"La intención es presentar una propuesta para intendente"

"Si hay primaria, nuestra intención es participar dentro del Frente de Todos. Cuando arrancamos con este grupo lo hicimos para tratar de ganar la ciudad y para eso hay que participar de las PASO y presentar una propuesta para intendente que en principio sería yo, salvo que consigamos un compañero que cumpla mejor ese rol".

La frase corresponde a Sebastián Mas, dirigente del Grupo Sudoeste (GS), quien pasó por Allica y Prieta a las 12, por La Nueva Play, este mediodía.

"El año pasado hubo una decisión política para que no haya PASO en Bahía Blanca, algo que iba en línea con la Provincia. No me guardo sensaciones, fue una experiencia válida y necesaria para llegar a esta instancia", señaló en relación a que desde el Frente no le permitieron participar en las legislativas del año pasado.

Mas, secretario general del gremio de los trabajadores de la AFIP (AEFIP), contó que GS "está compuesto por militantes barriales, sindicales, de ONGs, de clubes... somos gente del llano".

"Nosotros nacimos como una conformación social, que parte de abajo hacia arriba. Estamos trabajando muy bien y con una agenda en común con el Frente Renovador, con cuestiones que compartimos de lo que queremos para la política nacional y provincial. Tenemos afinidad", contó.

"Nos identifica un modelo más desarrollista, basado en el trabajo y en la producción, entendiendo que el ordenador social que queremos es el trabajo, que es lo que nos permite tener dignidad", aseguró.

En consecuencia, indicó que "el peronismo necesita una versión bahiense".

"Hoy tenemos vertientes en base a las líneas que se bajan desde lo nacional o provincial y que se pretenden imponer en Bahía Blanca sin tener en cuenta la idiosincrasia de Bahía o de la Sexta Sección. Nosotros tratamos de ofrecer una alternativa que tenga que ver con el bahiense, que no pierda los principios y la necesidad de mantener la bandera peronista, sabiendo que Bahía Blanca tiene sus particularidades", mencionó.

"En lo que tiene que ver con la gestión, nuestro foco está puesto en lo cotidiano y en mejorar el transitar de los bahienses por las calles. Se ha complejizado en los últimos tiempo, limitándose a lo estético como es el caso de las macetas. Hoy tenemos un tránsito que es absolutamente desordenado y trabado. Nos complica la vida. Hay espacios públicos que no son tan públicos...", afirmó.

Además, sostuvo que "hay que involucrarse en el tema seguridad" y señaló que "la industria bahiense debe redundar en más trabajo bahiense".

Mas opinó que "a la gestión de (Héctor) Gay le reconozco que algunas cuestiones estéticas han mejorado". Sin embargo, subrayó: "Me cuesta encontrar cosas positivas en lo profundo".

"Tan es así que ahora, cuando salen a hacer campaña, se centran en el gasto político y en cuestiones que no se resuelven localmente. Se han dedicado mucho al maquillaje y dejaron de lado las cuestiones de fondo que le solucionan el día al día al bahiense", completó.