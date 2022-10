Video: utilizaron un inhibidor y le robaron dinero que tenía en su auto

Un nuevo caso de un robo mediante la utilización de un inhibidor de alarmas se produjo en las últimas horas, cuando un hombre fue despojado de unos 70 mil pesos que tenía en el interior de su auto.

El hecho se produjo ayer, alrededor de las 12:20, en calle Zelarrayán, a metros de la intersección con Santiago del Estero, y resultó damnificado Eliel Roldán.

"Soy profesor de Educación Física y también me desempeño como auxiliar en kinesiología. Llegué para ver a un paciente en ese sector, entonces bajé las cosas y luego de transitar dos metros accione el cierre a distancia del auto. Se prendió la luz, pero no toqué las puertas para ver si efectivamente estaban trabadas. El auto se cierra solo después de un minuto que está detenido, entonces este sujeto debe haber actuado inmediatamente que me alejé", comentó el joven a La Nueva.

El damnificado describió que una càmara de seguridad de la zona captó el momento en el que se produjo la sustracción de la plata.

"Se observa que llega y se lleva los cerca de 70 mil pesos que tenía. Justo después de ese paciente la próxima parada era el banco para depositar el dinero. También estaba la billetera, que me la había olvidado, pero por suerte no la tomó".

Roldán admitió que "lo que molesta es la impunidad con la que se manejan, porque esta persona toma la plata, se la guarda y sale caminando como si nada y hablando por teléfono. Hay dos cámaras que lo captaron en el momento".

Describió que el sujeto estaba en las inmediaciones aguardando para cometer el hecho y que en una de las alfombras del vehículo quedó una de las huellas de su calzado.

El caso fue denunciado y está siendo investigado por personal de la comisaría Segunda.