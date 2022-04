Escenario político: por qué Moirano empieza a picar en punta en el Pro

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

Pocas cosas menos inocentes que la difusión de imágenes por parte de la dirigencia política. Cada foto que se propaga en las redes o se ofrece a los medios encierra un mensaje y en las últimas dos semanas hubo un festival de imágenes en Bahía Blanca que abre el juego a las suposiciones de cara a 2023.

¿Por qué es importante observar los movimientos hacia dentro y fuera de las grandes coaliciones si falta tanto tiempo para ir a las urnas? Porque más allá de las declaraciones formales de que "falta mucho" o que "las candidaturas no son prioridad en este momento", siempre los armadores miran el horizonte electoral. Guste o no, la política se ordena en función de la sucesión.

La semana pasada la lupa bahiense estuvo puesta en la visita de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, quienes niegan en público pero admiten en privado que están comprometidos con la carrera para la presidencia y la gobernación, respectivamente, y por eso salen a recorrer el país y la provincia.

El gobierno local, en el marco de la disputa a nivel nacional entre halcones y palomas del Pro, se declara abiertamente larretista más allá de que mantiene buen vínculo con quien podría ser una de las grandes adversarias internas del jefe de Gobierno porteño, Patricia Bullrich. Esa buena sintonía con la exministra y presidenta del Pro se da especialmente por la senadora provincial Nidia Moirano, integrante del consejo nacional del partido. Suena natural, ambas son mujeres de mucho temperamento, con reconocida inclinación por ejercer la autoridad.

Al margen de estos parecidos, Moirano quedó el viernes en el centro de las miradas porque se la vio muy próxima a Larreta. Al detenerse en las fotos que difundió el propio Municipio, resulta evidente que la legisladora es quien más aparece, a la par de Gay. Todo esto habilita a la pregunta: ¿Es Moirano la elegida por los amarillos para apostar por la sucesión en la intendencia?

Aunque es cierto que para la definición formal de las candidaturas todavía falta, hoy la senadora pica en punta. ¿Las razones? Es una de las líderes indiscutidas del espacio, con lo cual no recibiría mayor resistencia por parte de los otros aspirantes amarillos; está acostumbrada a organizar equipos y ejercer el mando; y, no menos significativo, en lo íntimo reconoce su voluntad de llegar al cargo.

También tiene el condimento disruptivo de ser mujer en una historia plena de hombres en el sillón de Bordeu. Si bien su discurso está bastante lejos de las corrientes más visibles del feminismo, hay quienes consideran que en estos tiempos el género puede ser un activo.

Como mensaje al interior de la fuerza, en especial para los que se queden con ganas de ocupar ese rol de candidato central, se sugiere que sería una apuesta para un solo mandato. Es decir, a los más jóvenes se les pedirá un poco de paciencia.

Y hay algo más. Por encima de todo lo anterior, Moirano les saca ventaja al resto de los amarillos en un aspecto cada día más esencial a la hora de construir candidaturas: según las encuestas, es la dirigente del Pro con mayor nivel de conocimiento en Bahía Blanca después de Gay.

Si bien sus números están lejos del intendente, quien sigue repitiendo que de ningún modo volverá a competir por la jefatura municipal, Moirano aparece como el apellido con más chances de instalar. En las encuestas que manejan los laboratorios Pro, su imagen positiva es superior a la negativa y el desconocimiento sobre su figura se ubica en torno al 30%, lo cual es factible de remontar.

De todos modos, una candidatura depende de más factores. Hay que ver qué vientos empujan al clima social cuando toque ir a las urnas. ¿Se necesitarán perfiles que generen sensación de mando ante un entorno probablemente muy turbulento? Ahí tallaría Moirano. ¿O se requerirán caras frescas, poco asociadas a la política tradicional? Aun cuando su trayectoria pública no sea demasiado extensa (en su entorno dicen que la legisladora "es joven en términos políticos") la abogada no sería la mejor representación.

Respecto del futuro de Gay, las posibilidades son diversas. En principio estaría dispuesto, si su presencia es requerida en las boletas, a encabezar el tramo de senadores provinciales por la Sexta. No obstante, el jefe comunal no se cansa de repetir que la gestión le demanda demasiado tiempo como para detenerse hoy en esas proyecciones.



Foto: Municipio

La alianza Juntos por el Cambio es amplia favorita para mantener el control político de la ciudad por largo tiempo. Dentro de esa lógica, en los principales despachos de Alsina 65 entienden que la real competencia en 2023 será en las primarias, entre el hasta ahora dominante Pro y el resucitado radicalismo.

La UCR está con la sangre caliente porque los amarillos le quitaron casi todo puesto posible en el gabinete y no solo quiere ganar para imponer su impronta al gobierno municipal sino también para pasar factura. Y aquí vuelve el juego de las imágenes.

