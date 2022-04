Un nuevo espacio para hablar sobre todo aquello de lo que cuesta hablar

Desinhibida, despojada, espontánea, resuelta, desenfadada…

Desenfrenada y calma, intensa y sutil, simple y hasta complicada…

Intensa, picante, vibrante y relajada…

Así será esta columna…

Así será está columna, porque vivimos en un tiempo en el cuál llegar (al orgasmo) debiera ser un derecho inalienable.

¿Quién no quiere disfrutar? ¿Quién no quiere aprender? ¿Quién no quiere innovar? ¿Quién no quiere sentir que explota y desborda?

¿Dónde están los deseos? ¿Por qué domesticarlos o taparlos de costumbres y creencias?

¿Por qué si hay cientos, miles de preguntas e inquietudes no poder ofrecer respuestas?

¿Por qué si hay miles de posiciones repetir una y otra vez la misma?

¿Por qué hablar de mas-turbación si precisamente la autoestimulación nos libera de las turbaciones cotidianas?

¿Por qué hablar de tamaños con sigilo? ¿Por qué los juguetes sexuales se siguen escondiendo?

Vulva, vagina, pene son palabras que se nombran hasta con solemnidad; tocar, besar, masajear, succionar, y tantos otros verbos quedan relegados en la comunicación cuando son parte fundamental en un encuentro sexual.

Solo, en pareja, tríos, intercambios son modalidades; virtual, telefónico, en simultáneo o a destiempo son formas posibles.

¿Con ganas? ¿Sin ganas? ¿Por hábito? ¿Por qué me calienta? ¿Por qué hay que cumplir?

¿Cuántos orgasmos por semana? ¿Por día? ¿Eyacula muy rápido? ¿No eyacula? ¿Se moja? ¿No se moja?

¿Me acuesto en la primera cita? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Quién toma la iniciativa?

¿Se puede gemir? ¿Se puede gritar? ¿Le pido que me haga? ¿Le hago? ¿Me filmo? ¿Nos filmamos?

¿Un orgasmo? ¿Dos? Multiorgásmica? ¿Y si no acaba?

¿Siempre tiene ganas? ¿Y si yo no tengo?

¿Me pide algo que no animo a hacer? ¿Cómo le pido que me toque? ¿Cómo le explico que eso no me gusta o sí me gusta y quiero más?

Suena piola decir “open mind” pero ¿qué tan abiertos somos?

¿Heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, demisexual, antrosexual, sapiosexual, asexual? Mucho por descubrir, pero especialmente explorar.

Ya sé que hay mitos, tabúes, mandatos que te complican poner en palabras y en actos algo que está presente en todas partes: canciones, poesía, publicidad, comidas, películas… el sexo está ahí, es una parte de la sexualidad que debe ser experimentada en su plenitud.

Vamos a hablar de sexo, sin vergüenza, como debe ser: a calzón quitado.

Así será esta columna, porque es un tema vital, porque el placer sexual está presente o debiera estarlo hasta el último día.

Así será esta columna, con información clara, veraz, científica, ya que para encontrar el placer hay que conocer cada parte del cuerpo.

Así será esta columna, sin tapujos ni resistencias porque para disfrutar hay que permitir y permitirse, el desconocimiento conspira contra el disfrute.

Así será esta columna, ojalá te incomode, te interrogue, te desafíe, te divierta, te enoje, te preocupe y también te calme pero por sobre todo ojalá que sea casi como un orgasmo.

Hasta el próximo encuentro.