Luis Miguel Zuñiga: el presente y los sueños del director del Ballet del Sur

Los cuerpos. Ese único vehículo de los seres humanos para expresar las emociones en la tierra. El miedo, el entusiasmo, la pasión, el colapso, las ilusiones. Todo pasa por el cuerpo. Lo que llevamos dentro (alma o conciencia) no tiene otro modo de mostrarse.

En la obra Encontrarse con tus ojos, del Director Titular del Ballet del Sur, del Maestro Luis Miguel Zuñiga, los cuerpos son vulnerables y a la vez poderosos. También diversos como diversas las formas de acercarse y retirarse. Caminan en círculo, avanzan, retroceden, se repiten, se miden, se arrepienten, se atreven. Una metáfora exquisita del descubrimiento del amor.

Qué otra cosa es ese rito iniciático de los enamorados sino ese acercarse en puntas de pie, con sigilo, hacia lo desconocido, hacia el abrazo de otra fragilidad habitada por la incertidumbre. Hacia el Otro y la Otra. Con una pasión que imanta la carne y los sentidos hasta la locura o, quizás, hasta la cordura.

Ensayo de Encontrarse con tus ojos. Crédito: Horacio Culaciatti.

Esta noche es la última función de este programa mixto compuesto también por la obra La primera luz del dí,a Lucía, del coreógrafo invitado Eduardo Yedro, con música de Astor Piazzola. Sobre el escenario el Ballet del sur y en el foso acompaña la Orquesta Sinfónica Provincial con dirección del Maestro Luis Belforte.

A propósito de esta propuesta, el maestro Zuñiga, titular de la compañía desde setiembre de 2021, dialogó con La Nueva.



-¿Cuál fue el mayor desafío en la puesta en escena de estas obras?

Las dos son estrenos para este cuerpo de baile. ¿El principal desafío? Fue que ya desde la selección musical, encontramos numerosos contrastes y dinámicas que nos posibilitaron contar distintas historias e indagar en el carácter y en cómo lo expresamos en danza, cómo abordamos el lenguaje coreográfico. Creo que algo muy interesante es conocer desde se la mirada del púbico como están vivenciando ese espectáculo y hacia dónde dispara su imaginario.

En Encontrarse con tus ojos, de mi coreografía, el dúo tiene la particularidad de que es interpretado por tres parejas distintas para plasmar en escena algo que no siempre vemos que es la diversidad presente en la sociedad. María y Anahí, Cristian y Lautaro, Mariano y Daiana, componen esas parejas. Este dúo cuenta sentimientos que son universales. El encuentro entre dos personas, la duda y el descubrimiento del amor.

Encontrarse con tus ojos, dúo femenino. Crédito: Diego Heredia.

-¿Cómo fue trabajar con la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca?

-Hacer un espectáculo donde tenemos danza y música en vivo es algo muy grato de ver y hermosísimo ser parte del proceso. Llegamos a la función tras un largo proceso de creación ensayos y de afianzar y encontrar libertad en la propuesta artística.

Cada función es única, al igual que los ensayos. El maestro Luis Belforte, titular de la Orquesta Sinfónica, trabajó como parte de ese proceso para llegar a los primeros ensayos de las funciones con la mayor alegría posible con un hermoso clima de trabajo y disfrutar de estos distintos diversos intercambios con el público. Ya habíamos trabajado juntos y estoy muy feliz de reencontrarnos en los cargos que nos ocupan ahora. Es un hermoso equipo de trabajo en los que vamos articulando con las distintas direcciones de los cuerpos: el Maestro del Coro Estable Pedro Garabat, el jefe artístico Ramín Bayani y nuestra coordinadora Natalia Martirena.





Ballet del Sur. Crédito: Horacio Culaciatti.

-¿Qué podrá hallar el público en estas obras?

-El público verá un espectáculo muy diverso donde tenemos en la selección musical a una gran personalidad argentina y una puesta en escena organizada por los Organismos Artísticos del Sur, Ballet del Sur en el escenario, Orquesta Provincial en el foso. Son obras estreno para ballet y creadas especialmente para nuestra compañía, con lenguaje contemporáneo y una bellísima puesta de luces.

-¿Qué valorás de todo este camino desde que llegaste al Ballet hasta hoy?

-Desde que llegué sigo pensando y valorando que es una compañía con muchas ganas de trabajar, con muy buena energía para abordar los retos y esa es la búsqueda y el feedback que necesitamos para liderar un ensayo, dirigir una compañía y crecer con nuevas propuestas.

