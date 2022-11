"Estoy orgulloso de los compañeros que tengo", dijo Tavoliere, quien salió lesionado en el clásico

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

A penas 8 minutos iban cuando Facundo Tavoliere arriesgó su físico para evitar la caída de su arco, en el clásico entre Villa Mitre y Olimpo por la semifinal del Torneo Federal A.

Ese arrojó le permitió hacer una gran atajada ante un cabezazo de Juan Perotti pero posteriormente obligó al arquero tricolor a dejar la cancha, por una lesión en su rodilla izquierda, y en su lugar ingresó Daniel Moyano, el héroe inesperado de una tarde histórica.

"Al principio sentía mucha amargura y tristeza, porque he tenido lesiones feas. Pero que justo sea en una semifinal, en un clásico contra Olimpo...", admitió Tavoliere mientras celebraba la clasifiación por penales, ante los hinchas y junto a sus compañeros en la sede tricolor.

La jugada desafortunada se dio luego de que el defensor aurinegro cabecerara mano a mano ante Tavoliere y al caer lo hizo desafortunademente sobre la pierna del "1" tricolor, que despejó con el hombro y parte de la cara.

De un ángulo: el momento justo en el que Perotti cae sobre la rodilla de Tavoliere.

De otro ángulo: el momento justo en el que Perotti cae sobre la rodilla de Tavoliere.



"Juan (Perotti) me vino a decir que fue sin querer. Sí, no pasa nada, le dije. Encima después los chicos me decían que había sacado una pelota tremenda. Yo sinceramente cuando se me cayó ya me imaginé lo peor, que era el cambio. Pero estoy contento y orgulloso de los compañeros que tengo. Por Dani (Moyano) que le tocó atajar en una semifinal y ganamos en los penales... más feliz no puedo estar", reconoció Facu, visiblemente contento pese a la lesión.

El médico del plantel, Ariel Carli, revisa la rodilla de Tavoliere.



Con Moyano como figura en los penales (atajós dos), la Villa eliminó a Olimpo desde los 12 pasos (4 a 2), luego de igualar 0 a 0 en el tiempo regular y se quedó con una de las semifinales del certamen.

"Sabía que tenía unos compañeros increíbles. Fue impresionante cómo corrieron, cómo metieron, contra Olimpo que terminó primero y la verdad que en la cancha no se notó. Ahora hay que coronar y ojalá que sea el domingo", agregó Balú, quien hoy se realizará estudios para conocer el grado de su lesión.

Juan Perotti se acercó a ofrecerles sus disculpas a Balú. "No pasa nada", le dijo el arquero.



El próximo domingo, Villa Mitre se medirá ante Racing de Córdoba (en escenario neutral y a designar) por un lugar en la Primera Nacional, el segundo escalón del fútbol argentino.

"Ahora se viene una final y no te voy a mentir, me encantaría estar pero hay que ver qué dicen los estudios", se sinceró el "1".

"Ojalá se nos de el ascenso -agregó-, por el plantel que tenemos y por toda esta hinchada que se bancó mucha mierda mucho tiempo. Ahora les toca vivir estos momentos lindos y ojalá lo coronemos con el ascenso", cerró Tavoliere.