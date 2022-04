Video: lo sacó de la cancha con una patada "criminal" y sólo fue amonestado

Lautaro Ibarra, jugador de Ferro de General Pico, recibió una durísima entrada en el partido del último fin de semana frente a Independiente de Chivilcoy. A pesar de que la misma generó su salida del campo de juego, y una lesión cuya gravedad aún está bajo observación, el infractor (Leandro Cisneros) solo recibió una amarilla. Increíble pero real.

El video se viralizó en las redes sociales, y tuvo repercusión en los distintos medios nacionales.

En el duelo entre Ferro de General Pico e Independiente de Chivilcoy, válido por la quinta fecha del Federal A 2022, el futbolista pampeano Lautaro Ibarra recibió una patada criminal de parte de Leandro Cisneros. A pesar de la vehemencia de la entrada, realizada con la intención de cortar su avance, el árbitro Enzo Silvestre solo enseñó el cartón amarillo.

“En el momento ningún compañero se me acercó, fueron con el árbitro porque tenía la amarilla en la mano. Es muy notoria la vehemencia con la que me pega, aunque el árbitro hizo la vista gorda”, le admitió Ibarra al portal Interior Futbolero Stream.

En esa misma línea, recordó: “en el primer tiempo el árbitro permitió bastante para el lado de ellos, en las divididas era muy notorio. Sacó dos o tres amarillas muy fáciles, pedía que no hagamos gestos ni protestemos, estaba muy nervioso”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Eso sí, nunca imaginé que me iban a pegar una patada de esa manera. Se que es parte de fútbol, pero podría haberme cortado de otra manera, la patada fue con mucha vehemencia”, añadió.

Actualmente contó que tiene “un poco de dolor en la parte interna de la rodilla, que se fue incrementando con el paso de los días. La tengo comprometida”, completó en la cronología de los hechos.

Finalmente, explicó: «Por lo que hablamos con el traumatólogo, sin examen, me tiró que el ligamento interno lo tenía jodido, por el hematoma que se me formó. Cuando me hizo palanca con la pierna, se movía bastante. Me van a derivar a una resonancia magnética para ver la gravedad de la lesión”.

Mirá el video: