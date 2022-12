"Hay veces que pienso que ojalá esté en algún lugar", dijo la mamá de García Gurrea

Cristina Gurrea, mamá de Gabriel García Gurrea, contó este mediodía que "hace ya un tiempito que no hay ninguna novedad, no sabemos nada" de su hijo, que permanece desaparecido desde hace más de un año y medio.

"Lo último que sé es que están investigando y mucho, pero son muy reservados, no nos dicen mucho. Me consta que trabajan, pero la información no la pasan para que no se filtre", añadió.

Invitada al programa Allica y Prieta a las 12, por La Nueva Play, Cristina dijo que "si yo supiera qué pasó no estaría acá; hay veces que pienso que ojalá esté en algún lugar, pero ya pasó mucho tiempo".

Desde el primer día la familia reclama poder saber qué sucedió el 19 de mayo del año pasado, luego de que Gabriel dejara el departamento que ocupaba junto a su pareja en la primera cuadra de la calle General Paz. A partir de ese momento no tuvieron más novedades respecto del paradero del hombre de 45 años.

En primera instancia intervino en el caso el fiscal Rodolfo De Lucia, aunque a fines de 2021, y tras un pedido de la familia, la causa fue girada a la UFIJ Nº 5, de Jorge Viego, de homicidios dolosos.

Desde siempre, los allegados a Gabriel tienen sospechas de su círculo íntimo (su expareja Pamela Antúnez y su vecino y presunto amante, Marcelo Campetella), aunque hasta el momento no surgieron pruebas suficientes como para realizar una imputación formal.

"Yo lo vi por última vez el 18 de mayo, el día anterior a su desaparición. El patrón de Gabriel me llamó el sábado siguiente y me preguntó por él. Le respondí que iba a averiguar y llamé a Pamela Antúnez. Ella me dijo que se habían peleado y que no me preocupe. Al día siguiente este chico me llamó y me dijo que haga la denuncia porque algo pasó. Pamela no me atendió el teléfono ni me abrió en su casa, entonces me decido y hago la denuncia", relató.

Algunos celulares, así como muestras recogidas en vehículos, fueron obtenidos durante una serie de allanamientos realizados por personal policial en el marco de la causa judicial.

También, tras la desaparición, se efectuaron rastrillales en diferentes sectores de la ciudad y la región, aunque sin indicios sobre dónde está el cuerpo.

"La Policía venía a mi casa una vez por semana. Los voy a nombrar: venía (Sebastián) Toarmina de la DDI, (Gonzalo) Bezos de la Departamental, (José Luis) Obechaka de la Primera, también (Alfo) Caminada y (Federico) Montero. Todos ellos venían a nada, me preguntaban qué sabía, qué información tenía. Me decían 'ya los tenemos' y que no me preocupe. Nada...", aseguró.

"Para mí se trabajó mal. Pero a partir de que la causa pasa a Fiscalía 5, que es la de homicidios, el fiscal tuvo que rascar la olla (sic) porque no tenía mucho. No tenía nada, bah. Pero le tengo mucha fe, creo que él va a sacar las cosas adelante", señaló en relación a Viego.

"Él lo va a encontrar. No sé si vivo o muerto, pero lo va a encontrar", afirmó.