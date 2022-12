"Que las chicas no se callen, porque Yoselié calló mucho tiempo"

Familiares y amigos de Yoselié Agustina Herrera Nadal, la soldado voluntaria asesinada a fines del mes pasado en nuestra ciudad, realizaron ayer un acto en la provincia de Mendoza para recordarla en el día que hubiera cumplido 22 años, y también para concientizar sobre la violencia de género.

"Hicimos un homenaje por esa fecha y para recordar que no está acá por alguien que no la dejó cumplir años. También aprovechamos para concientizar y que no se normalicen el noviazgo tóxico. No se debe admitir el control o la manipulación. También le digo a las chicas que no callen, porque mi sobrina calló mucho tiempo. Solamente a una sola persona le había manifestado el cansancio que tenía y el agobio por ese control", dijo Lorena Herrera, tía de la víctima, en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Como se informara, por el caso se encuentra detenido Jorge Rojas, luego de que, según se informó, realizara dichos autoincriminatorios frente a la policía.

Lorena comentó que la madre y hermanos de Yoselié pudieron recoger más certezas cuando llegaron a nuestra ciudad tras tomar conocimiento de lo sucedido.

"A través de las compañeras de mi sobrina (de la Base Comandante Espora), lograron entender más y saber en profundidad lo que había entre ellos. Les comentaron que Yoselié se iba a quedar a la casa de Rojas porque no tenía otra alternativa, y porque los fines de semana necesitaba salir de la base para tener un poco de esparcimiento".

"Ellas veían los maltratos y el control, porque no podía ir a ningún lado, ya que él enseguida la preguntaba dónde estaba o la llamaba. También le hacía pedidos de dinero. Incluso, supieron que había mentido una cuestión de enfermedad como para retenerla o generar lástima en ella. Él estaba obsesionado con mi sobrina", siguió diciendo.

Finalmente, luego de agradecer el apoyo recibido por las distintas organizaciones de nuestra ciudad, comentó que "estamos conformes con el trabajo de la policía y la justicia. Cuando nos enteramos de que esta persona no había ratificado lo que dijo en la comisaría, el fiscal nos dijo que no nos hiciéramos problema, porque las pruebas eran contundentes".