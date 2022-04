"La vida me dio una segunda oportunidad", dijo Luz Arias ya en Bahía Blanca

La bahiense que sufrió un grave accidente de tránsito en Cozumel (México), Luz Arias, ya de vuelta en la ciudad y en diálogo con LU2 señaló "que la vida me dio una segunda oportunidad".

Luz se mostró sorprendida en cuanto al apoyo recibido por parte de la gente: "La familia, amigos, Bahía Blanca, me sorprendió todas las cosas que hicieron por nosotros. Todo el mundo colaborando, ¡fue increíble!".

La joven y su amigo Darían Stacco fueron atropellados, el último 26 de marzo, por un móvil policial de la Dirección de Seguridad Pública de Cozumel cuando circulaban en una moto.

"Fue un accidente muy fuerte y podría no haberla contado. No había perdido la conciencia, sabía lo que estaba pasando. La operación de la pierna fue impactante, me la veía venir. Lo acepté en ese momento y me dejé llevar", relató en el programa Noticias en Compañía.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Dentro de lo malo y feo que pasé, estoy bien, no me puedo quejar", explicó Luz y resaltó que tiene "ganas de arrancar con la recuperación".

En este sentido, contó que ahora se concentra en su rehabilitación, "esto va a durar meses y meses para que pueda salir a caminar".

"Necesitaba estar en casa, con mi familia y en mi ciudad. No sentía miedo, pero sí incertidumbre”, dijo Luz.

Además, destacó que está constantemente comunicada con la familia de Darian, quien se encuentra internado en Capital Federal, para conocer cómo evoluciona su estado.

Por último, insistió que no puede creer "toda la fuerza que me mandan" y que desea agradecer a "uno por uno por tanto amor".