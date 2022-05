Cataratas soñadas: vacaciones de invierno en un destino imborrable

El itinerario por Cataratas del Iguazú es imperdible. Majestuosa y con un componente sagrado por la magnitud de la expresión de la naturaleza, las Cataratas invitan a vivirlas de principio a fin. Además, es un sitio preparado turísticamente para que la experiencia resulte sencilla y agradable.

Viajes La Nueva te acerca una propuesta de 7 días y 4 noches en Cataratas de Iguazú con salida los próximos 17 y 23 de julio. El costo es de 55.900 pesos por persona y hay un 50% de descuento para el segundo pasajero.

Día 01: Salida desde la terminal de ómnibus de Bahía Blanca, alas 6, con destino a Foz do Iguazú. Noche en ruta.

Día 2: Llega en horas de la mañana a San Ignacio (tiempo libre para desayunar) y se continúa por Ruta Nac. N° 12. A lo largo del camino se podrán apreciar innumerables plantaciones de yerba mate, té, cítricos y Pino Nacional Paraná. Más tarde llegada a las Minas de Wanda (no incluye entrada), donde se tendrá la oportunidad de conocer el yacimiento de piedras semipreciosas de cristales de cuarzo, amatistas, ágatas y topacios. Seguidamente se continua hasta la frontera con Brasil. Luego de los trámites aduaneros arribo al hotel y resto de la tarde libre. Cena y noche de alojamiento.

Día 3: Desayuno. Salida en excursión para visitar de manera opcional el Parque de las Aves, un recorrido por la selva donde se podrá tener un contacto estrecho con una gran diversidad de aves y otros animales. Más tarde visita al Parque Nacional Das Cataratas, desde el punto panorámico se comienza el recorrido por pasarela hasta llegar al mirador de dos niveles, desde el cual se podrán apreciar los saltos Floriano, Benjamin Constant y Unión. Posibilidad de realizar el paseo opcional Safari Macuco Gran Aventura, el cual consiste en safari de 4 km por la selva, navegar por el río y tener un bautismo con los saltos del Iguazú. Más tarde regreso al hotel. Cena y noche de alojamiento.

Día 4: Desayuno. Día Libre. Sugerimos visitar de manera opcional Itaipú, la segunda represa más grande del mundo y desde allí recorrer en centro de Ciudad del Este, donde se tendrá la oportunidad de encontrar distintos artículos a precios muy convenientes. Regreso al hotel y resto de la tarde libre. Por la noche sugerimos asistir de manera opcional al show de Ipora, un espectáculo de música brasilera, argentina y paraguaya. Cena y noche de alojamiento.



Minas de Wanda.

Día 5: Desayuno y salida en excursión de día completo a Cataratas Argentinas (No incluye entrada), en la cual se conocerán estas bellezas naturales caminando por las pasarelas de sus tres circuitos principales: Circuito Superior, Circuito Inferior y Garganta del Diablo. Almuerzo libre.

Día 6: Desayuno. Partida del hotel hacia San Ignacio, llegando en horas de la mañana. Visita a las Ruinas Jesuíticas (no incluye entrada) que datan de 1610. Luego se continúa viaje hacia Bahía Blanca. Noche en ruta.

Día 07: Llegada en horas del mediodía a Bahía Blanca.



Ruinas de San Ignacio.

El programa incluye: Bus Bahía Blanca / Cataratas / Bahía Blanca, 4 noches de alojamiento en habitación estándar en Foz do Iguazú, desayuno y cena, Hotel Don Pedro categoría 3 estrellas, o similar. Coordinación durante la estadía y guías locales.

Excursiones incluidas: Cataratas lado brasilero (no incluye entrada). Cataratas lado argentino (no incluye entrada). Minas de Wanda (no incluye entrada). Ruinas de San Ignacio (no incluye entrada).

No olvides que podés hacer tus consultas en las dos oficinas que Viajes La Nueva pone a tu disposición, en Rodríguez 55 y en Alsina 330, de lunes a viernes, de 9 a 20. Allí podrás saber más sobre los descuentos y beneficios, además de tener datos sobre los itinerarios y empezar a saborear tu próximo destino. Atención vía Whatsapp: 2914717260.