Hace casi dos semanas en un acto en homenaje a Raúl Alfonsín, el ala histórica de la dirigencia bahiense, con Juan Pedro Tunessi y Juan Pablo Baylac a la cabeza, difundió una foto donde se los ve junto a los dos intendentes radicales de la democracia, Juan Carlos Cabirón y Jaime Linares; la actual presidenta del comité local, Silvina Cabirón; y, flanqueado por los dos caudillos, aparece el diputado Lorenzo Natali, ese que algunos creen que debería considerar seriamente una postulación el año próximo mientras que otros piensan que no debería ni soñarlo.

Tanto Tunessi como Baylac incluyeron un mismo concepto cuando postearon esa foto: la palabra "futuro".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Está claro que no se referían a ninguno de los exjefes comunales. En Donado al 300, luego de las elecciones legislativas del año pasado, aguardaban mayor participación en la mesa de decisiones de Bahía. El Pro no se la dio y es esperable que ahora quieran ir por todo, con el as Lorenzo en la manga.

En cuanto al deseo del exlocutor, hay que leer su posteo por los 194 años de la ciudad. "Feliz aniversario Bahía Blanca! Ojalá pueda devolverte parte de lo mucho que me diste!".

Feliz aniversario Bahía Blanca! Ojalá pueda devolverte parte de lo mucho que me diste! pic.twitter.com/IbH2q0s2an — Lorenzo Natali (@LorenzoNatali4) April 11, 2022

Si alguien quiere exagerar en la búsqueda de metamensajes, ahí tiene margen.

En otra esquina, quien prepara los guantes es Martín Salaberry. Aquí también hay una foto. El exconcejal se mostró junto a la gran esperanza blanca del radicalismo nacional, Facundo Manes, a quien acompañó en un acto en San Miguel.



Foto: Twitter Martín Salaberry

En el entorno de Salaberry se ocuparon de que se conozca esa selfie y de anunciar que en breve el neurocientífico estará en Bahía Blanca. ¿A qué viene? Ya se sabrá el argumento formal, pero está claro que al igual que Larreta están haciendo un camino por todo el país que tiene como norte a la Casa Rosada.

Manes confirmó su pronta visita a Bahía en un video de saludo por el aniversario de la ciudad, que divulgó el doctor Marcelo García Diéguez.

¿Con quién se abrazará más fuerte el actual diputado cuando llegue a la ciudad? ¿Con su compañero en la campaña 2021, Lorenzo, a quien definió como un hombre "que representa lo mejor del argentino, honesto, trabajador y con coraje para dar el paso"? ¿Con Salaberry, quien recuperó un rol protagónico en el partido desde la interna del año pasado y teje sin descanso para disputar la intendencia? ¿Con Emiliano Alvarez Porte, que a diferencia de Salaberry trajinó aquella interna para los que pateaban para el lado de Manes?

Final abierto.



Foto: PJ Bahía

En el PJ bahiense asumieron las nuevas autoridades y distintos referentes posaron para las redes. El mensaje es claro: pese a que resulta obvio que la interna del Frente de Todos nacional terminará impactando en este distrito, desde aquí se están haciendo todos los esfuerzos para conservar la unidad.

En la foto aparecen Federico Susbielles, Marcelo Feliú, la camporista Ayelén Durán, el camionero Roberto Arcángel, el incombustible Dámaso Larraburu, el exintendente Rodolfo Lopes y la flamante presidenta de la unidad peronista local, Patricia Domínguez, entre otros.

¿Son tan armoniosas las relaciones entre los peronistas? No tanto como para armar una cena de amigos, pero seguro que están mejor que en la cúpula nacional. De todas maneras, a medida que pase el tiempo será ineludible que unos y otros se terminen definiendo por el cristinismo o por el albertismo. La mayoría tratará de estirar esa definición todo lo que sea posible.

La otra pata del Frente de Todos, que no abreva en el PJ sino que se mantiene como partido autónomo, es el Frente Renovador.



Foto: Frente Renovador

Los dirigentes del FR regional se reunieron el viernes en Médanos, aprovechando la visita a la zona de José Ignacio de Mendiguren. Con el intendente vecinalista-massista Carlos Bevilacqua como anfitrión, además de su hija, la diputada provincial Fernanda Bevilacqua, dieron una muestra de cohesión y dejaron en claro su postura.

"Acá aportamos y sumamos todos, y el objetivo principal es que Sergio Massa sea presidente de la Argentina", dijo para que lo escuchen todos Carlos "Coqui" Batista, dirigente de Pellegrini que ocupó el quinto lugar en la lista de candidatos a legisladores provinciales por la Sexta el año pasado, pero quedó afuera porque entraron cuatro.

La presencia bahiense llegó con Fabián Lliteras, la consejera escolar Florencia Sánchez, el gremialista de AEFIP (y frustrado candidato en 2021 porque los pesos pesados del FdT local le negaron la lista) Sebastián Mas, el abogado del sindicato de municipales Sebastián Martínez, y la empresaria y directora de la Unión Industrial, Alejandra Beligoy.

¿De qué lado de la balanza caerá Massa en la interna? Cuando más cercano parecía al presidente por su posición sobre el acuerdo con el FMI, el titular de la Cámara de Diputados comenzó una ronda de apariciones junto a la vicepresidenta. Algún resquicio dentro de la interna debe estar mirando. La política se ordena en función de la sucesión.