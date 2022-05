Florencia Peña: “Mi pensamiento peronista es perseguido en las redes”

La actriz Florencia Peña consideró que su "pensamiento peronista es perseguido en las redes sociales" al justificar así las criticas que recibió por su reciente programa de televisión.

En el marco de su debut en ‘La Pu*@ Ama’, el late night emitido por América donde tiene monólogos, invitados, música y algunos sketches de comedia, Peña habló para el programa ‘Compañía de radio’ (AM 990) sobre las críticas que llovieron en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde fue tendencia a pocos minutos de que empezara el show televisivo.

“Fue una semana intensa. Me sigue asombrando la necesidad que hay de cancelarme, de tratar de que no exista, de que nada de lo que tenga para decir sea escuchado”, comenzó en sus declaraciones.

Y reflexionó al respecto: “Arranqué en un programa de TV en una pantalla más compleja de la que yo vengo, que es Telefe, en la cual la gente la prende, más allá de lo que haya. América es una construcción distinta, con un rating un poco más bajo, con una necesidad de encontrar al público”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La intérprete y conductora, a tan solo cinco minutos de haber comenzado el show televisivo, ya era tendencia en Twitter, alimentada por una oleada de críticas hacia ella. “Entonces, digo: ¿Cómo puede ser que a los cinco minutos Twitter estallaba? Porque a mí no me preocupa esa red social, porque está llena de trolls y es una cloaca llena de política… mi pensamiento peronista es bastante perseguido en las redes”, continuó.

“Lo que me preocupa es que levanten el guante de una manera muy agresiva periodistas que ocupan lugares en la escena de la comunicación, y ahí me pregunto por qué estamos naturalizando tanto la agresión y la falta de respeto cuando se puede criticar algo desde un lugar de altura. A nadie se le pide en un primer programa lo que se me pidió a mí el lunes”, sentenció Florencia.

Para ella, el problema se centra en sus pensamientos políticos y de grieta, y no tanto con el programa en sí. “Me pareció excesivo, como todo lo que les pasa conmigo cuando algo en mí sobresale”, confesó.

También contó sobre la denuncia por contenido sexual y grosero que la diputada de Juntos por el Cambio, Marcela Campagnoli, hizo sobre el programa. “Nosotros hicimos un chiste con ‘Mamamela’, entonces ella puso en la denuncia (que es muy graciosa), que nosotros estábamos incitando a las felaciones”, contó entre risas.

“Yo me pregunto: ¿Qué hay de malo en eso? Porque es hermoso. Pero, por otro lado, pienso en que me quieren disciplinar, que tengo que ser una señorita. Si lo hacen los chicos de ‘Sin codificar’ o Yayo, dicen: ‘¡Qué bueno! ¡Qué genio!’. De repente, estoy haciéndolo yo, o soy un poco más guarra de lo que se me permite, y me quieren disciplinar”, agregó a modo de reflexión.

Y denunció que “aunque lo hubiera hecho divino, hubieran encontrado qué criticarme”, porque cree que hay un sector que “justamente, da la causalidad, que es el que piensa opuesto a mí. Así que no hay manera de que piense que lo que viene de ese lado lleno de agresión sea constructivo y amoroso”. (NA)