La UOCRA cerró su revisión paritaria y entró al club del 100

La UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) llegaron al acuerdo para la revisión paritaria y pactaron un adicional del 29% con el cual totalizan un 105% para el convenio salarial del año que está en curso.

Hasta la firma de este nuevo acuerdo, el gremio y los empresarios habían pactado en mayo una suba del 62% y en septiembre sumaron un 14%, dejando abierta la posibilidad de una revisión en diciembre.

El incremento beneficia a alrededor de 430.000 trabajadores registrados bajo el convenio colectivo de trabajo (CCT) 76/75 y 2022/10 y llegará a los bolsillos de los operarios en 4 tramos: 8% en diciembre, 8% en enero, 8% en febrero y el restante 5% en marzo.

“Es un muy buen acuerdo. Seguimos demostrando que el gremio lucha por el bienestar de sus afiliados. No es fácil negociar en este contexto inflacionario, por lo que es importante no perder poder adquisitivo”, señaló Carlos Boer, secretario general de la seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.

Y añadió: “Es una buena noticia para cerrar el año y tener motivos para celebrar en estas Fiestas. De más está decir mi agradecimiento a todos los afiliados que nos apoyan en la gestión y que nos legitimaron en el cargo en las elecciones de este año. En 2023 seguiremos trabajando en pos de más obras y beneficios para ellos y sus familias”.

De esta manera, la UOCRA se suma al conglomerado de gremios que superaron los tres dígitos en su paritaria como coletazo de la escalada inflacionaria. En el listado, se encuentran Camioneros, Sanidad, Aceiteros, entre otros.

Gerardo Martínez, jefe de la Uocra y dirigente de peso en la CGT, se mostró satisfecho por el acuerdo.

“Nuestra preocupación pasa por la inflación, aunque con este tema es poco y nada lo que podemos hacer tanto los trabajadores como la dirigencia gremial. Esta es una variable que le compete al Gobierno y a los empresarios y, en cierta medida, a la oposición”, dijo, a través de un comunicado.

Y amplió con un pedido al poder político: “Hay que generar un modelo exportador con un plan de desarrollo estratégico, basado en un consenso político hacia adentro y hacia afuera que nos permita ganar mercados en base a productos y servicios competitivos”.

Martínez es uno de los dirigentes de la CGT que participa activamente del lanzamiento de la Mesa Sindical Peronista, un brazo político a partir del cual el movimiento obrero busca recuperar protagonismo e incidencia en el PJ.

Hace dos meses, en un acto en el estadio de Obras Sanitarias, el líder sindical blanqueó la intenciones del espacio, pero también advirtió sobre las paritarias de tres dígitos, como la que firmó ayer.

“No queremos ser convidados de piedra. Queremos tener diputados, senadores, queremos estar en la mesa en la que se toman decisiones”, señaló sobre el objetivo de la Mesa Sindical Peronista.

Y agregó: “No estamos contentos con lo que está pasando en la Argentina. Sabemos que la gestión anterior, la de Macri, nos metió en este empréstito. Injusto. Pido que silbemos al FMI. Nadie pudo discutir ese empréstito, que no es joda. Esfuerzo, sí. Pero sacrificio, no. Pretendemos estabilidad económica porque es lo que garantiza el poder adquisitivo del salario. No nos gusta negociar salarios por un 100%, que al día siguiente se esfuma. Que el Gobierno y la oposición tomen nota”.

También el bono

Los trabajadores de la construcción estarán contemplados dentro de la liquidación del extra adicional anunciado por el Gobierno para "reforzar los salarios".

La suma se liquidará en base a las horas proporcionales de prestación de servicios mediante la aplicación de una fórmula compuesta por tres factores: horas mensuales, monto máximo y jornada efectiva.

Así, las cinco categorías contempladas por la UOCRA adicionarán el ingreso de refuerzo a sus nuevos básicos con incremento del 8%