La primera luz del día, Lucía. Crédito: Diego Heredia.

-¿Algún sueño por cumplir?

-Los sueños, tengo la dicha de estar viviéndolos. Nunca fui de pensar en dónde bailar, en un lugar específico, sino en tener la dicha de bailar. Eso me permitió disfrutar de cada pequeña propuesta que fue surgiendo hasta que llegó esta gran propuesta de dirigir una compañía oficial. Como estudiante de piano me gustaría indagar más en ese campo.

Vida y trayectoria del Maestro: ¿Cómo llegó al Ballet del Sur?

Luis Miguel Zuñiga nació en Laferrere, partido de La Matanza y se formó en el Instituto de Arte del Teatro Colón. Asumió la dirección del Ballet del Sur en setiembre de 2021, cuando la compañía estaba cerrando un proceso de entrenamiento virtual post cuarentena.

Su primera labor en el Ballet fue organizar de la mejor forma el retorno a la presencialidad. En este proceso fue muy importante la labor de la Maestra Jorgelina Duca, quien dicta los entrenamientos diarios de la compañía.

En su proceso de formación y por motivos laborales se mudó a Capital Federal, La Plata, Posadas (Misiones) y Bahía Blanca siempre buscando nuevas experiencias.

Zuñiga en ensayo abierto. Crédito: Horacio Culaciatti.

El primer viaje a Bahía fue en 2008 en una gira como bailarín y en 2018 tuvo su primera experiencia en el Ballet del Sur en la reposición de la obra Siempre Buenos Aires de Mora Godoy.

En 2019 recibió la propuesta para formar parte del staff artístico como Maestro y Ensayista, rol que cumplió hasta setiembre de 2021 y desde el cual siguió indagando distintas formas de enseñar y fortalecer al cuerpo de baile.

En marzo de este año presenció el primer evento retorno al Teatro Municipal para vincularnos con la comunidad con la propuesta de ensayos abiertos que comparten con el público espectador, cómo entrena la compañía y cómo se prepara para realizar sus funciones.

Pastoral de El Cascanueces. Años atrás, Zuñiga, en escena.

El primer programa como director se estrenó en mayo y se trató de un programa mixto con obras de danza clásica, neo clásica y contemporánea. Allí compartió una parte de su visión de esta compañía a la cual admira por la ductilidad que tienen sus bailarines para abordar distintos estilos coreográficos.

Cómo fueron sus inicios: una infancia entre el arte y la enseñanza.

El arte siempre estuvo y está presente en su vida, no solo la danza sino también la música. Actualmente estudia piano. En su casa su madre escuchaba música en piano y clásica.

“Desde pequeño escuchaba sus palabras, leía sus poesías y también me aventuro a escribir. Hace unos años saqué un libro de poesías y cuentos”, contó.

Danza Jazz, en la infancia.

“Hoy escribo, estudio piano, voy al cine, al teatro, comparto con amigos y amigas, a quienes considero mi familia. También mi familia de Laferrere está siempre presente", sijo.

Además de que su mamá practicaba danzas españolas copiaba también a Michael Jackson en la televisión. Y pidió ir a su primera clase de danza. Clásica, españolas y jazz.

“Cuando mis padres creyeron que había una vocación real para a danza me llevaron a audicionar para el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, al cual ingresé. La formación en danza clásica me permitió tomar responsabilidad de que eso era lo que me gustaba y de eso quería vivir", comentó.

Carnaval de Venecia.

Fue atravesando distintas experiencias con diversos roles. Desde que comenzó a bailar a los 6 años y a formarse en danza siempre tuvo curiosidad por aprender, escuchar, absorber y el deseo de enseñar y compartir siempre estuvo presente a la par que se formaba como bailarín.

Además, en su infancia siempre estuvo vinculando con espacios de enseñanza porque su mamá Blanca era directora de su propio jardín de infantes, en su casa.

“Siempre estaba viéndola dirigir, enseñar, y ese deseo estuvo desde pequeño”, dijo.

Si bien tuvo su etapa de formación como bailarín siempre estuvo enfocado en enseñar y se formó como docente.

“En un momento de la carrera me ofrecieron un trabajo como maestro en una compañía de danza y era muy difícil bailar y dirigir. Con ese trabajo me propuse ir a por ello y no extrañé bailar porque de algún modo lo seguí haciendo desde otro rol. Apareció a posibilidad de crear obras y dirigirlas y son los caminos que fui atravesando hasta llegar al gran momento en que me encuentro hoy”, concluyó.