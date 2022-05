Volverán a licitar la obra para la Casa de la Provincia en la ciudad

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Con un presupuesto original de 230 millones de pesos, el Gobierno provincial volverá a licitar la construcción de la denominada Casa de la Provincia en nuestra ciudad, luego de que, en septiembre del año pasado, no hubo empresas interesadas en presentar ofertas.

Si bien la nueva fecha de licitación está en consideración, fuentes consultadas en el Ministerio de Infraestructura y Servicios de la provincia mencionaron que la nueva convocatoria de ofertas tendrá lugar el mes próximo.

Tampoco ha trascendido cual será el nuevo presupuesto oficial aunque, aplicando los índices de inflación, rondaría los 310 millones de pesos.

La obra, que tiene un plazo de obra de 540 días corridos, está planteada para ser construida sobre calle Sixto Laspiur, cerca del que fuera el galpón de Montaje del ferrocarril Buenos Aires al Noroeste, una de las pocas estructuras que se encuentra en pie dentro de las tierras que fueran ocupadas por el ferrocarril Bahía Blanca al Noroeste.

La Casa de la Provincia es parte de un ambicioso plan de la actual administración bonaerense para construir edificios destinados a la atención de trámites provinciales en todos los municipios bonaerenses, una suerte de descentralización burocrática que se materializará con la ejecución de— al menos— 135 inmuebles, uno por cada municipio.

En el caso de nuestra ciudad, se trata de una obra organizada en planta baja y dos pisos, con una superficie de 1.072 metros cuadrados cubiertos.

Allí quedarán concentradas las delegaciones de organismos provinciales hoy distribuidos en distintos inmuebles alquilados, por caso el Registro Provincial de las Personas; el Instituto de Previsión Social; IOMA; ARBA; Patronato de Liberados; delegaciones del Ministerio de Trabajo; Educación y Ministerio de Mujeres, entre otras.

“La Casa de la Provincia tiene la finalidad de concentrar todas estas dependencias, generando una mayor optimización de recursos, una mejora en la atención y el fácil acceso a trámites que, hasta el momento, requieren el traslado a la capital bonaerense”, se explicó.

La obra posee estructura de hormigón armado, mampostería de ladrillo hueco y un completo equipamiento mobiliario que incluye 31 escritorios, 12 mesas, 142 sillas, 80 muebles de guardado, 4 TV de 40” y heladeras, entre otros.

También habrá un tratamiento en el entorno del edificio, generando un área con juegos infantiles y la colocación de al menos siete árboles (cuatro álamos y tres sauces). Y se dispondrá de un espacio para estacionamiento vehicular.

La anterior convocatoria a licitación indicaba que el sitio tendrá “altos estándares de servicio y calidad, capacitado para desarrollar con eficiencia las demandas de los ciudadanos”.

Busca, además, promover aspectos relativos a la economía, cultura, comercio, industria, ganadería, ciencia, historia y turismo, además de orientar y asesorar en materia de gestión de los diferentes trámites administrativos que prestan las delegaciones ministeriales.

En cuanto a las razones por las cuales no hubo interesados en la primera convocatoria, desde el ministerio mencionaron “no tener una explicación. La obra se publica en los medios y en redes sociales, y el pliego es accesible a todos y sin costo. No podemos saber por qué no hubo empresas; no podemos testearlo”, señalaron.

Una de las cuestiones a considerar para entender esta situación es que son contadas con los dedos de una mano las empresas constructoras locales que cumplen con los requisitos exigidos para este tipo de licitación, sobre todo la exigencia de estar inscriptos en el registro de licitadores provincial y tener actualizada la capacidad técnico financiera.

La mayoría de las firmas locales están registradas, además, en la especialidad en obras de infraestructura y viales pero no de arquitectura, que es el rubro de este llamado.

Empresarios locales consultados mencionaron que sigue teniendo sus bemoles contratar obras con el Estado, ya que existe mucha burocracia, demoras en los pagos y una cuota de incertidumbre relacionada con la inestabilidad económica del país.

De acuerdo a datos aportados desde el ministerio, en la actualidad hay 27 de estas casas en marcha en la provincia; por caso, en los municipios de Baradero, Bolívar, Castelli, Carlos Tejedor, Chascomús, Florencio Varela, Ezeiza, General Las Heras, Monte Hermoso, Olavarría, Pehuajó, Saavedra, Salliqueló, Pigüé, Saladillo, Veinticinco de Mayo, Villa Gesell, Vedia y Leandro N. Alem.

Por otra parte, más de 50 se encuentran en proceso licitatorio. Este mes se licitan las de Capitán Sarmiento, Zárate, Pellegrini y Laprida, cuyos presupuestos suman 793 millones de pesos.