi en la Liga Federal (ex Torneo Federal).

Las jugadoras, formadas en Pacífico (y Barracas) y de reciente paso por El Nacional, fueron convocadas para formar parte del Club Atlético Montmartre de San Fernando del Valle de Catamarca, equipo que integrará la región centro durante la primera fase.

La presentación será esta noche, en Córdoba y desde las 21, cuando visiten a General Paz Juniors.

"Para mí esto es un nuevo desafío, tengo muchas ganas de jugar. Desde que volví de Italia no había podido jugar; sí entrené, en El Nacional. Estoy muy contenta por esta nueva oportunidad", le contó Maite a La Nueva., quien a fines del año pasado integró el plantel de Basilia Basket Potenza en la Serie B italiana.

"Esperemos llegar lo más lejos posible en el torneo, creo que tenemos un muy buen equipo. Estamos muy ansiosas por arrancar porque venimos entrenando a full", agregó la base.

Montmartre completará su primer fin de semana de actividad mañana, también a las 21, cuando se midan con Unión de La Rioja, el otro equipo que se encuentra en el grupo.

En total, son 32 los clubes participantes del certamen, quienes fueron divididos en seis zonas, donde se medirán todos contra todos.

"Esto es algo súper positivo y que venía esperando hace un montón. Creo que se me van a abrir otras puertas para poder hacer lo que más me gusta que es jugar al básquet", señaló Paloma.

"El Nacional me abrió las puertas para poder jugar en el club y las chicas me apoyaron en la decisión de probar en la Federal. También Vivi (Albizu) y Coti (Martínez, PF) me ayudaron desde un principio y me bancaron siempre", mencionó la escolta y alera.

El equipo catamarqueño será conducido por Carlos Collantes, quien será asistido por María de los Ángeles Acevedo. En tanto, José Zalazar es su preparador físico.

Plantel completo del Cuervo

María Milagros Acevedo Ahumada (Catamarca)

Débora Solange Coli (Santa Cruz)

Julieta Beatriz Ibarra De La Vega (Santa Cruz)

Lourdes Eliana Heitmann (Catamarca)

Melisa Ayelén Cayo (Salta)

Paula Noelia Agüero (Catamarca)

Clara Mailen Yarade (Catamarca)

Sofia Victoria Mirolo (Catamarca)

Morena Pil Cerdán (Catamarca)

Federica Del Bosco (Mendoza)

Paloma Vecchi (Bahía Blanca)

Abril Aylen Romagnoli (Buenos Aires)

Maitena Vázquez (Bahía Blanca)

Mora Sauro (Buenos Aires)

Pamela Ferreira (Catamarca)

Las tres de acá

Vázquez y Vecchi conforman junto a Chabela García la tripleta de representantes locales en la Liga Federal.

La también exjugadora de Pacífico retornó a El Biguá, club en el que jugó el pasado Federal y en el que sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla.

Dicha lesión no le permitió completar la temporada, por lo que regresó a Bahía Blanca, fue intervenida quirúrgicamente, realizó la rehabilitación y, sin alcanzar a jugar en el Verde, volvió a Neuquén.

Hasta el momento, su equipo ganó los dos partidos que disputó: 75-44 a la Escuela Municipal de Cipolletti y 68-57 a Centenario 57-68.

Chabe, última abajo, junto a sus compañeras de El Biguá

Regiones

Metropolitana 1: Burzaco FC, Deportivo Berazategui, Villa España, Asociación Española de San Vicente y Peñarol de Mar del Plata.

Metropolitana 2: Vélez Sarsfield, Moreno de Quilmes, Club Atlético Lanús, Unión Florida, Wilde Sporting y Centro Galicia.

Sur: Caza y Pesca El Biguá, Asociación Deportiva Centenario, Pacífico de Neuquén, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn, Federación Deportiva YPF y Escuela Municipal Cipolletti.

Litoral: Tomás de Rocamora, Zaninetti, Talleres de Paraná, Juventud Unida, Talleres RPB de Gobernador Gálvez, Club Ben Hur, Regatas San Nicolás.

NEA: Olímpico de La Banda, Quimsa de Santiago del Estero, San Lorenzo de Tostado y Hércules de Charata.

Centro: Club General Paz Junior, Montmartre y Club Atlético Riachuelo.