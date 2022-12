Los máximos ídolos del tenis, rendidos ante la grandeza de Messi

Los elogios y los mensajes de felicitaciones no cesan. No caben dudas que el mundo del deporte deseaba ver a Lionel Messi levantar la Copa Mundial de Fútbol, el trofeo que le faltaba para condecorar su desorbitante carrera deportiva.

Entre las tantas salutaciones de distintas figuras del deporte mundial, quienes manifestaron su enorme orgullo de ver a La Pulga en la cúspide del fútbol mundial, tras la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022.

“Él es humilde, un tipo con los pies en la tierra, que no se deja llevar por el éxito. Todos estos años es algo que siento que sirve como un gran ejemplo para todos los niños que lo admiran, quieren ser como él”, expresó el serbio Novak Djokovic, Nº5 del Mundo.

“Como fanático de los deportes, como fanático del fútbol, ​​por supuesto que admiro a Messi y lo respeto mucho. Creo que la mayor parte del mundo está contento con su logro y lo que ha logrado hacer”, dijo el ganador de Wimbledon 2022.

Tampoco se quedó atrás el suizo Roger Federer, uno de los más grandes de todos los tiempos, recientemente retirado el circuito profesional: "Leo: has redefinido la grandeza. Una y otra vez. Es un privilegio verte”, expresó.

Uno de las referencias más especiales llegó del lado del español Rafael Nadal, quien desde su llegada al circuito hizo alarde de su admiración por Lio, a pesar de los dolores de cabeza que le propinó al Real Madrid, club del cual es fanático.

"Que Messi levantara la Copa del Mundo a mí me hizo feliz. Que alguien tan grande culmine con un título que le faltaba, de este calibre, con todo lo que significa para Argentina, me pareció justo, lo disfruté y me emocioné. Sin ir con Argentina, cuando Messi marcó el tercer gol se me saltaron las lágrimas. Pero por la emoción de ver a alguien tan grande lograr lo que le faltaba esto y que había sufrido tanto para conseguirlo", expresó.