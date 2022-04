El tucumano Peralta comenzó a gritar bien fuerte en Villa Mitre

Por Fabián O. Rodríguez

Villa Mitre comenzó con todo la temporada 2022 del Federal A. Lo ratificó en Cerri doblegando de manera inobjetable a Sansinena por 2 a 1. Y el atacante Martín Nicolás Peralta fue la gran figura con los dos goles del tricolor.

"Nico" --como le gusta que le digan-- había estrellado un remate en el travesaño antes de sus dos conquistas, pero no se bajoneó.

"La verdad que hay que seguir intentando. No hay quedarse con lo que ya pasó, uno debe seguir luchando y gracias a Dios hoy (por ayer) se abrió el arco", sostuvo a modo de presentación el tucumano de 25 años.

"Salió lo que venimos trabajando en la semana. No nos tenemos que quedar sólo con la primera jugada porque cuando uno está con esta mentalidad las cosas en algún momento salen", agregó.

--Lo resolvieron mucho más fácil de lo que parecía.

--Sabíamos que no iba a ser nada fácil este partido. Pero estamos felices por este comienzo y por el grupo que se formó. En este plantel hay hambre de gloria y vamos a luchar por todo. Ahora hay que disfrutar de la victoria y luego ya pensaremos en el cotejo que viene (por Ciudad de Bolívar).

"El equipo generó muchas situaciones y, obviamente, sabíamos que Sansinena nos podía complicar con la pelota parada porque tenían mucha alta, pero lo supimos manejar y ganamos bien", amplió el ex Boca Unidos de Corrientes.

--Casi te llevás la pelota. Aunque lo más valioso fue que empezaste a pagar con goles el esfuerzo que hacés para dar una mano en lo colectivo.

--Iba a estar muy complicado que me la den, pero vamos a intentarlo otra vez en El Fortín, ja, ja. Obviamente que los goles suman mucho para la confianza de uno y para seguir trabajando en la semana.

--Arrancamos muy sólidos. ¿Eso qué genera?

--Es un campeonato muy largo, pero a medida que pasen los partidos tenemos que estar cada vez más sólidos y con menos errores. Y a la gente le decimos que siga manteniendo la ilusión que tiene todos los años. Me tocó llegar ahora y los chicos me hicieron sentir muy cómodo. Me adapté muy rápido y eso habla muy bien del grupo.

"Hay que estar tranquilos porque siempre vamos a tener situaciones. Hay un grupo humano muy lindo y hay que apoyar al que le toque jugar. Afuera, tenemos a un delantero muy importante como Jony (Jonathan) López y ojalá lo podamos recuperar pronto porque necesitamos de todos. Después la duda la tendrá el técnico", agregó.

--Conformaste una buena dupla con Distaulo.

--Sinceramente, trabajamos mucho en la semana. Nuestro juego es la de tirar muchas diagonales porque si vamos por arriba nos matan, ja, ja. Enfrentamos a centrales muy grandotes y nuestro juego tiene que estar por abajo.