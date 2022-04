Guillermina González: “Ir a Rosario ya es mi mayor logro, una medalla sería un sueño”

Por Mauro Giovannini

Nació el 4 de noviembre de 2005 y practica uno de los 26 deportes que dirán presente en la tercera edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud.

Pero lo que llevará a Guillermina González a Rosario es su poder de concentración y su puntería, la que ensaya cuatro veces por semana en el Círculo Bahiense de Arquería.

“Pasaron tres años desde que me enamoré del tiro con arco y de ahí no paré nunca, me gusta cada día más”, le contó a La Nueva. horas antes de emprender su viaje al CeNARD, en la Capital Federal, escala previa rumbo a la ciudad santafesina que será sede del evento multidisciplinario del jueves 28 al domingo 8 de mayo.

Guille practica natación desde chica y un día, luego de un torneo, observó a varias personas disparando flechas a un objetivo llamado diana. Se paralizó. Sintió un cosquilleo y las ganas de probar. La pasión hizo el resto y sus condiciones la terminaron de afirmar entre las dos elegidas para representar a la Argentina desde el jueves en la espacialidad arco compuesto, junto a los entrerrianos Josefina Bourdin (recurvo) y Lautaro Perini (recurvo), y el chubutense Juan Francisco Barbosa (compuesto).

“Siempre me pareció como que me faltaba algo y cuando empecé el curso sentí que había encontrado lo que siempre había buscado. Ahora llevo alrededor de una docena de torneos disputados y por la escasa cantidad de competidoras de mi edad y especialidad, casi siempre quedé primera”, mencionó.

“Me emocioné mucho al principio, cuando me confirmaron en la Selección; aunque no lo captaba tanto, no me daba cuenta. Y ahora que estoy cerca se sienten un poco más los nervios”, mencionó.

Los entrenamientos de Guille no cambiaron pese al nuevo desafío, sigue yendo en los mismos horarios y mantuvo la rutina con la tutela a la distancia del entrenador nacional Gabriel Marti.

Su sostén en la ciudad es la familia, compuesta por papá Ricardo, mamá Sandra Dell Orfano y su hermana Sofía, de 18 años.

“No sé si espero ganar, porque seguramente va a haber chicos que entrenan desde hace más tiempo que yo, pero trataré por lo menos dar todo de mí, de hacer lo posible para intentar conseguir algo. La idea principal en mi cabeza no es ganar”, relató.

“No sé qué nivel me voy a encontrar en Rosario, pero seguro será muy alto. Yo tengo que tirar como vengo tirando, sabiendo que lo di todo aunque no gane. Así voy a tener chances. Poder ir a Rosario ya es mi mayor logro, una medalla sería un sueño”, se sinceró.

Lo que si va a cambiar es el marco, porque en Rosario se espera una multitudinaria afluencia de público (las entradas cuestan solamente 250 pesos; mismo valor para todas las disciplinas). Además, para la cuna de la bandera significará el mayor evento que combina diferentes deportes desde 1982, cuando la ciudad organizó los Juegos Deportivos Cruz del Sur.

“Va a ser interesante competir con tanta gente viéndome”, aseguró.

En ese sentido, Guillermina dijo que le gustaría “ir a ver un poco de natación y tal vez algún otro deporte, siempre que mi competencia me lo permita”, al tiempo que expresó que conoce a los nadadores Iara Villaba y Martiniano Montero, los otros dos bahienses que estarán presentes.

A ambos les costó retomar el hábito de entrenamientos y competencias como consecuencia de la pandemia y el aislamiento, algo que también hizo mella en Guillermina.

“En estos dos años entrené muy poco y retomé sobre todo desde fines de septiembre del año pasado. Me afectó un montón la pandemia, me hizo ir para atrás y perdí fuerza. Por suerte, la concentración y la puntería no me costó recuperarlas. Me suelen decir bastante que la concentración que tengo es impresionante”, puntualizó.

Compite y viaja

Hoy, en el Círculo Bahiense de Arquería se disputará el torneo Flecha de Oro y Guillermina estará presente.

La actividad comenzará a las 9, con la ronda clasificatoria; mientras que aproximadamente de 14 a 16 serán las eliminatorias y la premiación.

El predio está ubicado en Casanova 3.900, paralelo al camino de la Carrindanga.

Por la noche, la bahiense partirá hacia Capital Federal para unirse al seleccionado nacional.

El arco compuesto, el elegido

En Rosario habrá dos pruebas de tiro con arco, el recurvo y el compuesto, y este último es el que practica Guillermina. También habrá competencia por equipos mixtos.

Toda la actividad se llevará a cabo en el hipódromo del Parque Independencia, que pasará a llamarse Parque Único Suramericanos mientras dure el evento.

También dirán presente Villalba y Montero

Los nadadores Iara Villalba y Martiniano Montero completarán el trío de atletas bahienses que competirá en Rosario.

Iara representa al club Olimpo, tiene 17 años y le dijo a La Nueva. que "me vaya bien o mal, siento que los Juegos me van a dejar algo muy bueno”.

Se tirará a la pileta de Newell's old Boys el jueves 28, en los 100 metros estilo pecho, y el viernes 29, en los 200 pecho.

Martiniano, por su parte, pertenece a Uno Bahía Club y tiene 18 años. “Estas oportunidades te marcan que hay que seguir dándolo todo”, le contó a este medio.

En su caso, tiene previsto competir en 50 metros estilo mariposa (viernes 29) y en la posta 4x100 libre masculina (sábado 30).

La organización determinó que las eliminatorias vayan por la mañana y que las finales se correrán por la tarde.

La postergación y qué pasó con Dakar

Los Juegos Suramericanos de la Juventud son un evento multidisciplinario regulado por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y reservado para atletas de 14 a 18 años. Significan el primer paso para la proyección de los atletas dentro del circuito olímpico.

Esta camada tenía en principio el objetivo de formar parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, Senegal. Los mismos iban a celebrarse en octubre, cuatro años después de Buenos Aires 2018, pero la pandemia hizo operativa y económicamente imposible su desarrollo por lo que el Comité Olímpico Internacional decidió postergarlos hasta 2026.

Ese revés será saturado —en parte— con la actividad en Rosario que originalmente iba a desarrollarse en 2021.

Datos suramericanos

Será la tercera edición de los JSJ, tras Lima (Perú) 2013 y Santiago (Chile) 2017, y contará con 2.500 atletas de 15 países: Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, además de la Argentina.

Competirán en 26 deportes: atletismo, bádminton, básquet 3×3, ciclismo, balonmano playa, boxeo, escalada, esgrima, futsal, gimnasia artística, hockey 5, judo, karate, pesas, lucha, natación, patinaje artístico, patinaje de velocidad, rugby 7, skateboarding, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y voleibol playa.