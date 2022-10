Video: el momento en que la Policía le dispara a un camarógrafo en Gimnasia-Boca

Un camarógrafo de la señal de cable TyC Sports recibió disparos de balas de goma por parte de la Policía, en medio de los incidentes que obligaron la suspensión del partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca, por la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol.

El trabajador agredido se llama Fernando Rivero, quien sufrió tres impactos en su cuerpo durante el momento de tensión que se vivió en El Bosque.

"Me vio y me tiró, me dobló del dolor", dijo Rivero.