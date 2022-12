Cristina habló por última vez en el juicio por la obra pública: “Es un pelotón de fusilamiento”

La vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, que la juzga por la causa Obra Pública, "es un pelotón de fusilamiento".

"Más que un tribunal de lawfare, es un pelotón de fusilamiento", sostuvo la ex mandataria, en referencia a los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini, Andrés Basso.

Además, vinculó el pedido de pena fiscal que hicieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola al episodio que la tuvo como víctima el 1 de septiembre pasado en la puerta de su casa de Recoleta cuando le apuntaron con un arma y le gatillaron en su cabeza.

Sobre ello dijo que Brenda Uliarte, la novia del tirador Fernando Sabag Montiel quien también está detenida en la causa del atentado, lo “seguía en twitter o Facebook al fiscal Luciani”.

“Los fiscales Mola y Luciani se dedicaron a injuriar y actuar, cual editorial de Clarín y La Nación, merecerían ser estrellas de esos medios”, ironizó en sus últimas palabras que hizo desde el Senado de la Nación.

“Miren si no hay una identificación con un fusilamiento y esta causa”, sostuvo Cristina Kirchner quien recordó una tapa del diario Clarín del 12 de septiembre que reza: “la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”.

La sentencia dijo “estaba escrita” y “otros van a tener que responder” por lo que hicieron, criticó la Vicepresidenta quien dijo que los “juzgados se han transformado en partidos políticos” y habló del lawfare, esta suerte de complot entre sectores de la Justicia y la oposición política.

“En esos 20 días contaron hechos que no existieron y se ocultaron otros”, volvió con las críticas a los fiscales.

Al establecer la comparación entre la causa Vialidad por la cual fue acusada de asociación ilícita, dijo que ese delito la Justicia no lo tuvo en cuenta sobre los casos en que ella ha sido víctima ya sea por la del atentado o bien en donde se investiga a Revolución Federal por las amenazas en su contra.

En otro tramo de críticas a los fiscales dijo que ni Luciani ni mola “contaron hechos que no existieron” sin que “ocultaron otros” y que siempre se utilizó la figura de “asociación ilícita” y la “prisión preventiva” haca un espacio político determinado y “quien habla”.

También refirió a la crisis económica que dejó el macrismo e hizo alusión a la presencia del expresidente Mauricio Macri en el Mundial de Qatar al señalar que muchos de ese espacio político “están mirando el partido” en ese país.

“La sentencia estaba escrita, lo que nunca pensé es que iba a estar tan mal escrita. Fueron tres años donde no probaron nada. No sólo que fueron falsos sino que no existieron”, cerró.

“Han dejado de ser juzgados para ser partidos políticos, cuando intentaron matarme en la puerta de mi casa fue en la misma casa donde salí con Néstor para ir a Olivos”, concluyó tras lo cual agradeció a sus defensores.

El 6 de diciembre por la tarde se dará a conocer el veredicto a partir del cual los jueces del Tribunal Oral Federal 2 tendrán que resolver sobre el pedido de 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación que hicieron contra la Vicepresidenta, así como el empresario Lázaro Báez.

También sobre el pedido de pena de diez años de prisión contra el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros. (NA)