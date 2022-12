Los elegidos de El Cubil del Mal para este 2023

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Un año más que va llegando a su fin y junto con los juegos disfrutados y no tanto, llega la promesa de los títulos que podrían llegar a ser no solamente los GOTY sino más importante aún, los que nos brinden horas y horas de diversión. Como siempre esta lista es para tomarla con pinzas y siguiendo el criterio de quien les escribe, pero con gusto me pongo a disposicion por si alguien quiere consultar por algun titulo en particular.

TOP 3: Alan Wake II

Nuestro escritor favorito vuelve a las andadas en esta segunda entrega de la saga, y por lo que pudimos ver en el trailer parece que la historia no nos va a dar un segundo para respirar. Sabiendo combinar muy bien el terror psicológico con una jugabilidad de primera, Alan Wake no solamente logro conquistar el corazon de miles de jugadores alrededor del mundo, sino que supo traer consigo una remake que logra aprovechar al máximo los saltos tecnológicos de la última década.

TOP 2: Starfield

El nuevo título de Bethesda casi se queda con el primer puesto de este mini top, y únicamente baja por mis incontrolables ganas de jugar al título que encabeza este listado. Starfield se nos presenta como un juego de rol ambientado en el espacio al más puro estilo vieja escuela, algo que las mentes creativas detrás de Skyrim y Fallout lo tienen bien en claro. Queda todavía por resolver la inmensidad que nos traerá este título, algo por lo cual la empresa es bien reconocida, pero se espera que no tenga comparación alguna.

TOP 1: DIABLO IV

Aca ganó el favoritismo y los años compartidos con toda la saga quiero aclarar. Es muy complicado que una única saga de videojuegos logre interpelar generacionalmente a tantas personas a la vez, y que hoy en dia tengamos conversaciones entre padres e hijos sobre una franquicia que nos vuela la cabeza desde su concepción. Con una mirada un poco agresiva que sus entregas anteriores, Diablo IV promete llevar la batalla directamente a los campos de Lilith en su mas que merecido retorno a la saga.