La película "Argentina, 1985" dio un paso más hacia el Oscar

La película "Argentina, 1985" quedó preseleccionada entre los nueve 14 filmes que tendrán posibilidad de ser nominadas al Oscar a la mejor película de lengua no inglesa, otorgado por la Academia de Hollywood.

La cinta argentina protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani llega a esa instancia, conocida como "short list", junto a "Corsage", de Austria; "Close", de Bélgica; "Return to Seoul", de Camboya; "Holy Spider", de Dinamarca; "Saint Omer", de Francia; "All Quiet on the Western Front", de Alemania; "Last Film Show", de India, y "The Quiet Girl", de Irlanda; "Bardo falsa crónica de unas cuantas verdades", de México; El Caftán azul, de Marruecos; "Joyland", de Pakistán; "EO", de Polonia; "Decision to leave", de Corea del Norte, y "Cairo Conspirancy", de Suecia.

"Argentina 1985", la película dirigida por Santiago Mitre sobre el juicio a militares responsables de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, ya había sido nominada al premio "Globo de Oro". (NA)

