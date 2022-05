Con monólogo y música, así fue el comienzo del nuevo ciclo de Flor Peña

“Estoy muy contenta, muy feliz de estar acá. de verdad lo estoy. Quiero decirles que esto es ‘La puta ama’”, expresó Flor Peña durante su debut el lunes por la noche en la pantalla de América. En esta nueva propuesta, la actriz busca darle su impronta a un típico late night. A través de monólogos, sketchs, entrevistas e invitados, incursiona en un formato que no es de los más sencillos.

El ciclo La Pu*@ Ama comenzó de una manera particular. Tras mencionar el nombre por primera vez, se escuchó de inmediato el primer "pip", un sonido característico que tapa aquellas palabras "prohibidas" y que censuró parte del título.

"¿Ya me metieron un pip? No me metan un pip porque es el nombre del programa, chicos. ¿Treinta segundos que estoy acá y ya me meten un pip?", se preguntó la conductora. "¿Cómo se pronuncia? ¿'La ptftftf ama’?", dijo al ver el cartel del programa con un asterisco y un arroba que censura la palabra "puta".

“¿Cómo se pronuncia el arroba, el asterisco?”, insistió Peña. “Si se van a poner pacatos, yo les quiero decir que la pacatería me la paso por el asterisco. De verdad. Y si a alguien le parece ofensivo el programa, si no le gusta, no le entretiene o no lo entiende, hay 850 millones de canales en este momento, de plataformas, está YouTube para que se vayan a ver”. Sin embargo, enseguida se arrepintió: “No sean tan literales. ¡Quédense, denme una oportunidad, recién empecé!”, remató.

Luego, Flor continuó con un monólogo lleno de chistes, en especial al dar una explicación sobre el nombre del programa: “Para llegar a este nombre, salteamos mil pelotudeces: ‘La peña de Flor; La puta que vale la Peña; Peña va, Peña viene; Sin Peña ni gloria; Vale la Peña; Despeñalicenla’... este último me gustó, eh. No lo tachemos, lo podemos usar para algo”, dijo la conductora entre risas. En ese momento, el rating superaba los tres puntos.

"Hoy puedo tener mi propio programa con el nombre que a mi me gusta y puedo decir ‘puta’ en televisión todo lo que yo quiera. Así que metele pip, metele arroba, asterisco, todo, pero yo voy a decir puta puta puta, porque esto es... ¡La puta ama!”, cerró su monólogo.

Acompañada por Diego Ramos, Dan Breitman, Bimbo, el Chino D'Angelo y Noralih Gago, dio paso a un momento musical. Luego, llegaron los sketchs, segmentos en los que participaron su compañeros, bailes y más música. De esa manera, culminó el primer episodio de La Pu*@ Ama.